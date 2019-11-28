Макрон назвал свои слова о «смерти мозга» НАТО сигналом для альянса

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его высказывание о «смерти мозга» НАТО было полезным сигналом для альянса. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, он рассматривал задачи альянса и дискуссии в нём на протяжении последних двух лет и видел «растущий разрыв».

Как отметил французский лидер, он ставит «открытые вопросы» — мир в Европе, отношения с Россией, тема Турции.

«Возможно, нам был необходим «сигнал тревоги», — заявил он.

Он призвал альянс расставить приоритеты среди стратегических целей.

Ранее Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель не согласились с ним.