Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».

Об этом сообщает РИА Новости.

«До конца года», — ответил министр на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа «Турецкого потока».

Говоря об объёмах транспортировки газа с использованием новых мощностей в Венгрии, Новак подчеркнул, что данный вопрос касается «от 6 до 10 млрд кубов».

В марте в Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».