Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, речь шла о ситуации в Сирии.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера, в ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией.

Лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который был подписан 22 октября.

В ходе переговоров обсуждались развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.