«Пауэлл нас разочаровал»: как мировой финансовый рынок отреагировал на первое за 10 лет снижение ставки ФРС США

1 августа фондовые индексы Европы и Азии движутся разнонаправленно после падения биржевых котировок в Штатах. Неопределённость на мировом фондовом рынке эксперты объясняют итогами заседания ФРС США. Американский аналог центробанка впервые с декабря 2008 года ожидаемо понизил ставку, но при этом не стал объявлять о начале долгосрочного цикла стимулирования экономики. По словам аналитиков, заявления Федрезерва не оправдали ожиданий финансовых игроков. Как на этом фоне может измениться курс доллара — в материале RT.

В четверг, 1 августа, торги на мировом фондовом рынке акций сопровождаются неоднозначной динамикой котировок. По итогам закрытия азиатской сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 0,81% — до 2908 пунктов, гонконгский индикатор Hang Seng просел на 0,76% и достиг 27 565 пунктов, а японский индекс Nikkei, напротив, незначительно вырос (на 0,09%) до 21 540 пунктов.

Торги в Европе также показывают разнонаправленное движение биржевых индексов. В середине дня немецкий DAX увеличивался на 0,29% (до 12 224 пунктов), французский CAC 40 — на 0,5% (до 5546 пунктов), но при этом английский FTSE 100 снижался на 0,11% (до 7578 пунктов).

Отметим, что накануне торговая сессия на американском фондовом рынке полностью закрылась в минусе. Промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,23% (до 26 864 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 — на 1,09% (до 2980 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,19% и опустился до 8175 пунктов.

Неопределённость мировых инвесторов эксперты объясняют действиями ФРС США. В среду, 31 июля, американский центробанк впервые более чем за десять лет снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2—2,25% годовых. Рынки высоко оценивали вероятность такого решения, но в то же время сопроводительные заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла не оправдали ожиданий игроков.

Как объяснил в интервью RT директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов, инвесторы рассчитывали на начало долгосрочной политики ФРС по снижению ставок. Вместе с тем, по словам Пауэлла, Федрезерв пока не видит такой необходимости. Об этом председатель регулятора сообщил во время пресс-конференции.

Отметим, в последний раз Федрезерв снижал процентную ставку ещё в декабре 2008 года. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали увеличиваться.

В декабре 2015 года ФРС взяла курс на повышение процентной ставки. Как объясняют опрошенные RT эксперты, такое ужесточение монетарной политики осуществляется для недопущения перегрева экономики. Так, рост ставок увеличивает стоимость заимствований для американского бизнеса и снижает общую экономическую активность в стране.

© Carlos Barria

В 2018 году Федеральная резервная система Штатов четыре раза повысила базовую ставку и ещё в декабре планировала два повышения на 2019 год. Вместе с тем действия регулятора и его руководителя неоднократно подвергались критике со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению главы Белого дома, экономическое положение страны не требовало такого ужесточения монетарной политики.

В результате на фоне обвинений Трампа и возникших опасений рынка об угрозе экономического спада в США в январе регулятор сменил риторику. Весной ставка была сохранена, а в начале июля Джером Пауэлл уже открыто намекнул участникам рынка на возможное смягчение денежно-кредитной политики и сообщил о рисках для экономики страны.

«Неопределённость относительно перспектив усилилась в последние месяцы. В частности, похоже, что экономическое развитие замедлилось в некоторых крупных зарубежных экономиках, и эта слабость может повлиять на США», — заявлял Пауэлл во время выступления в конгрессе.

В результате, как отметил в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, инвесторы в своих оценках стали закладывать снижение ставки до 1,25—1,5% годовых к середине 2020 года. Вместе с тем, по словам аналитика, по итогам последнего заседания инвесторы не получили от Федрезерва подтверждения своих прогнозов. При этом новые заявления Пауэлла вновь вызвали недовольство американского президента.

«Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира. Как обычно, Пауэлл нас разочаровал», — написал Трамп в своём Twitter.

Сигнал для доллара

Неожиданные заявления главы Федрезерва спровоцировали заметное укрепление курса доллара к основным валютам на мировом рынке. 1 августа соответствующий индекс DXY прибавил порядка 0,34% и впервые с апреля 2017 года достиг отметки 98,85 пункта.

В то же время, по словам аналитиков, на фоне общего снижения темпов роста мировой экономики и всё ещё продолжающейся торговой войны Штатов с КНР рынки по-прежнему ожидают повторного снижения ставки ФРС до конца 2019 года. По данным Чикагской товарной биржи — CME Group, вероятность такого решения в сентябре инвесторы оценивают в 56%, а в октябре — в 76%.

В долгосрочной перспективе снижение ставок в США делает вложения в долларовые активы менее привлекательными для инвесторов. На этом фоне аналитики ожидают коррекции курса американской валюты и роста инвестиций в ценные бумаги и валюты развивающихся стран.

«Для развивающихся рынков снижение ставки ФРС в теории означает увеличение притока средств из США. Это связано с тем, что капиталы традиционно идут в страны с более высокими процентными ставками», — пояснил Сергей Суверов.

На общей волне

Российский валютный рынок отреагировал на итоги заседания ФРС небольшим ослаблением. В ходе торгов на Московской бирже 1 августа курс доллара вырос на 0,5% и впервые за месяц превысил 64 рубля, а курс евро поднялся на 0,14% — до 70,6 рубля.

Также по теме Политика стимулирования: Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых 26 июля Центробанк второй раз подряд понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта и опустил её до уровня 7,25% годовых. Решение...

Официальный курс валют Центробанка на 2 августа составил 63,83 рубля за доллар и 70,47 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи, в свою очередь, незначительно опустился (на 0,4%) до уровня 2728 пунктов. Впрочем, по оценке экспертов, наблюдаемое снижение котировок российских акций связано с общей неопределённостью на мировом рынке и продлится недолго.

«Это реакция на внешнюю ситуацию — снижение американских индексов и падение цен на нефть. Процесс является краткосрочным, потому что сейчас на российском финансовом рынке идёт реинвестирование части полученных дивидендов в акции, что может способствовать продолжению роста биржевых индексов», — пояснил Сергей Суверов.

Как рассказал в интервью RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, в ближайшие недели серьёзных изменений в динамике российской валюты не произойдёт. По оценке эксперта, к концу лета курс доллара будет находиться в диапазоне 63,2—64,8 рубля.