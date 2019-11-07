Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
- РИА Новости
«Турецкая сторона запросила возможность переговорить по телефону. Мы сейчас согласуем время и ответим», — цитирует РИА Новости Ушакова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом, а телефонные переговоры могут быть согласованы оперативно в любой момент.
Ранее Эрдоган сказал, что намерен обсудить с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии.