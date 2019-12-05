Трамп рассказал об увеличении оборонных расходов НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение расходов НАТО на оборону не затронет Вашингтон.

«Фейковые СМИ делают всё, чтобы преуменьшить значение моей очень успешной поездки в Лондон по поводу НАТО», — написал Трамп в своём Twitter.

The Fake News Media is doing everything possible to belittle my VERY successful trip to London for NATO. I got along great with the NATO leaders, even getting them to pay $130 Billion a year more, & $400 Billion a year more in 3 years. No increase for U.S., only deep respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2019 г.

Президент уточнил, что заставил лидеров альянса платить более $130 млрд в год.

Он добавил, что США увеличивать расходы не будут.

Ранее опрос показал, что около 35% американских избирателей считают, что США должны вносить наибольший вклад в формирование бюджета НАТО.