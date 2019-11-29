В Совфеде оценили заявление главы Минобороны Британии о России и НАТО

Короткая ссылка
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия представляет «реальную угрозу» для НАТО.
В Совфеде оценили заявление главы Минобороны Британии о России и НАТО
  • Reuters

«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Североатлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как «смерть мозга», — отметил Косачёв.

По его словам, в настоящее время у НАТО нет реальной повестки дня, и все угрозы и вызовы, которые возникли в последние годы и десятилетия, существуют в другом измерении.

Ранее, как передавало РИА Новости, Уоллес призвал НАТО, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), взять ситуацию под контроль.

Также сообщалось, что Макрон назвал свои слова о «смерти мозга» НАТО сигналом для альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить