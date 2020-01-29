Казна в минусе: в 2020 году дефицит бюджета США может стать самым высоким за восемь лет

В 2020 году дефицит бюджета США впервые за восемь лет может достичь $1 трлн. По прогнозу экспертов, в ближайшие годы отрицательная разница между доходами и расходами американской казны непрерывно будет оставаться выше 4% ВВП. Аналогичную ситуацию в экономике Штатов можно было наблюдать только во время Второй мировой войны. Рекордный рост дефицита аналитики связывают с неудачной налоговой реформой, тратами на социальные программы и обслуживание госдолга.

В 2020 финансовом году, который завершится 30 сентября, дефицит бюджета США может достичь максимального уровня за последние восемь лет. Как ожидается, впервые с 2012 года расходы американской казны превысят доходы на $1 трлн. Об этом говорится в отчёте бюджетного управления конгресса Штатов.

Согласно прогнозу ведомства, в ближайшие десять лет дефицит бюджета непрерывно будет оставаться выше психологической отметки 4% ВВП. Так, с 2020 по 2030 год показатель увеличится с текущих 4,6% до 5,4% ВВП. В последний раз похожую ситуацию в американской экономике можно было наблюдать ещё во время Второй мировой войны.

«За последние 100 лет дефицит госбюджета никогда не превышал отметку в 4% ВВП более пяти лет подряд, за исключением шестилетнего периода во время Второй мировой войны и в первые годы после неё», — говорится в исследовании.

Во многом рекордный дефицит бюджета США связан с большими военными расходами, тратами на социальные программы и наметившимися проблемами в торговле. Об этом в беседе с RT рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Сегодня в Штатах гигантские расходы на армию, здравоохранение, различные налоговые льготы, а также социальные вычеты и субсидии, без которых в американском обществе могут начаться серьёзные волнения. Одновременно против бюджета играет и торговый дефицит США почти со всеми странами. В настоящий момент Штаты закупают товаров и услуг за рубежом больше, чем поставляют сами. Это приводит к постоянному оттоку денег из страны», — отметил Пушкарёв.

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Существенный вклад в увеличение бюджетного дефицита внесла и налоговая реформа Дональда Трампа, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Налоговая реформа стала одним из ключевых факторов, которые увеличили разрыв между темпами роста доходов и расходов бюджета. Так, в 2019 году расходы увеличились на 8,3% по сравнению с 2018-м, а доходы — лишь на 4%», — пояснил Покатович в интервью RT.

Ещё во время президентской гонки 2016 года Трамп обещал ослабить налоговую нагрузку на бизнес в случае своей победы на выборах. В конце 2017-го глава Белого дома подписал закон о снижении налога на прибыль для американских компаний с 35% до 21%.

Принятая мера должна была стать одним из драйверов роста экономики. По замыслу Трампа, после сокращения налогов компании начали бы получать больше прибыли, поднимать зарплаты своим сотрудникам и тем самым усиливать экономическую активность в стране. Вместе с тем действия американского президента так и не дали ожидаемого результата.

«По задумке Трампа, налоговая реформа должна была разогнать темпы роста экономики до 3—4%. По факту, в том числе из-за неопределённости в торговле, показатель едва превышает 2%, а в ближайшее время может замедлиться ещё сильнее», — рассказал RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По словам аналитика, для переизбрания на второй срок Дональд Трамп может объявить о новых налоговых послаблениях для среднего класса. Впрочем, такая мера рискует обернуться ещё большим ростом дефицита бюджета.

Замкнутый круг

Для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Иными словами, держатели трежерис предоставляют свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

За последний год объём государственного долга США увеличился на $1,3 трлн — до $23,2 трлн. Так, в среднем на каждого гражданина Штатов сегодня приходится более $70 тыс. госдолга. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина и портала Usdebtclock.org.

При этом в долгосрочной перспективе рост государственного долга только повышает нагрузку на бюджет страны. По словам Антона Покатовича, необходимость обслуживать растущую задолженность требует новых денежных вливаний и дополнительно увеличивает дефицит.

«Расходная часть бюджета США увеличивается по мере роста госдолга. Это связано с тем, что процентные платежи по задолженности тоже продолжают расти», — пояснил Покатович.

Денежная накачка

Тем не менее в последнее время американской экономике стало труднее привлекать новые средства из-за рубежа для покрытия дефицита бюджета. По словам аналитиков, казначейские облигации Штатов всё меньше интересуют иностранных инвесторов. Так, за последний год доходность госбумаг со сроком погашения десять лет опустилась с 2,7% до 1,6% годовых.

«Для финансирования дефицита бюджета казначейство активно заимствует средства на рынке. Однако спрос на американские трежерис со стороны зарубежных участников начал снижаться, и на денежном рынке США возникло напряжение», — отметил Михаил Коган.

Наиболее остро ситуация проявилась в начале осени 2019 года. Поскольку иностранцы стали реже покупать трежерис, американским банкам пришлось самим активнее приобретать гособлигации. В результате резервы кредитных организаций начали постепенно истощаться, и в середине сентября, в разгар уплаты налогов банкам не хватило денег на покупку казначейских бумаг. В ситуацию незамедлительно вмешалась ФРС США. Регулятор экстренно напечатал и влил в финансовую систему более $128 млрд.

Традиционно Федрезерв выпускает новые деньги и покупает на них ценные бумаги в рамках программы количественного смягчения. ФРС проводила такую политику с 2008 по 2015 год и в общей сложности приобрела активов на сумму $3,6 трлн.

После событий в сентябре 2019-го регулятор продолжил накачивать экономику долларами. Увеличение денежной массы в финансовой системе должно поддержать банки и подстегнуть экономическую активность в стране, но может усилить рост инфляции и оказать давление на доллар.

«Первоначально предполагалось, что действия ФРС станут временными и продлятся до конца II квартала 2020 года. Однако из-за грядущих президентских выборов в ноябре выпуск новых денег может продолжиться на постоянной основе. Всё это ставит под удар американский доллар. Хотя Дональд Трамп сам неоднократно заявлял о необходимости ослабить нацвалюту, в долгосрочной перспективе такая тенденция может поставить под вопрос статус доллара как резервной валюты», — заключил Михаил Коган.