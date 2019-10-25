Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные расходы
- Reuters
«Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно $100 млрд расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.
Он отметил, что это необходимо для того, чтобы альянс «был готовым к будущему».
Ранее Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.