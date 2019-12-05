Опрос показал отношение американцев к формированию бюджета НАТО

Около 35% американских избирателей считают, что США должны вносить наибольший вклад в формирование бюджета НАТО.

«Только 35% потенциальных американских избирателей считают, что США должны вносить в бюджет НАТО больше денег, чем другие страны-члены», — говорится в сообщении социологической фирмы Rasmussen.

В то же время, 49% опрошенных не согласны с такой позицией.

Ещё 16% респондентов не определились со своим мнением на этот счёт.

3 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона удовлетворена работой генсека НАТО Йенса Столтенберга в вопросе увеличения военных расходов альянса.