Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года

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Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии будет завершена до конца года.
Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
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«Дорогая Валентина Ивановна, мы всё закончим, как мы вам обещали, — до конца года», — приводит ТАСС ответ Вучича на вопрос Матвиенко о том, будет ли завершён проект.

Ранее в «Газпроме» заявили, что обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года.

В сентябре Верховный суд Болгарии устранил препятствие для приёма газа из «Турецкого потока».

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