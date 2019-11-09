В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.
Стороны позитивно оценили реализацию совместных проектов в энергетике и военно-технической сфере и отметили, что до конца 2019 года будет введён в эксплуатацию «Турецкий поток».
Отмечается, что большое внимание уделено вопросам сирийского урегулирования: «акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии».
Состоялся обмен мнениями по ситуации в зоне деэскалации «Идлиб». Также Путин и Эрдоган приветствовали итоги первого заседания сирийского конституционного комитета в Женеве.
Кроме того, главы государств согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.
Ранее пресс-служба турецкого президента сообщила, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом.