Крах американской мечты: 90 лет назад в США началась Великая депрессия

29 октября 1929 года одновременно с крахом Нью-Йоркской фондовой биржи в экономике США началась Великая депрессия. За несколько дней инвесторы лишились почти $30 млрд. Банки и компании страны стали разоряться, а значительная часть американцев вскоре остались без работы. Власти Соединённых Штатов старались не вмешиваться в ситуацию и рассчитывали, что экономика сможет сама восстановиться после падения. При этом попытка поддержать национальное производство привела к распространению рецессии по всему миру. О том, как произошёл крупнейший экономический кризис XX века, — в материале RT.

С начала 1920-х годов американскую экономику охватила инвестиционная лихорадка. В погоне за быстрым заработком население и бизнес тратили все имеющиеся и кредитные деньги на покупку дорожающих ценных бумаг. Отсутствие чёткого регулирования на рынке привело к созданию одной из крупнейших финансовых пирамид за всю историю мировой экономики. Схлопывание пузыря было лишь вопросом времени, и с 24 по 29 октября 1929 года фондовый рынок Штатов рухнул. Последствия обвала погрузили США в длительный экономический кризис. Именно так ровно 90 лет назад началась Великая депрессия.

«До краха фондового рынка экономика США стремительно росла. В стране была почти полная занятость, развивались новые отрасли и технологии. Рынок акций достигал исторических максимумов. Главной причиной этого назревающего пузыря стало искусственное удержание реальных процентных ставок ФРС и увеличение объёмов кредитов сверх нормальных уровней», — рассказал RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон.

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По данным Национального бюро экономических исследований США, с 1920 по 1924 годы ФРС понизила свою базовую ставку с 7% до 3% годовых. Такая мера традиционно стимулирует деловую активность в стране и экономический рост в целом — кредиты становятся дешевле, а внутренний спрос и объём капиталовложений растут. Начиная с сентября 1924 года по февраль 1928-го, ставка Федрезерва оставалась в диапазоне 3—4% годовых.

Удешевление кредитов и улучшение условий для инвестиций спровоцировали ажиотажный неконтролируемый рост фондового рынка. Игра на бирже вошла в моду среди американцев, и всё больше граждан стремились разбогатеть, став акционерами. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

В результате на рынке заметно увеличилось количество спекуляций, а цены на финансовые активы значительно превышали их реальную стоимость. Ситуацию усугубляло то, что в Соединённых Штатах на тот момент ещё не было чёткого законодательства по предотвращению финансовых пузырей.

«Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на ценные бумаги взвинчивал цены на акции, что привлекало всё новых и новых инвесторов, желавших обогатиться на этом. Более того, для поддержки ценовой динамики, американцы начали инвестировать в акции не из личных сбережений, а в кредит», — добавил эксперт.

С весны 1928 года Федрезерв начал планомерно повышать ставку, и в октябре 1929-го показатель достиг отметки 6% годовых. Как объясняют опрошенные RT аналитики, такое ужесточение монетарной политики осуществляется для недопущения перегрева экономики. Так, рост ставок увеличивает стоимость заимствований для американского бизнеса и снижает общую экономическую активность в стране.

Как полагает Марк Торнтон, решение ФРС увеличить процентные ставки оказалось фатальным для спекулятивного фондового рынка Штатов. Отправной точкой для будущей экономической катастрофы стало 3 сентября 1929 года. Именно тогда промышленный индекс Dow Jones вырос максимально за всё время наблюдений — до 381 пункта, после чего начал постепенно снижаться.

Люди стоят у Нью-йоркской фондовой биржи в «черный четверг» 24 октября 1929 года

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24 октября раздался первый тревожный звонок для американской экономики — цены на акции резко обвалились. В ходе торгов на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones падал на 26% — с 326 до 272 пунктов. Рынок охватила массовая паника и за одну торговую сессию инвесторы продали почти 13 млн ценных бумаг. Этот день вошёл в историю США как «Чёрный четверг».

В пятницу котировки попытались восстановиться, но уже в понедельник паника усилилась, а во вторник, 29 октября, произошёл крах Уолл-стрит. Индекс Dow Jones опрокинулся до 212 пунктов и общие потери инвесторов достигли $30 млрд.

«За несколько дней было продано около 30 млн акций. Стоимость ценных бумаг рухнула, разоряя тем самым миллионы инвесторов. Биржевая паника привела к тому, что менее чем за неделю рынок упал почти на 40%, а его стоимость — на $30 млрд. Это больше, чем правительство США потратило за всё время Первой мировой войны», — добавил Рожанковский.

