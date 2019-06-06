Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«До конца года», — ответил министр на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа «Турецкого потока».
Говоря об объёмах транспортировки газа с использованием новых мощностей в Венгрии, Новак подчеркнул, что данный вопрос касается «от 6 до 10 млрд кубов».
В марте в Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».