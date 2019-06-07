Дедовский метод: могут ли страны отказаться от использования ВВП

7 июня 1934 года Министерство торговли США впервые опубликовало информацию о ВВП. Автор исследования, американский экономист российского происхождения Саймон Кузнец показал зависимость между благосостоянием населения и объёмом выпущенной в стране продукции. Сегодня этот показатель — главный индикатор экономического развития в мире. Однако со временем эксперты стали отмечать, что он стал хуже отражать реальное положение дел в государствах. Поэтому экономисты всё чаще задумываются о замене устаревшего индекса. Могут ли страны отказаться от измерения ВВП — в материале RT.

С началом Великой депрессии в США — крупнейшего экономического кризиса XX века — власти страны впервые начали проводить официальные подсчёты национального производства и богатства. 7 июня 1934 года Министерство торговли Штатов опубликовало доклад «Национальный доход, 1929—1932», автором которого стал американский экономист российского происхождения Саймон Кузнец. В 1971 году он получил Нобелевскую премию по экономике.

В своём исследовании учёный представил концепцию о зависимости между вычисленным объёмом выпущенной в стране продукции и уровнем благосостояния населения. Так, 85 лет назад появились первые расчёты валового внутреннего продукта (ВВП).

Сегодня в большинстве государств мира ВВП является главным индикатором экономического развития. Показатель отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год на территории определённой страны.

При этом опрошенные RT эксперты напомнили, что самые первые попытки оценить национальное богатство страны были предприняты ещё в XVII веке. Исследования проводили Уильям Петти и Грегори Кинг в Англии, а также Пьер Буагильбер и Себастьен де Вобан — во Франции. Однако вычисления учёных не были систематизированы и не основывались на какой-то единой методологии. Об этом в интервью RT рассказал профессор кафедры экономики РЭШ Валерий Черноокий.

«Обычно такие оценки не были систематическими и проводились с определённой практической целью, например для сравнения экономического могущества своей страны с соседями или чтобы узнать возможности государства в дополнительном налогообложении для финансирования войны. Кроме того, как правило, такие исследования делались частными лицами или организациями, а не государственными статистическими учреждениями», — пояснил Черноокий.

Впрочем, как отмечает эксперт, именно исследования Саймона Кузнеца, а позже и британского экономиста Колина Кларка позволили оценить динамику национального дохода страны во времени и сравнить этот показатель между государствами.

Массовое измерение ВВП в странах по всему миру началось только после 1953 года. Тогда индикатор вошёл в Систему национальных счётов ООН — согласованный на международном уровне свод показателей для описания и анализа экономических процессов.

«После Второй мировой войны на глобальном уровне была поставлена задача найти какой-либо индикатор, который помог бы сравнивать экономики между собой. До этого сопоставление стран проходило лишь по отдельным отраслям. Кто-то преуспевал в сельском хозяйстве, а кто-то — в промышленности или строительстве. В результате государства — члены ООН получили общий показатель, измеряемый по единой методике», — рассказал в интервью RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Срок годности

Как отмечают опрошенные RT эксперты, хотя с момента первого измерения ВВП прошло 85 лет, методология расчёта индикатора постоянно меняется. Но показатель по-прежнему позволяет определять наступление рецессии или периода бурного роста в экономике, а также отражает долгосрочные тренды в динамике производства.

По словам Валерия Черноокого, на ВВП ориентируется бизнес при принятии решений относительно инвестиций и государство при разработке и проведении макроэкономической политики. В то же время, как признаёт эксперт, динамика роста и объём валового внутреннего продукта не позволяют в полной мере оценить реальное положение дел в экономике страны.

«Показатель не учитывает негативное влияние производства на экологию, не отражает неравенства доходов и богатства, продолжительность жизни и состояние здоровья населения, баланс свободного и рабочего времени и удовлетворённость условиями труда», — пояснил Черноокий.

Экономист добавил, что ВВП не измеряет и такие неэкономические факторы благосостояния, как преступность и уровень коррупции, соблюдение прав человека, а также субъективные показатели счастья, связанные, например, с благополучием в семье или благоприятным климатом.

Более того, как объяснил в интервью RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский, одним из ключевых недостатков ВВП стало глобальное измерение показателя в долларах. Согласно нормам МВФ, для возможности сопоставления все страны рассчитывают индикатор в американской валюте. Вместе с тем на фоне нестабильной динамики доллара в последние годы ВВП всё хуже отображает экономическое благосостояние государств.

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«Когда-то доллар был в достаточной мере нейтрален по сравнению с другими мировыми валютами. Сейчас этого больше нет. Доллар может месяцами и даже годами укрепляться против различных валют и твёрдых активов — причём это укрепление не всегда отражает реальное состояние экономики США относительно тех экономик, чьи валюты дешевеют к американской», — отметил Рожанковский.

По словам эксперта, при более низком ВВП в пересчёте на доллары и относительно невысоком уровне госдолга благосостояние в стране может расти динамичнее, чем в других государствах с высоким ВВП.

В поисках счастья

В последние 20—30 лет в экспертном сообществе всё чаще говорят о необходимости замены показателя ВВП и предпринимают попытки найти альтернативный экономический индикатор. Как ранее предположили экономисты датского инвестбанка Saxo Bank, уже в ближайшие годы МВФ и Всемирный банк могут и вовсе объявить о намерении прекратить измерять валовой внутренний продукт и начать оценивать экономику по уровню производительности труда.

«ВВП не лучший индикатор состояния экономики. Во многих странах общество протестует против растущего неравенства, при этом люди, ответственные за выработку политики, не уделяют внимания этой проблеме, а только следят за экономической активностью. По их мнению, сильной экономики достаточно для всеобщего процветания. Нам известно, что МВФ и Всемирный банк постепенно приходят к пониманию, что правильнее оценивать благосостояние населения, а не зацикливаться на объёмах созданных богатств», — рассказал в интервью RT глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Любопытно, что на сегодняшний день не все страны мира используют ВВП в качестве основного экономического индикатора. Так, например, ещё в 1972 году король Бутана в качестве альтернативы предложил показатель валового национального счастья (ВНС). Идея основана на поддержании культурных и религиозных ценностей страны и официально закреплена в Конституции государства. Власти королевства регулярно проводят социологические опросы и выявляют области, вызывающие недовольство граждан, после чего принимают меры для устранения проблем. Выполнением таких функций занимается Министерство счастья. Похожие ведомства также присутствуют в Индии, Венесуэле, Нигерии и ОАЭ.

«Власти Бутана хотели найти индикатор, который бы отражал жизнь людей. При этом и британцы, и американцы заинтересовались предложенным индексом счастья и начали собственные разработки аналогичных показателей. Так, например, появился индекс человеческого развития, публикуемый в рамках Программы развития ООН», — отметил Георгий Остапкович.

Валерий Черноокий добавил, что на данный момент в качестве дополнения к ВВП также были разработаны индексы лучшей жизни от ОЭСР и качества жизни от компании Economist Intelligence Unit, а также Всемирный доклад о счастье ООН или Международный индекс счастья Фонда новой экономики.

«К сожалению, нет и никогда не будет идеального показателя, который в одной цифре отражал бы всё многообразие факторов, влияющих на качество жизни. Рейтинг стран может существенно меняться в зависимости от того, какие показатели благосостояния включает или не включает данный индикатор, насколько эти показатели объективны и могут быть достаточно точно измерены, а также с какими весами они входят в расчёт итогового индекса», — заключил Черноокий.