Эксперт из США описал сценарий захвата Калининграда силами НАТО

Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричар Хукер описал гипотетическое военное столкновение России и НАТО в Прибалтике. Эксперт считает, что альянс должен рассмотреть возможность захвата Калининградской области в случае подобного столкновения.

В своём докладе Хукер пишет, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику американская и польская армии должны немедленно атаковать Калининградскую область.

Он отмечает, что главная задача захвата области — нейтрализация расположенных там систем ПВО.

Также Хукер уточняет, что захват Калининграда нейтрализует Балтийский флот, который лишится своего порта.

21 октября в Литву прибыла тяжёлая техника американского батальона, который будет дислоцироваться на территории страны в течение полугода.