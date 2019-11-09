В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

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В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.

Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.

Стороны позитивно оценили реализацию совместных проектов в энергетике и военно-технической сфере и отметили, что до конца 2019 года будет введён в эксплуатацию «Турецкий поток».

Отмечается, что большое внимание уделено вопросам сирийского урегулирования: «акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии».

Состоялся обмен мнениями по ситуации в зоне деэскалации «Идлиб». Также Путин и Эрдоган приветствовали итоги первого заседания сирийского конституционного комитета в Женеве.

Кроме того, главы государств согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее пресс-служба турецкого президента сообщила, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом.

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