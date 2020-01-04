В ожидании рецессии: почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году

В 2020 году в экономике США может начаться рецессия. К такому выводу пришли эксперты американского Университета Дьюка и аналитики датского инвестбанка Saxo Bank. Торговая война Вашингтона с Пекином серьёзно замедлила рост ВВП Штатов — бизнес начал готовиться к экономическому спаду. Аналитики утверждают, что беспокойство американцев за ситуацию в экономике страны может повлиять на итоги грядущих президентских выборов. Одновременно рост дефицита бюджета и госдолга может ударить по курсу доллара в новом году.

Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования «Перспективы глобального бизнеса» американского Университета Дьюка.

«Американские финдиректора готовят свои компании к рецессии. Они накапливают наличные деньги, укрепляют финансовое положение, сокращают расходы и выполняют другие действия для подготовки к спаду», — отмечает профессор финансов Университета Дьюка и руководитель исследования Джон Грэм.

Торможение американской экономики наметилось ещё в 2019 году по мере усиления тарифной войны США и Китая. После череды переговоров весной торговые отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились и стороны ввели новые взаимные пошлины. В первую очередь ограничения ударили по американскому бизнесу и фермерам, считает эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

«Мы видим целый пласт знаковых компаний США, которые несут убытки из-за торговых ограничений. Это, например, FedEx, Cisco, Caterpillar, General Motors. Одновременно американские фермеры постоянно находятся между молотом и наковальней, когда им говорят то увеличивать посадки соевых культур — основной статьи экспорта в Китай — то, наоборот, снижать», — отметил Рожанковский в беседе с RT.

Любопытно, что осенью 2019-го Китай и США возобновили переговоры по прекращению тарифной войны и отказались вводить очередные взаимные ограничения. Более того, в декабре президент Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа торговой сделки «в течение пары недель».

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Впрочем, перемирие между Штатами и Китаем может продлиться недолго. Об этом предупреждают аналитики датского инвестбанка Saxo Bank. Согласно прогнозу экспертов, вместо отменённых пошлин США могут начать взимать с компаний 25%-ный НДС со всей выручки, полученной от производства за рубежом.

Введение налога должно снизить долю зарубежной продукции на американском рынке и простимулировать национальное производство страны. Похожее решение уже принималось администрацией Белого дома в 1930 году для поддержки экономики во время Великой депрессии. Однако тогда торговые партнёры США начали вводить ответные ограничения или вовсе прекращали сотрудничество с Вашингтоном. В конечном итоге американские компании потеряли потребителей за рубежом, и ситуация в экономике только ухудшилась.

Аналогичное развитие событий может произойти и в 2020 году. Об этом в беседе с RT рассказал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

«Рецессия в США весьма вероятна. В IV квартале 2019 года рост ВВП страны составлял примерно 0,2—0,3% и мог даже стать отрицательным. В начале 2020 года страна будет очень близка к этому. Чётким сигналом наступления экономического спада стала ситуация с кривой доходности (изменением ставок по долговым бумагам. — RT), которая прогнозирует рецессию с вероятностью семь из восьми», — отметил Якобсен.

Весной 2019 года доходность гособлигаций Штатов со сроком погашения десять лет оказалась ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца. Традиционно такая ситуация обычно складывается незадолго до начала спада в экономике и в последний раз произошла в 2007 году.

Кроме этого, осенью 2019-го инвесторы увидели тревожный сигнал для экономики США в банковском секторе. В сентябре американским банкам не хватило свободных денег для выполнения своих обязательств. На помощь кредитным организациям пришёл Федрезерв США, аналог центробанка, и начал экстренно печатать доллары. Последний раз регулятор прибегал к такой мере ещё в 2008 году — во время мирового финансового кризиса.

Reuters

© Bob Riha, Jr./File

Выбор молодых

Эксперты не исключили, что замедление американской экономики и растущая угроза рецессии могут повлиять на итоги президентских выборов в США. Согласно прогнозу Saxo Bank, Дональд Трамп и Республиканская партия вполне могут уступить демократам контроль над Белым домом и обеими палатами конгресса. Как отмечают специалисты, действующий президент уже потерял доверие значительной части своего электората — «женщин и миллениалов».

«Победу Трампа в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается. Сейчас в США самым многочисленным поколением являются либерально настроенные люди от 20 до 40 лет. И миллениалы, и старшая часть «поколения Z» активнее выступают против несправедливости и неравенства», — отмечают эксперты Saxo Bank в своём прогнозе.

В ноябре 2019-го индекс доверия потребителей в США снизился до 125,5 пункта. Ослабление одного из ключевых показателей экономической активности населения непрерывно продолжалось с августа и уже стало самым продолжительным с середины 2012 года.

Как рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, сейчас американцев сильно беспокоит усиление социальных проблем в стране.

«За порогом бедности находятся 32% жителей США. Около 40 млн граждан получают зарплату меньше прожиточного минимума, а у 18 млн человек доходы в два раза ниже порогового значения», — пояснил собеседник RT.

«При этом около 30% населения США получают продовольственную помощь, которая субсидируется из федерального бюджета, а 60% учащихся в государственных школах не могут себе позволить завтраки в школьной столовой», — добавил эксперт.

Любопытно, что независимо от победителя в президентской гонке итоги выборов могут спровоцировать ослабление доллара. Об этом RT рассказал руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Будущее доллара США выглядит далеко не радужным. Демократы хотят нарастить социальные расходы и усилить налоговую нагрузку, Трамп, напротив, хочет её ослабить и заставить ФРС ещё агрессивнее смягчать монетарную политику. В этом случае дефицит бюджета, который достиг $1 трлн, продолжит расти и будет заставлять конгресс вновь и вновь повышать потолок госдолга. В результате у доллара не останется других вариантов, кроме как постепенно дешеветь к другим ведущим валютам и золоту», — заключил Масименко.