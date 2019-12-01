В МИД Греции прокомментировали заявления Эрдогана

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Министерство иностранных дел Греции прокомментировало заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия газопровода TANAP.

«Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознаёт, что незаконность не порождает справедливости», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также добавили, что Турция демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства.

Как уточняет РИА Новости, данное заявление МИД Греции связано с тем, что во время открытия газопровода Эрдоган заявил, что Турция продолжит разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. По его словам, Анкара «действует в рамках международных прав».

Ранее на церемонии открытия газопровода TANAP Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.

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