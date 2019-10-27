Эксперт из США описал сценарий захвата Калининграда силами НАТО
В своём докладе Хукер пишет, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику американская и польская армии должны немедленно атаковать Калининградскую область.
Он отмечает, что главная задача захвата области — нейтрализация расположенных там систем ПВО.
Также Хукер уточняет, что захват Калининграда нейтрализует Балтийский флот, который лишится своего порта.
21 октября в Литву прибыла тяжёлая техника американского батальона, который будет дислоцироваться на территории страны в течение полугода.