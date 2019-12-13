«В рамках двухпартийного консенсуса»: почему в США хотят лишить Трампа возможности вывести страну из НАТО

В комитете по иностранным делам сената США одобрили законопроект, лишающий президента Дональда Трампа права покинуть НАТО без одобрения конгресса. По словам сенатора-демократа Тима Кейна, этот документ является ответом на сообщения о том, что Белый дом активно рассматривает возможность выхода из блока. Теперь законопроект будет рассмотрен сенатом и палатой представителей. Аналитики считают, что его авторы имеют все шансы на успех. По мнению экспертов, многие в США действительно опасаются, что Трамп может выйти из НАТО, тем более что ранее он уже аннулировал участие американцев в ряде международных соглашений.

Сенатский комитет США по иностранным делам единогласно поддержал двухпартийный законопроект, который лишает президента Дональда Трампа права начать процедуру выхода Соединённых Штатов из НАТО без одобрения конгресса. Теперь проект закона ожидает рассмотрения в сенате и палате представителей.

В случае принятия законопроекта будет устранена лазейка в Конституции США, согласно которой для ратификации того или иного договора необходимо одобрение большинства в виде двух третей голосов в сенате, но при этом никак не регламентируется процедура выхода из международных соглашений. Таким образом, глава Белого дома должен будет уведомлять конгресс о шагах, направленных на прекращение членства США в НАТО.

По словам главного инициатора документа, члена Демократической партии, сенатора Тима Кейна, документ является реакцией на то, что администрация Трампа якобы активно рассматривает вариант выхода из Североатлантического альянса.

«Этот законопроект стал одним из последних законопроектов, предложенных Джоном Маккейном. Мы с ним предложили его вместе незадолго до его смерти (Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года. — RT). Мы предложили его тогда, поскольку были сильно обеспокоены тем, что, учитывая негативную риторику президента в адрес НАТО, он может вывести страну из альянса и явно считает себя вправе сделать это собственным решением», — сказал Кейн в интервью на телеканале MSNBC.

Сенатор также озвучил любимую позицию представителей Демократической партии о том, что глава Белого дома действует в интересах Москвы.

«Недавно в The New York Times появилось сообщение о том, что выход из НАТО активно обсуждается... У республиканцев и демократов постепенно сформировалось консенсусное мнение, что этот альянс ценен и что выход США из НАТО будет выгоден разве что Владимиру Путину и России. И мы хотим ясно показать своим союзникам, президенту и особенно России, что конгресс поддерживает сохранение членства США в НАТО и мы не позволим Трампу по собственному желанию вывести нас из этого альянса», — заявил он.

Заседание в сенате США

Reuters

© Jim Young

Сенатор также предположил, что его законопроект о недопущении выхода из НАТО получит поддержку подавляющего большинства членов палаты представителей и наберёт как минимум 67 голосов в сенате, что сделает его неуязвимым для президентского вето.

«Не думаю, что (Трамп. — RT) наложит вето на этот законопроект, поступи он к нему на подпись. Потому что в таком случае президент подаст крайне нежелательный сигнал», — подчеркнул Кейн.

«Титаническая борьба»

Напомним, Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно выступал с критикой в адрес НАТО. Так, в январе 2017 года он назвал организацию «устаревшей» и обвинил страны альянса в недостаточных расходах на оборону.

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Однако после инаугурации глава Белого дома фактически отказался от своих слов об устарелости НАТО. При этом обвинения других государств альянса в том, что они тратят на оборону существенно меньше предписанных 2% от ВВП, продолжились.

При этом по окончании последнего на данный момент, декабрьского, саммита НАТО в Лондоне Трамп заявил, что «заставил» лидеров входящих в блок государств в совокупности платить ежегодно на $130 млрд больше.

The Fake News Media is doing everything possible to belittle my VERY successful trip to London for NATO. I got along great with the NATO leaders, even getting them to pay $130 Billion a year more, & $400 Billion a year more in 3 years. No increase for U.S., only deep respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2019 г.

Тему финансирования НАТО другими странами альянса Трамп поднимал и на двух предыдущих саммитах. В 2017 году он заявил, что 23 из 28 стран «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американскому народу и налогоплательщикам». В прошлом году американский лидер выразил недовольство тем, что Берлин намеревается достигнуть уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП лишь к 2028—2030 годам.

Кроме того, по данным американских СМИ, в январе глава Белого дома не раз поднимал вопрос и о выходе США из Североатлантического альянса.

