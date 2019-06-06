Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»

Короткая ссылка
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
  • © turkstream.info

Об этом сообщает РИА Новости.

«До конца года», — ответил министр на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа «Турецкого потока».

Говоря об объёмах транспортировки газа с использованием новых мощностей в Венгрии, Новак подчеркнул, что данный вопрос касается «от 6 до 10 млрд кубов».

В марте в Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить