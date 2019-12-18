Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

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Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — цитирует его газета «Красная звезда».

По его словам, с 2016 года государства Североатлантического альянса нарастили расходы на оборону на $130 млрд, и к 2024 году планируют увеличить затраты на военные нужды ещё на $400 млрд.

Кроме того, Герасимов напомнил, что НАТО приняло решение о милитаризации космоса.

При этом, как отмечают в Генштабе, Запад одновременно продолжает представлять Россию в качестве «угрозы миру».

«Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру», — подчеркнул Герасимов.

Он также выразил опасения в связи с тем, что такая позиция усиливает напряжённость на линии соприкосновения России и НАТО и призвал возобновить взаимодействие во избежание опасных инцидентов в военной сфере.

Ранее участники саммита НАТО в Лондоне назвали основной угрозой «агрессивные действия» России.

Лидер России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса у российских границ может потенциально нести угрозу безопасности страны.

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