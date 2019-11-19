Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом

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Компания «Газпром» заявила, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом.
Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского газового холдинга.

«В настоящее время заполнены газом обе нитки — начиная от береговых объектов около Анапы до приёмного терминала, расположенного у населённого пункта Кыйыкёй на побережье Турции. КС «Русская» и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Ранее в «Газпроме» отметили, что обе нитки «Турецкого потока» будут запущены до конца текущего года.

Позднее сербский президент Александр Вучич заявил, что часть газопровода, проходящая по территории Сербии, будет достроена до конца года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы «Турецкого потока».

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