Эрдоган предложил Макрону «проверить мозг»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону «проверить собственный мозг» перед тем, как делать заявления о «смерти мозга» НАТО.

«Господин Макрон, я говорю это в Турции и скажу то же самое в НАТО: для начала проверьте, не умер ли ваш мозг», — цитирует главу государства Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что подобные заявления подходят только тем, у кого «умер мозг», пишет NTV.

По его словам, у Франции нет права и разрешения находиться в Сирии.

«Исключать Турцию из НАТО или не исключать — есть ли у вас полномочия принимать такие решения?» — добавил он.

Ранее Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Глава альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель не согласились с ним.

Позднее французский лидер пояснил, что его высказывание было полезным сигналом для альянса, который ставит «открытые вопросы» — мир в Европе, отношения с Россией, тема Турции.