На фоне таких сообщений сенатор-демократ Джин Шахин, поддерживающая законопроект, который запрещает Трампу выводить США из военного альянса, заявила, что сложившаяся ситуация «вызывает тревогу».

«Президент продолжает ошибочно настаивать на том, что НАТО не вносит свой вклад в общую защиту Соединённых Штатов или международного сообщества», — заявляет Шахин.

По её словам, «сенату виднее, и он готов защищать НАТО».

Официальная резиденция президента США

РИА Новости

Данный проект закона следует рассматривать «в рамках титанической борьбы между американским национализмом и американским либеральным глобализмом», заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Первый лагерь воплощает в себе Дональд Трамп, и его поддерживает половина американцев в этом вопросе, полагая, что Америка слишком много расходует сил и средств на внешнюю политику. Либеральный глобализм представлен в этой борьбе глубинным государством, которое ненавидит президента и делает всё, чтобы максимально осложнить Трампу жизнь в Вашингтоне», — отметил эксперт.

По словам Батюка, «сторонников либерального глобализма» не может не тревожить курс Белого дома в отношении НАТО.

«Они не исключают, что однажды Трамп действительно может вывести США из НАТО. Ведь у него уже есть опыт выхода из разного рода международных соглашений», — заявил аналитик.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, отметил, что на данный момент Трамп действует «в рамках двухпартийного консенсуса» относительно НАТО.

«Трамп в целом полностью продолжает курс предыдущей администрации. Во время своей предвыборной кампании он был более свободен в своих высказываниях о НАТО, но теперь ограничивается требованиями от других стран увеличивать расходы на оборону», — пояснил аналитик.

«Не получается консолидировать»

Как отмечают эксперты, Североатлантический альянс сейчас находится в кризисном состоянии, о чём свидетельствует последний саммит НАТО в Лондоне.

В первый день встречи американский лидер выступил с критикой заявления Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».

«Это очень оскорбительное заявление... Это очень безответственное заявление для Франции, у которой был тяжёлый год. Нельзя разбрасываться такими заявлениями, это очень неуважительно», — отметил Трамп в ходе своей совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Напомним, в интервью журналу The Economist в начале ноября французский лидер заявил, что альянс находится в плачевном состоянии.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал Макрон.

По его словам, Европа находится «на краю пропасти» и больше не может полагаться на военную защиту Соединённых Штатов. По мнению президента Франции, европейским странам следует начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, в противном случае они будут не в состоянии контролировать свою судьбу.

В российском МИД назвали слова Макрона «золотыми», «правдивыми» и «отражающими суть».

«Чёткое определение нынешнего состояния НАТО», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Как отметил Батюк, последний саммит продемонстрировал глубокие разногласия внутри альянса.

«Это свидетельствует о кризисе внутри блока. К тому же страны НАТО по-разному оценивают угрозы. Руководству блока приходится прилагать титанические усилия, чтобы привести их к общему знаменателю», — подчеркнул эксперт.

Разделяет такую позицию и Константин Блохин. По его словам, НАТО состоит из государств «с разными интересами», которые зачастую противоречат друг другу.

«Все эти страны необходимо удержать в рамках одной организации, для чего нередко используется антироссийская риторика. Однако и таким образом не получается консолидировать альянс. В Европе понимают, что Вашингтон использует НАТО в своих интересах. В частности, для развития своего военно-промышленного комплекса», — отметил аналитик.

Саммит НАТО в Лондоне

Reuters

© Kevin Lamarque



Тщательно взвесить

Батюк не исключает, что глава Белого дома всерьёз рассматривает вариант выхода из альянса. При этом он отмечает, что Трамп не будет спешить в этом вопросе и всё «тщательно взвесит».

«Он будет исходить из того, в какой мере внешнеполитические вопросы окажутся в центре его предвыборной кампании. Если Трамп увидит, что тема выхода США из НАТО действительно волнует американцев, то он может пойти на такой шаг», — пояснил эксперт.

По мнению Батюка, в связи с этим довольно велика вероятность, что предложенный сенатским комитетом законопроект будет в итоге принят.

«Однако вопрос только в том, в какой мере Дональд Трамп будет готов пойти на конфликт с конгрессом, в том числе и с однопартийцами, по данному вопросу. Ведь он может попытаться наложить вето на принятый закон», — констатировал аналитик.