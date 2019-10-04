В «Газпроме» назвали сроки запуска «Турецкого потока»

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Обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года, заявил замглавы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.
В «Газпроме» назвали сроки запуска «Турецкого потока»
  • © gazprom.com

«Обе нитки будут готовы до конца года и запустятся», — приводит его заявление в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) РИА Новости.

При этом Хандога предложил переадресовать болгарской стороне вопрос о том, будет ли страна готова к этому сроку принять газ из «Турецкого потока».

«Мы будем готовы им поставлять газ... Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет», — уточнил представитель «Газпрома».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии политической подоплёки в проектах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В сентябре Верховный суд Болгарии устранил препятствие для приёма газа из «Турецкого потока».

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