Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
  • Reuters

«Конечно, у нас есть ещё один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — приводит ТАСС его слова в ходе церемонии запуска газопровода TANAP в городе Эдирне на границе с Грецией.

19 ноября компания «Газпром» заявила, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы «Турецкого потока».

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