Поиск баланса: как может измениться курс доллара США до конца года

В четверг, 19 сентября, рубль подорожал на торгах Московской биржи. Эксперты объясняют это ослаблением доллара на мировом рынке. Нацвалюта США подешевела после обнародования итогов заседания топ-менеджмента центробанка страны — Федерального резерва. Американский регулятор снизил базовую процентную ставку, но инвесторы ожидали такого исхода. Куда больше игроков рынка волнует неопределённость финансовых властей Соединённых Штатов по поводу перспектив экономики. Какие ещё факторы будут влиять на доллар до конца года — в материале RT.

На Мосбирже в четверг, 19 сентября, рубль торговался разнонаправленно — от ослабления до укрепления. Так, курс доллара США днём установился на отметке 64,1 рубля, но уже к вечерним торгам составил 63,8. Евро, напротив, торговался на уровне 70,9 рубля, а к вечеру снизился до 70,6.

Официальный курс валют Центробанка на 20 сентября составил 64,22 рубля за доллар и 70,94 рубля за евро.

На рубль повлияло ослабление курса доллара к основным мировым валютам — евро, британскому фунту, швейцарскому франку, японской иене и т. д.

Нацвалюта Соединённых Штатов начала дешеветь после новостей об итогах заседания топ-менеджмента центробанка страны. Накануне руководство Федрезерва снизило процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 1,75—2% годовых).

Международные инвесторы ожидали такого исхода, но неопределённость относительно будущей политики ФРС насторожила игроков рынка. Как стало известно 18 сентября, из 17 топ-менеджеров Федрезерва семеро выступают за ещё одно снижение ставки до конца года (до 1,5—1,75% годовых), пятеро ждут сохранения текущего уровня, а ещё пятеро считают необходимым поднять ставку обратно — до 2—2,25%. Об этом говорится в материалах Федрезерва.

Как пояснил RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников, в руководстве ФРС нет единства по поводу перспектив американской экономики. Так, одни представители регулятора опасаются снижения темпов роста ВВП США и настаивают на ещё большем снижении ставки, а другие пока не видят в этом необходимости.

В прошлом году ФРС четыре раза повышала базовую ставку. При этом Дональд Трамп неоднократно критиковал действия регулятора и лично его главу Джерома Пауэлла. По мнению президента США, экономическое положение страны не требовало такого ужесточения монетарной политики.

После обвинений Трампа и возникших опасений экономического спада топ-менеджмент ФРС сменил тактику и на июльском заседании снизил ставку. В последний раз регулятор принимал такое решение ещё в декабре 2008 года для стимулирования экономики в разгар мирового финансового кризиса.

Участники рынка рассчитывают на ещё одно снижение процентной ставки до конца года из-за угрозы новой рецессии в Штатах. По данным Чикагской товарной биржи CME Group, вероятность такого решения инвесторы оценивают в 60%.

Сокращение уровня процентной ставки ФРС снижает привлекательность доллара для инвесторов. Поэтому игроки мирового финансового рынка начинают активнее покупать валюты и ценные бумаги тех стран, где установлены высокие процентные ставки. Таким образом, игроки могут получить повышенный доход от инвестиций.

«Смягчение монетарной политики ФРС США является позитивным фактором для всех валют развивающихся рынков — и, в частности, для рубля. На фоне притока иностранных денег на российские долговые и фондовые площадки до конца осени курс доллара будет колебаться в диапазоне 62,5—67 рублей», — пояснил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Нулевой процент

Дональд Трамп призывает руководство ФРС к полному обнулению процентной ставки. Президент считает, что такое решение поможет Штатам справиться с проблемой высокого госдолга размером $22,5 трлн.

«Федрезерв должен установить наши процентные ставки на нулевом уровне или ниже, после чего мы начнём рефинансирование нашего долга. Затраты на выплаты процентов необходимо снизить, а сроки выплат — увеличить», — написал Трамп в своём Twitter.

Впрочем, 18 сентября во время пресс-конференции Джером Пауэлл заявил о намерении Федрезерва действовать независимо от критики Трампа. Как ожидается, регулятор решится на ещё одно снижение ставки только в случае новой волны замедления американской экономики.

«О полноценном цикле снижения ставок можно будет говорить при явной угрозе рецессии, сопровождаемой ростом безработицы и падением потребительской активности. В таком случае ставки могут быть снижены до нуля, что сможет привести к удешевлению доллара», — отметил в разговоре с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Равновесие курса

Опрошенные RT аналитики добавляют, что российскую валюту в определённой степени поддерживает и рост мировых цен на нефть. Стоимость сырья эталонной марки Brent на торгах 19 сентября выросла сразу на 3% — до $65,3 за баррель.

Как отметил в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, за последнее время зависимость рубля от стоимости нефти снизилась на 45%. Поэтому российская валюта лишь отчасти реагирует на колебания сырьевых котировок.

Аналитики обратили внимание, что в ближайшее время инвесторы будут следить за развитием ситуации вокруг добычи нефти в Саудовской Аравии. Напомним, 16 сентября в результате атаки на заводы страны нефтепроизводство в королевстве упало в два раза.

«То, как Саудовская Аравия будет восстанавливать свои месторождения и нефтеперерабатывающие заводы, определит дальнейшую динамику мировых цен на нефть. Этот фактор может сказаться и на движении рубля. Пока что курс 65 рублей за доллар выглядит достаточно равновесным», — пояснил Денис Иконников.

Как отметил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, на увеличение нефтяных цен могут повлиять корректировки в торговой войне США с Китаем. В случае перемирия инвесторы начнут вкладывать средства в активы развивающихся стран. По мнению Александрова, такое развитие событий может привести к снижению курса доллара до 61,5—62 рублей к концу года.