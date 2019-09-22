Замкнутый круг: почему экономический спад в США может начаться до президентских выборов 2020 года

Большинство финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют наступление рецессии в США к концу 2020 года. Мощный спад в экономике может начаться уже до следующих президентских выборов, и эксперты всё больше критикуют Дональда Трампа. Торговые войны ударили по кошельку американского бизнеса, а налоговая реформа не смогла увеличить доходы населения, отмечают аналитики. При этом растущие госдолг и дефицит бюджета требуют новых денежных вливаний. Федрезерв США — аналог Центробанка — уже готов включить печатный станок, но это решение может ещё глубже загнать экономику страны в долговую яму, полагают специалисты.

Финансовые директора ведущих компаний мира прогнозируют, что во второй половине 2020 года в США наступит экономический спад. Об этом говорится в исследовании «Перспективы глобального бизнеса» американского Университета Дьюка.

Среди 500 опрошенных финдиректоров 53% ожидают наступления рецессии в Соединённых Штатах до следующих президентских выборов в стране (в ноябре 2020 года). При этом 67% говорят об экономическом спаде к концу 2020-го.

Как отмечают авторы документа, индекс делового оптимизма в США опустился до трёхлетнего минимума и составил 63 пункта. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в сентябре 2016 года. Причём руководитель исследования Джон Грэм отметил, что низкий уровень делового оптимизма во всех других регионах мира лишь усугубляет любое замедление экономики США.

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Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков в разговоре с RT прокомментировал результаты опубликованного исследования и пояснил, что сейчас в экономике США завершается очередной бизнес-цикл, продолжительностью 8—12 лет. Предыдущая рецессия произошла в 2007—2009 гг. с началом ипотечного кризиса, а до этого — в 2000—2001 гг. после краха пузыря доткомов (компаний, бизнес-модель которых построена исключительно на работе в интернете).

«Сейчас мы видим снижение деловой активности и в производстве, и в сфере услуг. Замедляется рост объёмов розничных продаж, особенно в автомобильной отрасли. Ухудшение происходит и в строительном секторе: падает качество обслуживания ипотечных займов, и снижаются капитальные вложения бизнеса», — добавил Быков.

В свою очередь, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев в беседе с RT отметил, что экономическую ситуацию в США осложняет рост дефицита бюджета. С начала 2019 года отрицательная разница между доходами и расходами американской казны выросла до $1,07 трлн (4,5% ВВП США).

Нагрузку на бюджет усиливает необходимость обеспечивать крупнейший в истории страны госдолг ($22,5 трлн), который может привести к разрастанию дефицита.

Именно поэтому ещё в июле эксперты американского Центра двухпартийной политики не исключили возможности наступления первого за 40 лет дефолта в США.

Тарифный груз

Одна из главных причин замедления экономики Соединённых Штатов связана с торговой войной. Эксперты не устают повторять, что повышение пошлин увеличивает расходы американского и китайского бизнеса. В итоге компании терпят убытки, что приводит к замедлению темпов экономического роста.

Торговое противостояние США и Китая началось ещё в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. КНР ввела ответные меры.

В начале 2019-го стороны провели переговоры, но уже в мае Вашингтон пошёл на обострение конфликта. Помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с китайской компанией Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и вновь заявили о введении взаимных ограничений.

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Любопытно, что сами специалисты из Университета Дьюка объяснили замедление американской экономики, в том числе, сокращением числа квалифицированной рабочей силы в стране.

По мнению опрошенных RT аналитиков, ситуация на рынке труда США также связана с торговым противостоянием.

«Увеличивая пошлины на китайские товары, правительство США одновременно усложняет жизнь и американским потребителям. Цены на товары растут, из-за чего спрос населения слабеет. Ситуация негативное влияет и на создание рабочих мест — компании нерешительно нанимают новых сотрудников, особенно высококвалифицированных, на фоне сомнений в росте продаж», — объяснил Арсений Дадашев.

Деловой подход

Риск рецессии аналитики связывают и с внутренней экономической политикой. В первую очередь речь идёт о налоговой реформе Дональда Трампа. Ещё во время президентской гонки 2016 года Трамп обещал ослабить налоговую нагрузку на бизнес в случае своей победы на выборах.

