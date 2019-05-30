Эксперт прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку»

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».
Эксперт прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку»
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«Основных возможностей для усиления кооперации России и Болгарии по газопроводу «Турецкий поток» две. Одна — поставки российского газа этой стране, которая сейчас покупает его примерно по 3,5 млрд кубометров в год», — заявил эксперт.

По словам Юшкова, в настоящий момент газ идёт транзитом через Украину, Молдавию и Румынию, а Болгария — транзитёр российского газа в Турцию, но первая нитка газопровода позволит Москве вести прямые поставки.

Как пояснил специалист, вторая нитка сделает Болгарию транзитёром в обратном направлении, то есть по болгарской территории газ из Турции пойдёт в Сербию и далее в Венгрию и Австрию.

«При этом София не потеряет транзитные доходы, которые для относительно бедной страны являются значимыми. Но и существенно болгары не выигрывают», — добавил эксперт.

Ранее Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Также сообщалось, что «Турецкий поток» будет готов к поставкам газа в последней декаде декабря.

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