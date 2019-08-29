«Манипуляция внутренними данными»: как действия США влияют на мировые цены на нефть

На торгах 29 августа мировые цены на нефть демонстрируют рост. Всё дело в реакции инвесторов на американскую статистику: запасы сырья и буровая активность в США опустились до рекордного уровня за последние полтора года. При этом страна по-прежнему усиливает экономическое давление на Венесуэлу и Иран. По словам экспертов, своими действиями Штаты пытаются искусственно снизить предложение углеводородов на рынке.

По данным биржи ICE в Лондоне, 29 августа стоимость нефти эталонной североморской марки Brent прибавила порядка 0,2% и превысила отметку $60 за баррель. Рост котировок стартовал днём ранее после публикации данных о рекордном снижении нефтяных запасов в США.

Согласно отчёту Управления энергетической информации Соединённых Штатов (EIA), за неделю объём нефтяных резервов в стране сократился сразу на 10 млн баррелей. Согласно оценке Американского института нефти (API), снижение составило 11,1 млн — максимум с января 2018 года.

Примечательно, что на фоне падения запасов американцы фиксируют и заметное снижение буровой активности. С 16 по 23 августа количество буровых установок в США сократилось сразу на 16 единиц — до 754 штук. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, значение стало минимальным за последние полтора года.

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Статистика традиционно сигнализирует инвесторам о снижении мирового предложения нефти и вызывает рост цен. Между тем, как полагают эксперты, США искусственно поддерживают стоимость углеводородов при помощи публикации данных.

«Торговая война и замедление мировой экономики ведут к уменьшению потребления нефти и снижению цен на сырьё. Между тем цифры, которые сейчас наблюдают участники рынка, — это искусственно поддерживаемые значения. Инструментов для этого достаточно много, начиная от развития военного конфликта в Персидском заливе, ограничений нефтяного экспорта Ирана и Венесуэлы, заканчивая манипуляциями внутренними данными», — пояснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним: в январе Вашингтон ввёл ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). В общей сложности Штаты заблокировали активы корпорации на $7 млрд, а до конца 2019 года, как ожидается, упущенная выгода PDVSA от ограничений составит порядка $11 млрд. В результате, по данным EIA, с конца мая США полностью прекратили закупки нефти у Каракаса.

Более того, в начале августа Штаты дополнительно усилили давление на Каракас. Так, Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы на территории США. Под ограничения подпали центробанк латиноамериканской республики и PDVSA.

На этом фоне с начала 2019 года добыча нефти в Венесуэле упала почти на 37% — до 742 тыс. баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные ОПЕК.

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Ещё до начала конфликта с Венесуэлой у Вашингтона обострились отношения с Тегераном. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и объявили о восстановлении действия санкций против исламской республики. Главный пакет мер вступил в силу 5 ноября, он распространяется на энергетический сектор страны и операции с центробанком.

Как ранее заявляли в Госдепартаменте США, основная цель санкций — свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. Для этого до начала мая 2019 года крупные страны — импортёры иранского сырья должны были полностью прекратить закупки углеводородов. В противном случае государства также подпали бы под американские санкции.

Таким образом, по данным ОПЕК, с начала 2019 года производство нефти в Иране упало на 18,7% — до 2,2 млн баррелей в сутки.

Летом 2019 года отношения между Тегераном и Вашингтоном вновь обострились. Участники рынка стали опасаться начала вооружённого конфликта между государствами. Возможное начало боевых действий могло бы привести к перебоям в поставках сырья из стран Персидского залива.

Любопытно, что Штаты рекордно наращивают собственную добычу нефти. По данным EIA, ежесуточный объём производства в стране уже достиг 12,5 млн баррелей. Традиционно такая динамика свидетельствует о росте предложения на мировом рынке и ведёт к удешевлению энергосырья. В то же время именно за счёт уменьшения внутренних запасов и ограничений против Ирана и Венесуэлы Штаты, напротив, пытаются спровоцировать рост цен.

«Если говорить об Иране, то снижение поставок из страны является одним из ключевых поддерживающих факторов для нефтяных цен — наравне с программой сокращения ОПЕК+ и падением добычи в Венесуэле. Очевидно, что давление со стороны США поддерживает нефтяные котировки и позволяет при благоприятных обстоятельствах наращивать добычу, замещая долю Ирана и Венесуэлы», — отметил в беседе с RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп активно выступал против дорогой нефти и неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен. На фоне прогнозов о скорой рецессии в экономике Штатов и приближающихся президентских выборов Трамп пытается не допустить роста цен на топливо в стране. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов.

Между тем, по словам экспертов, при низкой стоимости энергосырья добыча сланцевой нефти становится менее прибыльной. Таким образом, глобальное снижение цен может привести к финансовым потерям для энергетических компаний Штатов. В результате, по словам Вячеслава Абрамова, за счёт поддержки высоких котировок США переживают «новый виток сланцевой революции».