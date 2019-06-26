Болгария достроит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Председатель Народного собрания Республики Болгария Цвета Караянчева заявила, что страна планирует завершить строительство Балканского ответвления «Турецкого потока» до конца 2020 года.

«В соответствии с европейскими директивами мы начинаем строительство ответвления «Турецкого потока»... нами были внесены изменения в энергетическую стратегию нашей страны, до конца 2020 года при полном соблюдении европейских директив будет завершено строительство ответвления — так называемого «Балканского потока», который обеспечит поставки газа в другие страны Европы», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».