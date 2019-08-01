Смена поставщиков: почему США нарастили импорт нефти из России до максимума за шесть лет

США увеличили импорт нефти из России в США максимально с 2013 года. После введения санкций против Венесуэлы Штаты лишились главного источника тяжёлого сырья и были вынуждены обратиться к Москве. Одновременно Вашингтон начал рекордно сокращать закупки углеводородов у одного из главных энергетических партнёров — Саудовской Аравии. Соответствующий объём поставок рухнул до минимума за последние 32 года. По оценке экспертов, своими действиями американская сторона пытается манипулировать нефтяными ценами и оказывать давление на государства Ближнего Востока. Как политика США может отразиться на мировом энергорынке — в материале RT.

С начала 2019 года США рекордно нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России. Об этом свидетельствуют данные американского Управления энергетической информации (EIA). С января по май ежемесячный объём поставок российского сырья в Штаты увеличился почти вдвое и составил 17,43 млн баррелей. Значение стало максимальным с августа 2013 года.

Как объяснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, во многом действия Вашингтона на энергорынке связаны с геополитическими факторами. Так, после введения санкций в отношении Венесуэлы Штаты лишили себя возможности закупать в больших объёмах тяжёлую нефть. Таким образом, США были вынуждены прибегнуть к помощи Москвы для сохранения работоспособности своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), отметил эксперт.

Напомним, в январе Вашингтон ввёл ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). В общей сложности Штаты заблокировали активы корпорации на $7 млрд, а до конца 2019 года, как ожидается, упущенная выгода PDVSA от ограничений составит порядка $11 млрд. В результате, по данным EIA, с конца мая США полностью прекратили закупки нефти у Каракаса.

«Часть американских НПЗ, ориентированных на венесуэльскую высокосернистую нефть, остались без сырья после действий правительства США. Чтобы компенсировать убытки от простоя, было принято решение закупать схожую по характеристикам российскую Urals, что и привело к росту российского нефтяного импорта в Штаты», — пояснил в интервью RT руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Необходимость импорта из России аналитики объясняют тем, что добываемая в США сланцевая нефть является лёгкой и не подходит для производства некоторых видов топлива и продукции химической отрасли. Так, по словам эксперта компании «Международный финансовый центр» Дмитрия Иногородского, традиционно из тяжёлого энергосырья получают мазут, битум и другие вещества, необходимые для асфальта, автомобильных покрышек или обогрева промышленных помещений.

Как полагает Антон Покатович, в текущих условиях США не смогут за короткое время наладить собственное производство тяжёлых углеводородов. На этом фоне, как полагает аналитик, импорт Штатами российского сырья может дополнительно вырасти в течение следующих нескольких лет.

«На наш взгляд, в перспективе ближайших двух лет США вряд ли смогут отказаться от поиска поставщиков тяжёлых сортов нефти, поскольку переоборудование заводских мощностей требует весьма масштабных как временных, так и финансовых ресурсов», — добавил аналитик.

ОПЕК в сторону

Любопытно, что одновременно с увеличением закупок у России Соединённые Штаты рекордно сокращают импорт нефти из Саудовской Аравии — одного из ведущих партнёров Вашингтона на мировом энергорынке. По данным EIA, с января по май соответствующий объём поставок сократился в два раза — до 452 тыс. баррелей в день. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в середине 1987 года.

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Более того, с января по май 2019 года уровень американского импорта нефти из государств — членов ОПЕК в среднем составил порядка 56 млн баррелей в месяц. Согласно материалам EIA, значение стало самым низким за последние 26 лет.

По словам Антона Покатовича, если отсутствие венесуэльской нефти Штаты вынуждены компенсировать покупками у России, то сырьё из государств Ближнего Востока США уже могут замещать собственной добычей.

«Такое изменение структуры американского нефтеимпорта стало возможным ввиду того факта, что саудовская нефть в своём большинстве не является для США технологически незаменимой в сравнении, например, с тяжёлыми сортами углеводородов, которые добывают в Венесуэле», — объяснил эксперт.

Одновременно сокращение поставок нефти из ОПЕК в США аналитики связывают с падением производства внутри самого картеля. Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны — участницы пакта о заморозке добычи (ОПЕК+) договорились с 1 января снизить объёмы производимой нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Согласно материалам ОПЕК, за первые шесть месяцев 2019 года страны организации сократили добычу нефти почти на 1,8 млн баррелей в сутки — до 29,83 млн баррелей в день.

Как объяснила в беседе с RT финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис, действия членов ОПЕК по балансировке рынка приводят к увеличению стоимости энергосырья в мире. Вместе с тем, по оценке эксперта, США за счёт отказа от нефти из Ближнего Востока искусственно снижают глобальный спрос на углеводороды и тем самым хотят добиться удешевления сырья и манипулируют ценами.

Согласно мнению Дмитрия Ингородского, таким образом Вашингтон пытается оказать политическое давление на государства региона.

«В случае переговоров по различным вопросам Штаты смогут использовать аргумент о возвращении объёмов закупки нефти у Саудовской Аравии или у других стран региона в обмен на те или иные преференции», — отметил эксперт.

В то же время, по словам аналитиков, на фоне действий США Саудовская Аравия уже начала переориентировать свой экспорт в сторону Азии. Так, по последним данным EIA, в марте Эр-Рияд поставлял Пекину порядка 1,7 млн баррелей в день. Как следует из материалов организации, показатель стал самым высоким с 2004 года.