Без денег и работы

Колоссальные финансовые потери среди населения существенно снизили объёмы потребления в стране. Американские фирмы лишились возможности продавать свои товары в прежних объёмах. Компании начали сокращать объёмы производства и штат сотрудников. Таким образом, вслед за утратой денежных сбережений американцы начали массово терять работу. Об этом в интервью RT рассказал профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

После обвала рынка акций вместе с рядовыми гражданами своих инвестиций лишились и американские банки. Более того, беднеющее население стало активно изымать оставшиеся банковские вклады. В результате у кредитных организаций не оставалось денег для выполнения своих обязательств, что спровоцировало волну банкротств.

За три первые три года Великой депрессии в США разорились 4835 банков. Суммарно на депозитах этих организаций было размещено $3,2 млрд.

«В начале Великой депрессии больше всего пострадали американские банки. Их банкротство привело к резкому сжатию кредитного предложения промышленным предприятиям, из-за чего усилились массовые увольнения», — отметил Владимир Рожанковский.

Согласно статистике Национального бюро экономических исследований США, ещё в 1929 году уровень безработицы в США составлял порядка 2%. В 1930-м показатель резко вырос до 12%, а к 1932-му достиг 25% — без работы остался каждый четвёртый американец.

«Главным ударом для экономики стала именно очень высокая безработица — выше 20% и иногда почти 25%. Это крайне плохо влияет на население, поскольку такое положение дел заметно снижает спрос, который остаётся важнейшей частью роста ВВП. Программы поддержки безработных ещё не были выстроены так, как они работали позже, и не помогали вернуть людей к работе», — отметил Олег Шибанов.

Очередь безработных за бесплатным супом и кофе с пончиками

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Как отмечает Марк Торнтон, закрытие предприятий и рост числа безработных повысили уровень преступности в стране. При этом дополнительно социальную напряжённость в Штатах усиливал действовавший с 1920 года сухой закон.

«Вплоть до конца 30-х годов уровень безработицы оставался вблизи 15%. Давление на граждан оказывал и запрет на алкоголь — цены на чёрном рынке были завышены почти в пять раз. Ситуация сопровождалась ростом числа преступлений, коррупцией и насилием. Всё это обошлось американской экономике в 5% ВВП», — добавил Торнтон.

Полное погружение

Любопытно, что на момент начала Великой депрессии в мировой экономике ещё не было такого понятия, как валовой внутренний продукт. Первые измерения этого показателя были представлены почти через пять лет после краха Уолл-стрит. Так, летом 1934 года Министерство торговли Штатов опубликовало доклад «Национальный доход, 1929—1932».

Автором документа стал американский экономист российского происхождения Саймон Кузнец. По его подсчётам, с 1929 по 1932 годы объём национального дохода США обвалился более чем в два раза — с $83 млрд до $39,4 млрд.

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Как позже подсчитали в американском Бюро экономического анализа, пик спада ВВП США пришёлся на 1932 год. Тогда экономика страны сократилась почти на 13%, а индекс Dow Jones проваливался до отметки 47 пунктов.

«Помимо банковского сектора Великая депрессия также ударила по тяжёлой промышленности и сильнее всего по сельскому хозяйству», — отмечает Марк Торнтон.

Во времена Великой депрессии аграрное производство было одним из ключевых секторов американской экономики. По состоянию на 1930 год на долю сельского хозяйства приходилось почти 22% рабочих мест и порядка 7,7% ВВП страны. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства США.

Между тем, низкая покупательная способность населения спровоцировала падение цен на сельхозпродукцию. В результате, за первые несколько лет кризиса объём производства в отрасли упал более чем в два раза. По данным Бюро экономического анализа Штатов, с 1929 по 1932 год соответствующий показатель опустился с $13 млрд до $5,8 млрд.

Для помощи сельхозпроизводителям и американским компаниям в целом в 1930 году Штаты приняли закон Смута — Хоули, который подразумевал повышение пошлин до 40% на импорт почти 20 тыс. иностранных товаров. Предполагалось, что снижение доли зарубежной продукции на американском рынке простимулирует национальное производство, как промышленное, так и сельскохозяйственное. Между тем, именно после принятия закона экономический кризис распространился на весь остальной мир, отмечает руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

Фактически закрытие американского рынка стало ударом для европейских производителей. В результате страны — торговые партнёры Штатов начали вводить ответные меры или вовсе прекращать сотрудничество с Вашингтоном. В конечном итоге американские компании потеряли потребителей за рубежом, и ситуация в экономике только ухудшилась.

По данным Бюро экономического анализа США, с 1929 по 1932 годы американский товарооборот рухнул почти в три раза. Объём импорта уменьшился с $5,5 млрд до $1,9 млрд, а уровень экспорта — с $6 млрд до $1,9.

Политика невмешательства

После обвала фондового рынка в 1929 году ФРС начала вновь постепенно снижать процентную ставку. В декабре 1930-го показатель достиг 4,5%, в июле — 2,5%, а к 1 июня 1931 года — 1,5% годовых. Но действия регулятора уже не могли остановить развитие кризиса. Об этом RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

«Усилий ФРС было недостаточно для того, чтобы восстановить доверие и оптимизм инвесторов в долгосрочной перспективе. Кроме того, бездействие правительства США усилило влияние финансового кризиса на реальную экономику», — отметил эксперт.

