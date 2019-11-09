Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Сирии

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, речь шла о ситуации в Сирии.
Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Сирии
  • РИА Новости

Как сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера, в ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией.

Лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который был подписан 22 октября.

В ходе переговоров обсуждались развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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