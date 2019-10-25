Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные расходы

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать наращивать расходы на оборону.
Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные расходы
  • Reuters

«Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно $100 млрд расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы альянс «был готовым к будущему».

Ранее Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить