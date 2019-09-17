Заводы стоят: почему резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии напугало международных инвесторов

17 сентября мировые цены на нефть снижаются после рекордного роста накануне. Неопределённость на энергетическом рынке связана с падением объёмов добычи в Саудовской Аравии из-за атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Инвесторы ждут от властей королевства официальных заявлений о сроках восстановления производства. Эксперты опасаются, что ситуация ставит под удар будущее Saudi Aramco — главной нефтяной корпорации государства. Компания может отложить запланированный выход на биржу и потерять статус самой дорогой в мире. Аналитики также не исключили, что инцидент в Саудовской Аравии может привести и к пересмотру условий соглашения ОПЕК+.

17 сентября мировые цены на нефть снижаются после резкого скачка днём ранее. Баррель эталонной марки Brent подешевел на 6,5% — до $64,5. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне. Накануне стоимость сырья взлетела почти на 15% — до $69 за баррель. В течение торгового дня 16 сентября котировки поднимались до $72 — рекорда последних четырёх месяцев.

Неопределённость на энергетическом рынке эксперты связали с резким сокращением объёмов производства нефти в Саудовской Аравии после атаки беспилотников на заводы. Инвесторы опасаются, что ликвидация ущерба может растянуться на месяцы.

«Изначально сроки полного восстановления оценивались в несколько недель, но сейчас речь идёт уже о шести или даже десяти неделях. Пока не появятся достоверные данные о состоянии предприятий и планах ремонта, среди инвесторов будет сохраняться неуверенность», — пояснил RT генеральный директор «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

У Саудовской Аравии в запасе есть около 200 дней на полное возобновление работы заводов. В течение этого срока другие страны — экспортёры нефти смогут поддерживать предложение на мировом рынке за счёт собственных запасов. Если Эр-Рияд не успеет отремонтировать и запустить предприятия за обозначенный срок, нефтяные цены продолжат уверенный рост. Об этом в разговоре с RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

По мнению аналитика, в ближайшие дни нефть вновь может подорожать до $69—70 за баррель.

В самом Эр-Рияде уверены, что королевство самостоятельно справится с последствиями атак. Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.

«У Саудовской Аравии достаточно сил, чтобы преодолеть последствия недавней агрессии, целью которой была не только экономика королевства, но и подрыв мирового рынка нефти и стабильности всей мировой экономики», — цитирует ТАСС саудовского монарха.

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) госкорпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате компания приостановила добычу порядка 5,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, производство нефти в королевстве упало в два раза и мировые цены на сырьё стали резко расти.

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Опасения инвесторов также связаны с обострением отношений между Ираном и США. В организации атаки на Saudi Aramco Вашингтон обвиняет Тегеран, а американские политики призывают рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским нефтяным объектам. Об этом ранее в Twitter написал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Угроза военного конфликта может обернуться перебоями в поставках сырья по всему Ближнему Востоку. Аналитики считают, что в этом случае котировки могут подняться выше $70 за баррель. Как полагает главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, если вооружённого столкновения не произойдёт, а Саудовская Аравия будет постепенно восстанавливать добычу, цены вернутся к уровню $62—63 за баррель.

Потеря статуса

Примечательно, что подрыв НПЗ Saudi Aramco произошёл через несколько дней после заявлений о скором выходе компании на биржу. Как сообщил 10 сентября глава саудовской госкорпорации Амин Насер, первое размещение акций (IPO) сырьевого гиганта планируется провести уже «в ближайшее время».

Впрочем, теперь компании потребуются дополнительные ресурсы и время для ликвидации последствий нападения. По мнению Алена Сабитова, в результате сроки публичного размещения акций могут сдвинуться.

IPO Saudi Aramco может стать самым масштабным за всю историю мирового фондового рынка. В общей сложности королевство планирует продать 5% ценных бумаг компании и привлечь $100 млрд для развития экономики.

Как ранее заявлял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, общая стоимость госкорпорации оценивается в $2 трлн — почти в два раза больше показателя самых дорогих компаний на глобальном рынке акций. Для сравнения: рыночная стоимость Microsoft составляет $1,04 трлн, Apple — $993 млрд, Amazon — $894 млрд, Alphabet (владеет Google Inc.) — $853 млрд. Такие данные приводит биржа NASDAQ.

После ударов беспилотников Saudi Aramco может потерять порядка $300 млрд, передаёт газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По оценке Алена Сабитова, итоговая сумма убытков может оказаться в несколько раз больше, а корпорация может потерять статус самой дорогой компании мира.

«Происшествие показало уязвимость компании и усилило риски дестабилизации во всём регионе. Ситуация увеличивает дисконт-фактор (разницу между первоначальной и итоговой стоимостью компании. — RT) для инвесторов и давит на оценку Saudi Aramco. Таким образом, желаемая саудитами стоимость в $2 трлн выглядит всё менее реалистичной. Более вероятной оценкой можно назвать $1 трлн», — считает Сабитов.

Помощь партнёров

Ситуация вокруг атаки на Saudi Aramco может повлиять и на условия соглашения по сокращению добычи нефти. Аналитики не исключили, что страны ОПЕК+ начнут постепенно увеличивать добычу нефти и тем самым частично компенсируют выпадающие с рынка объёмы саудовского сырья.

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«Добыча в Саудовской Аравии снизилась на 5,7 млн баррелей в сутки и в ближайшее время может быть восстановлена лишь на 3—4 млн. Страны ОПЕК могут незамедлительно нарастить ежесуточное производство примерно на 1 млн баррелей», — пояснил Сабитов.

С 1 января страны — участницы соглашения ОПЕК+ снижают добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года для баланса мирового энергетического рынка.

Согласно достигнутым договорённостям, государства ОПЕК должны сократить производство нефти с 26,75 млн до 25,94 млн баррелей в сутки. Как следует из последнего отчёта организации, в августе страны перевыполнили условия соглашения и ежесуточно добывали 25,78 млн баррелей.

Валютный штиль

Вслед за снижением нефтяных цен дешевеет и российская валюта. На торгах Московской биржи 17 сентября курс доллара США вырос на 0,5%, до 64,3 рубля, а курс евро прибавил 0,8% и достиг 71 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 18 сентября составил 64,12 рубля за доллар и 70,6 рубля за евро.

«В последнее время зависимость курса рубля от нефти снизилась на 45%. На сегодняшний день на стабильность российской валюты в первую очередь влияют геополитические факторы, а также старт налогового периода, который должен поддержать рубль», — пояснил RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов.

Таким образом, аналитик не ожидает серьёзных изменений в динамике нацвалюты в случае резких колебаний нефтяного рынка. По прогнозу Сабитова, в ближайшее время курс доллара продолжит торговаться вблизи отметки 64 рубля, а курс евро — 70,3 рубля.