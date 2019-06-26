Болгария достроит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Короткая ссылка
Председатель Народного собрания Республики Болгария Цвета Караянчева заявила, что страна планирует завершить строительство Балканского ответвления «Турецкого потока» до конца 2020 года.
Болгария достроит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года
  • © turkstream.info

«В соответствии с европейскими директивами мы начинаем строительство ответвления «Турецкого потока»... нами были внесены изменения в энергетическую стратегию нашей страны, до конца 2020 года при полном соблюдении европейских директив будет завершено строительство ответвления — так называемого «Балканского потока», который обеспечит поставки газа в другие страны Европы», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить