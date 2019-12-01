В МИД Греции прокомментировали заявления Эрдогана

Министерство иностранных дел Греции прокомментировало заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия газопровода TANAP.

«Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознаёт, что незаконность не порождает справедливости», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также добавили, что Турция демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства.

Как уточняет РИА Новости, данное заявление МИД Греции связано с тем, что во время открытия газопровода Эрдоган заявил, что Турция продолжит разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. По его словам, Анкара «действует в рамках международных прав».

Ранее на церемонии открытия газопровода TANAP Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.