Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
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«Дорогая Валентина Ивановна, мы всё закончим, как мы вам обещали, — до конца года», — приводит ТАСС ответ Вучича на вопрос Матвиенко о том, будет ли завершён проект.
Ранее в «Газпроме» заявили, что обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года.
В сентябре Верховный суд Болгарии устранил препятствие для приёма газа из «Турецкого потока».