Руководство США придерживалось политики невмешательства и на первых этапах кризиса не принимало радикальных мер для выхода страны из депрессии. Как полагал тогда президент страны Герберт Гувер, со временем рыночная экономика должна была восстановиться самостоятельно.

«Экономическую депрессию нельзя вылечить решениями законодательной и исполнительной власти. Экономика должна сама залечить свои раны с помощью собственных «клеток» — самих производителей и потребителей», — заявлял Гувер во время обращения к нации.

Впрочем, по мере усиления кризиса администрация президента всё же решила вмешаться в процесс. В 1931 году была создана Национальная кредитная организация — фонд помощи наиболее пострадавшим банкам. В 1932 году организацию преобразовали в Финансовую корпорацию реконструкции. За счёт государственных расходов и субсидий власти начали поддерживать не только банковский сектор, но и промышленность, сельское хозяйство, а также бороться с безработицей. Вместе с тем руководство Штатов слишком поздно приняло необходимые меры и не сумело побороть возникшую в экономике депрессию.

«Надо понимать, что реакция реальной экономики на финансовые проблемы рынка акций оказалась сильной из-за бездействия государства. Если бы программа увеличения госрасходов и немедленного снижения ставок началась чуть раньше, непрерывного падения экономики в течение четырёх лет не произошло бы», — отметил Олег Шибанов.

Хотя на президентских выборах 1932 года республиканец Гувер выдвигал свою кандидатуру на второй срок, обнищавшие американцы отдали свои голоса представителю демократической партии Франклину Рузвельту. Его администрация разработала экономическую программу «Новый курс», в результате действия которой Штаты начали постепенно выходить из депрессии.

Свободное плавание

Главной заслугой Рузвельта опрошенные RT эксперты считают отказ от «золотого стандарта». Ранее доллар был напрямую привязан к фиксированному количеству драгметалла. Аналогичная практика действовала во всём мире. Государство могло выпускать лишь определённое количество денег, соразмерное золотым запасам страны.

В 1933 году Вашингтон отвязал доллар от золота и пустил нацвалюту в свободное плавание. В результате доллар начал резко слабеть, а производители США получили ряд торговых преимуществ. Так, американская продукция резко подешевела за рубежом, а иностранные товары значительно подорожали в Штатах. Впоследствии другие страны тоже начали отказываться от «золотого стандарта».

«В момент падения экономики нужно пытаться ей помогать через все каналы, в том числе экспортный, но он был почти недоступен во время действия «золотого стандарта» — все хотели бы снизить стоимость своих валют, а это невозможно. В результате сильнее всего от Великой депрессии пострадали именно страны, долго тянувшие с отказом от «золотого стандарта. В первую очередь речь идёт о Франции и Бельгии — они отказались только примерно в 1935 году, в отличие от Великобритании, прекратившей привязку к золоту ещё в 1931-м», — отметил Шибанов.

В 1936 году году экспорт США вырос до $3 млрд, рост ВВП ускорился до 12,9%, а уровень безработицы опустился до 13%. В то же время, экономика страны по-прежнему оставалась под давлением — в 1937-м валовой внутренний продукт США увеличился лишь на 5,1%, а в 1938 вновь снизился на 3,3%.

«Политика «Нового курса» действительно оказала некоторую помощь безработным. Но усиление регулирования и рост налогов для предпринимателей, инвесторов и капиталистов не позволяли экономике вернуться к нормальной жизни», — считает Марк Торнтон.

Как полагает Владимир Рожанковский, во многом выйти из депрессии американской экономике помогло начало Второй мировой войны. Военная помощь европейским союзникам позволила Штатам в 1941 году нарастить экспорт до $5,5 млрд, а темпы роста ВВП — до 17,7%.

«Экономика США смогла вернуться к росту только с началом Второй мировой войны, в которой Штаты вновь не воевали на своей территории, но использовали ленд-лизинг и залоговые кредитные линии, оказывая коммерческую поддержку своим европейским союзникам», — констатировал эксперт.

По словам Олега Шибанова, учёные смогли проанализировать причины и последствия Великой депрессии только к 1960-м годам. После этого страны по всему миру начали пересматривать политику реакции своих правительств и центробанков на кризисы.

«После 1945 года в мире много раз менялись парадигмы макроэкономики, и вероятно, можно сказать, что только в 1980-х мир пришёл к хорошему пониманию того, что и как нужно делать. С этого времени началось Великое спокойствие, которое продолжалось вплоть до 2008 года и сопровождалось низкими колебаниями экономического роста и невысокой инфляцией. И это безусловное следствие Великой депрессии — она очень сильно поменяла восприятие реальности, экономики и управления реакцией на шоки», — заключил Шибанов.