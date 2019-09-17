Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»

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Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
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Отмечается, что им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

В конце июня председатель народного собрания Республики Болгария Цвета Караянчева заявила, что страна планирует завершить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» до конца 2020 года.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия также подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы «Турецкого потока».

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