Макрон назвал свои слова о «смерти мозга» НАТО сигналом для альянса
- Reuters
По его словам, он рассматривал задачи альянса и дискуссии в нём на протяжении последних двух лет и видел «растущий разрыв».
Как отметил французский лидер, он ставит «открытые вопросы» — мир в Европе, отношения с Россией, тема Турции.
«Возможно, нам был необходим «сигнал тревоги», — заявил он.
Он призвал альянс расставить приоритеты среди стратегических целей.
Ранее Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.
Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель не согласились с ним.