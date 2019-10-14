Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии будет завершена до конца года.

«Дорогая Валентина Ивановна, мы всё закончим, как мы вам обещали, — до конца года», — приводит ТАСС ответ Вучича на вопрос Матвиенко о том, будет ли завершён проект.

Ранее в «Газпроме» заявили, что обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года.

В сентябре Верховный суд Болгарии устранил препятствие для приёма газа из «Турецкого потока».