Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные расходы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать наращивать расходы на оборону.

«Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно $100 млрд расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы альянс «был готовым к будущему».

Ранее Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.