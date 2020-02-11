Финансовый вопрос: сможет ли Дональд Трамп утвердить бюджет США на 2021 год

Дональд Трамп представил проект федерального бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает расходы на $4,8 трлн. Президент США намерен увеличить траты на оборону страны до $705,4 млрд, при этом значительно урезав социальные программы. Также администрация Белого дома запросила около $2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Отдельная статья предусматривает ассигнования на противодействие Москве — $700 млн. Учитывая спорный характер некоторых положений бюджета, его вряд ли удастся согласовать в конгрессе до начала президентских выборов 2020 года, отмечают эксперты. Кроме того, по мнению аналитиков, разногласия по бюджету между Белым домом и конгрессменами-демократами могут привести к новой остановке работы правительства.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля представил проект федерального бюджета на 2021 год, который предполагает расходы на $4,8 трлн.

Из документа следует, что США будут и дальше увеличивать рекордные расходы на оборону страны — до $705,4 млрд. В частности, на 12% вырастет бюджет космического агентства NASA и на 19% — финансирование структур ядерной безопасности США.

Главными угрозами национальной безопасности США в документе названы Россия и Китай. В нём говорится, что удалённые объекты американской инфраструктуры не защищены от взлома и кибератак с российской стороны.

Для противодействия Москве в документе, в том числе предлагается выделить $700 млн в качестве помощи странам Европы и Центральной Азии для укрепления совместной безопасности и для того, чтобы эти страны отказывались от российского оружия, а также ещё $24 млн пойдут на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Также Белый дом предложил конгрессу выделить на 2021 финансовый год $3,2 млрд на разработку гиперзвукового оружия. Это на $459 млн больше, чем в 2020 году​​​.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что подобные предложения со стороны Белого дома являются лишь предлогом для того, чтобы поддерживать рекордный уровень оборонных расходов.

«Борьба с Россией и Китаем является удобной завесой любых махинаций. Выделение средств на финансирование различных проектов прикрыты такими «благородными» целями, за которые не нужно отчитываться, соответственно, суммы можно тратить на несколько иные задачи», — отметил эксперт.

У США всегда находится логическое объяснение, почему с Россией по ряду направлений возможно налаживание отношений, но, несмотря на это, по-прежнему борются с «российской пропагандой», добавил Александр Асафов.

«Трамп ищет всевозможные поводы для увеличения бюджета, потому что за счёт увеличения военного бюджета каждый год он улучшает экономические показатели. И это он сможет использовать в рамках предвыборной кампании. Поэтому он поддержит любые статьи расходов, которые позволят ему демонстрировать экономический успех», — пояснил эксперт.

Социальные издержки

При этом проект бюджета предполагает существенные сокращения социальных трат. Так, Белый дом планирует сэкономить $130 млрд, урезав финансирование программы по обеспечению пожилых американцев рецептурными лекарствами. Ещё $292 млрд будут изъяты из программы социальной защиты бедных и малообеспеченных слоёв населения. Также на $70 млрд будут урезаны расходы на продовольственные талоны, выделяемые федеральным правительством в рамках предоставления пособий по инвалидности.

Также по теме Денежная граница: как Трамп собирается добиться выделения дополнительных средств на строительство стены Дональд Трамп намерен получить дополнительные $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, сообщили в администрации...

Кроме того, Трамп хочет снизить финансирование Агентству по охране окружающей среды (на 26%) и Министерству жилищного и городского развития (на 15%). В общей сложности бюджеты невоенных и социальных программ планируется сократить на 5% — до $590 млрд.

Сокращение коснётся и программы выделения финансовой помощи зарубежным странам (USAID) — на эти нужды предполагается выделить $44,1 млрд. Для сравнения в 2020 финансовом году эти ассигнования составляли $55,7 млрд.

При этом Белый дом планирует выделить Украине в 2021 финансовом году через Госдепартамент по программе военного финансирования $115 млн. Также $205 млн планируется выделить на содействие «передаче власти в Венесуэле».

Подобные перераспределения вписываются в политический курс Трампа, который неоднократно заявлял о необходимости увеличения военного бюджета и перевооружения армии США, напомнил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Трамп следует своей программе и своим обещаниям, в частности это касается увеличения военного бюджета, модернизации вооруженных сил, создания новых видов вооружения. Трамп подобным бюджетом демонстрирует избирателям, что в первую очередь тратит деньги на Америку, и уже потом оказывает помощь другим странам», — пояснил политолог.

