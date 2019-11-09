Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Сирии
- РИА Новости
Как сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера, в ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией.
Лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который был подписан 22 октября.
В ходе переговоров обсуждались развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.