В конце 2017-го глава Белого дома подписал закон о снижении налога на прибыль для американских компаний с 35% до 21%. Как ожидалось, эта мера должна была стать одним из драйверов роста экономики. По замыслу Трампа, после сокращения налогов компании начали бы получать больше прибыли и увеличивать зарплаты своим сотрудникам.

Рост доходов рабочего класса должен был усилить экономическую активность в стране. Однако на деле всё вышло иначе. Арсений Дадашев рассказал, что корпорации просто предпочли оставить себе возросшую прибыль.

Таким образом, обещанного властями ускорения экономики не произошло, и госрасходы Штатов всё ещё растут быстрее налоговых поступлений в бюджет.

«В качестве примера можно назвать недавнюю забастовку работников General Motors: 50 тысяч рабочих на 31 заводе требуют увеличения зарплаты и качественной страховки. При этом компания третий год подряд получает рекордную прибыль. Разрыв между бедными и богатыми продолжает увеличиваться, и теперь даже самые преданные сторонники Трампа открыто заявляют о недовольстве его политикой», — объяснил Дадашев.

Здание ФРС США в Вашингтоне

Reuters

© Brendan McDermid

Внутренний раскол

Угроза рецессии вынуждает международных инвесторов прислушиваться к каждому заявлению и решению топ-менеджмента Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центробанка страны.

Эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский в беседе с RT подчеркнул, что участники финансового рынка рассчитывают на продолжительное снижение процентных ставок ФРС.

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Такую меру Федрезерв использовал в 2008 году во время мирового финансового кризиса для стимулирования экономики: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти.

В 2018 году ФРС четыре раза повышала базовую ставку. При этом Дональд Трамп неоднократно критиковал действия регулятора и лично его главу Джерома Пауэлла. По мнению президента США, экономическое положение страны не требовало такого ужесточения монетарной политики.

После обвинений Трампа и возникших опасений экономического спада топ-менеджмент ФРС сменил тактику и дважды снизил ставку — в июле и сентябре. По данным Чикагской товарной биржи CME Group, рынки с вероятность 60% прогнозируют ещё одно снижение до конца года.

Но сейчас в руководстве ФРС нет единства по поводу перспектив американской экономики. Из 17 топ-менеджеров Федрезерва семеро выступают за ещё одно снижение ставки до конца года, пятеро ждут сохранения текущего уровня, а ещё пятеро считают необходимым вновь повысить ставку.

«За счёт снижения ставок ФРС стимулирует кредитование. Но в текущих условиях компании просто загоняют себя в долговую яму, из которой практически невозможно выбраться. В результате ещё больше растёт государственный долг, и увеличивается дефицит бюджета», — подчеркнул в беседе с RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Пустой карман

В сентябре инвесторы обратили внимание на новый тревожный сигнал для экономики США. Американские банки столкнулись с нехваткой свободных денег. Как объяснил RT главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, в экономике такое явление называют кризисом ликвидности.

Для покрытия дефицита бюджета Соединённых Штатов объёмом более $1 трлн Минфин страны выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели трежерис предоставляют свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

По словам Харди, за последнее время иностранцы стали реже покупать трежерис, поэтому американским банкам пришлось самим активнее приобретать гособлигации.

В результате резервы кредитных организаций начали постепенно истощаться, и 16 сентября, в разгар уплаты налогов, банкам не хватило денег на покупку казначейских бумаг.

В ситуацию незамедлительно вмешалась ФРС США. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, 16 и 17 сентября регулятор напечатал $128,2 млрд и экстренно влил средства в финансовую систему. В последний раз Федрезерв прибегал к такой мере ещё в 2008 году во время мирового финансового кризиса.

«Поскольку иностранцы и зарубежные центральные банки больше не наращивают свои резервы в тех же объёмах, что и раньше, дефицит должен финансироваться за счёт американских вкладчиков и банков. Появление кризиса ликвидности на этой неделе и необходимость вмешательства ФРС показали, что системе становится всё труднее погашать бюджетный дефицит», — заключил Харди.