Однако на этом фоне будет расти дефицит бюджета, который в 2020 году может достигнуть $1 трлн, считает Юрий Рогулёв.

«Рост расходов и дефицита происходит из-за того, что Трамп сокращает налоги, а поступления в бюджет от расширения экономической деятельности запаздывают», — отметил эксперт.

Стена раздора

В рамках оборонного бюджета планируется выделить $2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Этот проект был одной из центральных тем избирательной кампании Трампа ещё в 2016 году — только так, по его словам, можно было остановить бесконтрольный приток в США нелегальных мигрантов из стран Центральной и Южной Америки.

Изначально на возведение стены между США и Мексикой в администрации Белого дома рассчитывали получить около $5,7 млрд из федерального бюджета. Однако конгресс не одобрил таких расходов и в итоге утвердил лишь $1,37 млрд.

После нескольких попыток добиться финансирования строительства стены Трамп в 2018 году перераспределил средства, которые предназначались Пентагону на инфраструктурные проекты. В ответ политики из Демократической партии заблокировали принятие федерального бюджета, что привело к шатдауну — приостановке работы американского правительства. Шатдаун продлился 35 дней и стал самым продолжительным в истории США.

Присутствие в повестке дня вопроса мексиканской стены существенно повышает вероятность того, что нынешний бюджет не будет согласован конгрессом. Это теоретически может привести к очередной остановке правительства, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Вероятность шатдауна всегда существует. В этом плане всё будет зависеть от того, на какие уступки готов пойти Трамп. Если он считает, что победа в деле об импичменте является его личной заслугой, то он будет меньше склонен к общению с демократами в конгрессе. Если посчитает, что ему выгодно заключить сделку, чтобы идти на президентские выборы с меньшими препятствиями, тогда он согласится на определённые компромиссы по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой», — пояснил эксперт.

Предвыборный бюджет

Эксперты отмечают, что противостояние палаты представителей конгресса США и Белого дома из-за импичмента Дональда Трампа, наверняка, осложнит процесс принятия бюджета.

Напомним, конгрессмены от Демократической партии обвиняли главу Белого дома в злоупотреблении властью и препятствовании расследования своих должностных преступлений. Однако демократам не удалось убедить в своей правоте сенат, и 6 февраля высшая палата конгресса США оправдала Дональда Трампа по обеим статьям обвинения.

Заседание конгресса США

Reuters

© Jim Bourg

Стоит отметить, что согласование бюджета и финансовых вопросов в американской политической системе не проходит без одобрения палаты представителей конгресса США. Сейчас она контролируется большинством Демократической партии, которая инициировала импичмент.

По словам Юрия Рогулёва, демократы, потерпевшие в ходе импичмента поражение, обязательно выступят против согласования бюджета, в котором урезаются социальные и медицинские программы.

Также по теме Сенат США оправдал Трампа и не стал объявлять ему импичмент Сенат США проголосовал против импичмента Дональду Трампу. Его признали невиновным по обоим пунктам — злоупотребление властью и...

«Конгресс США сегодня явно пребывает в состоянии партийного разделения, поэтому не исключено, что ряд положений этого проекта бюджета вызовет оппозиционную реакцию демократов в палате представителей», — предположил эксперт.

Однако Пентагон всегда был любимым детищем конгресса, поэтому, скорее всего, представители Демпартии поддержат увеличение оборонных расходов, добавил Юрий Рогулёв.

«Что касается других программ, например, строительства стены на границе с Мексикой, демократы в палате представителей явно будут выступать против. Вероятность новых шатдаунов, которые могут возникнуть из-за резкой оппозиционной реакции на программу бюджета, существуют всегда», — отметил политолог.

В свою очередь Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что, представляя подобный бюджет, Дональд Трамп демонстрирует свою экономическую программу, с которой он пойдёт на выборы 2020 года.

«Программа Трампа на следующем президентском сроке будет предполагать увеличение расходов на оборону, сокращение социальных расходов и помощи иностранным государствам. Это будет делаться для того, чтобы максимальное количество средств оставалось в руках крупного и среднего бизнеса», — пояснил эксперт.

Наличие серьёзных сокращений в сфере социального обеспечения и медицинского страхования станут серьёзным препятствием для принятия федерального бюджета США на 2021 год, считает Владимир Брутер.