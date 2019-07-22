Финансовая перестройка: как Бреттон-Вудская валютная система изменила мировую экономику

75 лет назад страны антигитлеровской коалиции утвердили создание Бреттон-Вудской валютной системы. Доллар США был твёрдо привязан к золоту и стал главным расчётным средством для всех государств. Новый финансовый уклад позволил вывести мировую экономику из послевоенного кризиса, но при этом привёл к денежной гегемонии Штатов. Спустя 30 лет изъяны системы стали очевидны всем участникам соглашения и было решено вновь изменить глобальный валютный порядок. Почему страны не выдержали долларовой монополии — в материале RT.

Летом 1944 года, когда уже был ясен исход Второй мировой войны, правительства разных государств задумались о мерах по наведению порядка в глобальной экономике в послевоенное время. Обсуждение соответствующего механизма стабилизации происходило с 1 по 22 июля в американском городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Гэмпшир) на Валютно-финансовой конференции Объединённых Наций. Участниками события стали делегаты из 44 стран — членов антигитлеровской коалиции, включая СССР, США и Китай.

По итогам трёхнедельной дискуссии государства смогли договориться о внедрении новых принципов денежных отношений и торговых расчётов. Так 75 лет назад была создана Бреттон-Вудская мировая валютная система.

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Новый финансовый порядок заменил собой прежний уклад «золотого стандарта». Ранее в каждой стране единица национальной валюты была напрямую привязана к некоторому фиксированному количеству драгметалла. При этом руководства государств устанавливали обменный курс самостоятельно.

Вместе с тем с началом Первой мировой войны и приходом глобального экономического кризиса конца 1920-х — начала 1930-х годов многие державы стали отказываться от золотомонетного стандарта и переходить на золотослитковый, приостанавливая таким образом свободную конвертацию банкнот в золото. При этом для получения торговых и экономических преимуществ перед своими партнёрами государства начали массово девальвировать собственные валюты, что дополнительно усиливало общую финансовую нестабильность.

В результате для восстановления торговых отношений и справедливой конкуренции было решено строго привязать к золоту только одну валюту и использовать её в международных расчётах. Так, согласно условиям Бреттон-Вудского соглашения, в качестве денежного эталона выбрали доллар, а соответствующий обменный курс зафиксировали на уровне $35 за тройскую унцию золота.

Примечательно, что в качестве второго претендента на статус главной мировой резервной валюты рассматривали британский фунт стерлингов. Но, как отмечают опрошенные RT эксперты, поскольку экономика США меньше других пострадала от войны, выбор участников соглашения автоматически пал на американскую нацвалюту.

«К тому времени экономика Штатов усилилась после войны, и США выбрали по принципу финансовой и экономической стабильности. В Европе всё ещё шла война, страны были разъединены, поэтому давать приоритет Великобритании было не очень удобно», — рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По итогам достигнутых договорённостей валюты других государств напрямую привязали к доллару. Как отмечает Абрамов, обменные курсы были «железно» зафиксированы и поддерживались национальными центробанками. Помощь регуляторам и правительствам оказывали специально созданные институты стабилизации. Так, в 1946 году начал работать Всемирный банк, а в 1947-м — Международный валютный фонд (МВФ) и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).

Всемирный банк содействовал государствам в реконструкции и развитии экономик после войны, а МВФ предоставлял кредиты для поддержки валютных курсов и покрытия дефицита платёжных балансов. Работа ГАТТ облегчала торговлю участникам договора за счёт устранения тарифных барьеров и снижения таможенных пошлин. С 1995 года объединение было преобразовано во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Долларовая игла

Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что новый механизм во многом справился со своей задачей и привёл к заметному расширению торговли и ускорению мировой экономики после войны.



Если ещё с 1913 по 1950 год средние темпы роста глобальной экономики составляли порядка 1,82% в год, то уже с 1950 по 1973 год показатель увеличился почти втрое — до 5,3%. Об этом говорится в исследовании британского историка-экономиста Ангуса Мэддисона.

«Стабильные курсы позволили хорошо планировать международные операции. Это означает, что мировая торговля стала значительно проще, и предприниматели могли рассчитывать на возврат своих инвестиций, в том числе из-за успехов на чужих рынках», — пояснил в беседе с RT профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

Согласно имеющейся информации в базе статистических данных ООН по торговле товарами, в 1938 году объём мирового экспорта составлял $22,7 млрд. При этом за первые несколько лет действия Бреттон-Вудской системы это значение увеличилось почти в три раза и в 1950 году достигло $61 млрд, а к 1960-му — $127 млрд.

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«Система подвигла страны к развитию различных координаций на уровне тарифов и таможенной политики, а также привела к восстановлению экономик многих государств. В то же время, хотя соглашение обеспечивало стабильность в инвестициях и товарных взаимоотношениях, ценой этому был рост гегемонии США и доллара», — отметил Александр Абрамов.

Как отмечают эксперты, в соответствии с условиями договора уровень денежной массы в экономике требовалось приравнять к объёму золотовалютных резервов (ЗВР). Иными словами, страна не могла напечатать определённое количество новых денег до тех пор, пока не продаст что-либо на мировом рынке за доллары и не пополнит ими свои ЗВР. Таким образом, по мере усиления роли американской валюты росло и влияние ФРС США на другие центробанки.

Примечательно на этом фоне, что Советский Союз после подписания договора не ратифицировал соглашение и, следовательно, не стал присоединяться к работе МВФ и Всемирного банка. Как подчеркнул Абрамов, в СССР высоко оценивали значимость собственной валюты и не хотели устанавливать равновесный курс между долларом и рублём.

Сбой системы

В общей сложности Бреттон-Вудское соглашение просуществовало порядка 30 лет, после чего в начале 1970-х годов утратило свою эффективность. Эксперты считают, что причиной этому послужили как внутренние изъяны системы, так и общие тенденции в мировой экономике.

«Когда глобальная экономика начала быстро расти и страны восстановились после войны, золотовалютный стандарт стал обузой для всех, потому что страна не может использовать большее количество денег, если у неё нет необходимого золотовалютного запаса», — пояснил Александр Абрамов.

По словам Олега Шибанова, ухудшению ситуации способствовали политические разногласия ЕС и США, резкий рост мировых цен на нефть, а также высокий уровень инфляции во многих государствах. Так, в 1971 году американский президент Ричард Никсон объявил о прекращении обмена долларов на золото и тем самым фактически сообщил о выходе Штатов из договора.

«Система не могла больше существовать. Правительствам не нравилось доминирование доллара и обязательная привязка своей национальной валюты к американской. Странам было удобнее перейти на плавающие курсы, зависимые от степени успешности внутренней экономики, экспортного и импортного потенциала», — добавил Александр Абрамов.

В 1976 году была принята новая Ямайская валютная система, которая действует до сих пор. Согласно новым условиям, валютные курсы больше не привязаны к золоту, а определяются рынком в большинстве стран и становятся плавающими.

Уход доллара с позиций главного денежного мерила в мировой финансовой системе привёл к заметному усилению роли других валют. По словам экспертов, особенно заметно это стало проявляться в последние годы. Так, по данным МВФ, за последние 20 лет доля доллара в международных резервах сократилась с 71,2% до 61,8%, а доля евро, напротив, увеличилась с 18,1% до 20,2%. При этом аналитики отмечают значительное укрепление юаня (с 1,2% до 1,9%), который только в 2016 году вошёл в число главных резервных валют мира.