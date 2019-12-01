Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО

Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

Об этом она сказала в интервью Le Journal du Dimanche.

«Нельзя допустить, чтобы пятая статья устава НАТО (о коллективной обороне. — RT) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35» (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin. — RT), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения», — цитирует её ТАСС.

Парли отметила необходимость создания Европой военных инструментов, которые «соответствовали бы её экономической и политической мощи», и указала на невозможность обеспечения безопасности Европы без диалога с Россией.

«Без диалога не будет безопасности», — подчеркнула министр.

Также она напомнила о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга НАТО», назвав его стремлением побудить членов альянса к дискуссии.

Ранее она объяснила слова Макрона о «смерти мозга НАТО» желанием «подать сигнал тревоги», отметив, что «НАТО — это краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но оно должно адаптироваться».