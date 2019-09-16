Баррель под ударом: атака на заводы Саудовской Аравии спровоцировала резкий рост цен на нефть

16 сентября мировые цены на нефть выросли почти на 20% и впервые за четыре месяца приблизились к отметке $72 за баррель. Атака беспилотников на заводы саудовской компании Saudi Aramco спровоцировала панику среди мировых инвесторов. В результате нападения добыча энергосырья в королевстве упала в два раза. Но более серьёзным поводом для беспокойства игроков рынка стало обострение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Вашингтон считает виновником инцидента Тегеран и угрожает ударом по иранским нефтяным объектам. В то же время резкий скачок цен позитивно отразился на российском фондовом рынке и рубле.

В понедельник, 16 сентября, цены на нефть резко выросли на мировом рынке. Во время открытия торгов на бирже ICE в Лондоне сырьё эталонной марки Brent подорожало сразу на 19,5% — до $71,95 за баррель. Значение стало максимальным с мая 2019 года.

В середине торговой сессии котировки вернулись к отметке $65 за баррель. В то же время цены по-прежнему остаются вблизи максимальных показателей за последние месяцы.

Рекордный скачок цен эксперты связывают с подрывом нефтяных объектов Саудовской Аравии. В субботу, 14 сентября, беспилотные летательные аппараты атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) компании Saudi Aramco. В результате госкорпорация приостановила добычу порядка 5,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, производство нефти в королевстве упало в два раза. Об этом заявил министр энергетики страны Абдель-Азиз бен Сальман, сообщает агентство SPA.

Значительное падение добычи в одном из крупнейших государств — экспортёров нефти в мире стало полной неожиданностью для инвесторов. Игроки рынка начали опасаться перебоев поставок энергосырья, и котировки стали расти. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

«Разрыв в цене между закрытием пятницы и открытием торгов в понедельник составил почти 20%. Это максимальная величина за всю историю фьючерсного рынка. Игроков можно понять: мировой рынок нефти лишился почти 6 млн баррелей в сутки, и пока неясно, когда поставки возобновятся. Такие риски не были заранее учтены инвесторами. Теперь игрокам придётся отыгрывать нестабильную обстановку в Саудовской Аравии, что неизбежно добавит к ценам $5—10», — пояснил Богданов.

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По словам министра энергетики Саудовской Аравии, часть потерь удастся компенсировать за счёт резервных хранилищ королевства. При этом власти страны рассчитывают восстановить нефтедобычу на треть уже к вечеру понедельника, 16 сентября, передаёт газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Впрочем, опрошенные RT аналитики считают, что для ликвидации ущерба потребуется более длительный период времени.

«Дело в том, что наблюдаемые повреждения нефтеперерабатывающих установок достаточно серьёзные, а восстановить их за несколько дней — задача весьма сложная. Скорее всего, речь может идти о неделе и более», — пояснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Для поддержания прежнего уровня поставок нефти на мировом рынке США намерены использовать собственные стратегические резервы сырья. Об этом в воскресенье написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Согласно оценке главы российского Минэнерго Александра Новака, на сегодняшний день мировых запасов нефти должно хватить для компенсации потерь от снижения добычи в Саудовской Аравии. При этом министр считает, что произошедший инцидент может серьёзно повлиять на энергобезопасность во всём мире. По его словам, после атаки на Saudi Aramco Россия может повысить уровень защиты собственных нефтяных объектов, передаёт ТАСС.

Горячий регион

Ситуация со снижением добывающих мощностей в Саудовской Аравии заставила инвесторов опасаться усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Так, ответственность за атаку на НПЗ Saudi Aramco взяла на себя вооружённая группировка йеменских повстанцев-хуситов. Как заявил их официальный представитель Яхья Сари, выступая на канале Al Masirah, удары будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене.

В 2014 году в Йемене началась гражданская война. Правительство действующего президента бежало из столицы и запросило иностранную поддержку. Между тем власть в ряде регионов перешла к хуситам. В 2015 году международная коалиция семи государств (Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Марокко, Судан, Египет и Саудовская Аравия) начала военную интервенцию против хуситов.

Примечательно, что в то же время США обвиняют Иран в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По заявлению американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, в ответ на действия Тегерана Штатам необходимо ударить по иранским НПЗ. Об этом политик написал в Twitter.

Не исключено, что обострение конфликта между Ираном и США также может спровоцировать перебои поставок нефти на Ближнем Востоке. Об этом в интервью RT рассказал руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

«Обвинения со стороны США в адрес Ирана в организации атаки и призыв к ответным ударам по объектам исламской республики дополнительно подливают масла в огонь. А это уже чревато ещё более серьёзными последствиями для рынка. Таким образом, даже независимо от обещанного Саудовской Аравией быстрого восстановления потерь рынок одновременно закладывает и эти новые риски в цены», — пояснил Гойхман.

По оценке аналитика, в течение следующих нескольких месяцев нефтяные цены будут находиться в диапазоне $64—68 за баррель. Согласно прогнозу Артёма Деева, если ситуация в регионе стабилизируется, котировки могут вернуться к уровню $59—62.

Рубль в деле

Российский финансовый рынок позитивно отреагировал на рост нефтяных цен. На открытии торгов Московской биржи 16 сентября курс доллара снизился на 0,9% и впервые с начала августа опустился ниже 64 рублей. Курс евро при этом потерял почти 1% и составил 70,5 рубля.

Фондовый рынок страны также обновил максимумы последних месяцев. В начале торгов индекс Мосбиржи прибавил порядка 1% и достиг отметки 2821 пункт. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать 11 июля.

В середине торговой сессии лидерами роста стали акции компаний нефтегазового сектора. Так, бумаги «Роснефти» росли в цене на 3,51%, ЛУКОЙЛа — на 2,75%, «Сургутнефтегаза» — на 2,72%, НОВАТЭКа — на 2,27%.

По словам Олега Богданова, в последнее время за счёт действия бюджетного правила нефтяные цены всё меньше влияют на российскую валюту. Тем не менее наблюдаемый резкий скачок сырьевых котировок всё же спровоцировал укрепление рубля. Согласно оценке Марка Гойхмана, в среднесрочной перспективе курс доллара будет оставаться в диапазоне 63—67 рублей.

При этом опрошенные RT аналитики допускают и более серьёзное укрепление нацвалюты.

«В текущих условиях и с учётом фиксации нефтяных цен на уровне $70 и выше курс российской валюты может укрепиться в сторону 60—62 рублей за доллар и 68—69 за евро. Думаю, сильнее российский рубль вряд ли будет укрепляться, но всё будет зависеть в целом от геополитической ситуации и макроэкономической статистики», — отметил в беседе с RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.