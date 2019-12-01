Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО

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Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
  • Reuters

Об этом она сказала в интервью Le Journal du Dimanche.

«Нельзя допустить, чтобы пятая статья устава НАТО (о коллективной обороне. — RT) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35» (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin. — RT), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения», — цитирует её ТАСС.

Парли отметила необходимость создания Европой военных инструментов, которые «соответствовали бы её экономической и политической мощи», и указала на невозможность обеспечения безопасности Европы без диалога с Россией.

«Без диалога не будет безопасности», — подчеркнула министр.

Также она напомнила о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга НАТО», назвав его стремлением побудить членов альянса к дискуссии.

Ранее она объяснила слова Макрона о «смерти мозга НАТО» желанием «подать сигнал тревоги», отметив, что «НАТО — это краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но оно должно адаптироваться».

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