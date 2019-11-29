В Совфеде оценили заявление главы Минобороны Британии о России и НАТО

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия представляет «реальную угрозу» для НАТО.

«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Североатлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как «смерть мозга», — отметил Косачёв.

По его словам, в настоящее время у НАТО нет реальной повестки дня, и все угрозы и вызовы, которые возникли в последние годы и десятилетия, существуют в другом измерении.

Ранее, как передавало РИА Новости, Уоллес призвал НАТО, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), взять ситуацию под контроль.

Также сообщалось, что Макрон назвал свои слова о «смерти мозга» НАТО сигналом для альянса.