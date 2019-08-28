Особое положение: как рекордное за 11 лет снижение курса юаня может повлиять на статус китайской валюты

28 августа Народный банк Китая понизил курс юаня до минимального значения за 11 лет. Эксперты связывают действия регулятора с усилением торговой войны КНР и США: искусственное ослабление нацвалюты позволяет Пекину обходить тарифные ограничения Вашингтона. Вместе с тем такая игра на понижение может заметно повлиять на статус юаня как одного из ключевых резервных активов в мировой экономике.

В среду, 28 августа, Народный банк Китая рекордно понизил курс нацвалюты страны — до 7,0835 юаня за доллар. Ранее аналогичное значение можно было наблюдать лишь в марте 2008 года.

С начала августа китайский центробанк ослабил валюту почти на 3%. Опрошенные RT эксперты связывают действия регулятора с обострением торговой войны КНР и США.

«Удешевление китайской валюты выгодно для местных экспортёров — их продукция в юанях становится дешевле. Такой эффект частично снижает негативное влияние американских тарифов, которые вызывают удорожание товаров из КНР», — пояснил RT профессор программы «EMBA для Евразии» бизнес-школы «Сколково» Олег Ремыга.

Дональд Трамп пообещал с сентября ввести новые пошлины размером 10% на импорт китайских товаров суммой $300 млрд. Власти азиатской республики назвали действия Белого дома угрозой для свободной торговли и заявили об ответных мерах. Так, 1 сентября и 15 декабря Пекин повысит тариф на ввоз американской продукции объёмом $75 млрд на 10% и 5%.

Решение Китая вызвало недовольство американского президента. Трамп назвал поступок КНР «политически мотивированным» и объявил об увеличении действующих пошлин с 25% до 30% на импорт китайских товаров суммой $250 млрд. Более того, с 1 сентября новый тариф на продукцию из Китая объёмом $300 млрд составит не 10%, а 15%. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

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Взаимный обмен пошлинами спровоцировал резкий обвал мирового рынка акций. На фоне начавшейся паники инвесторов Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться за стол переговоров с Пекином. Заявление президента ненадолго вернуло оптимизм на биржи, и фондовые котировки начали восстанавливаться. В то же время, по мнению аналитиков, финансовые власти Китая не рассчитывают на завершение конфликта в ближайшее время.

«Руководство КНР не верит в скорое окончание торгового конфликта с США. Поэтому сейчас власти Китая, как неоднократно предполагал сам Дональд Трамп, заняли выжидательную позицию в преддверии президентских выборов в Штатах в 2020 году», — рассказал RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

Как ожидается, до окончания своего президентского срока Трамп продолжит давить на Пекин и попытается выторговать более выгодные для США условия партнёрства. В результате под ограничения могут попасть все поставки из КНР в Штаты объёмом $550 млрд. Сейчас Китай поставляет в США больше товаров, чем закупает, поэтому не может вводить против Вашингтона соразмерные пошлины.

Таким образом, в качестве ответной меры республика искусственно снижает курс своей валюты. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

«Пекин не слишком заинтересован в повышении ввозных пошлин — у страны нет нужды защищать внутренний рынок от американских товаров. Поэтому, чтобы выстоять в торговых войнах, для КНР важно противодействовать США иными методами. Прежде всего, ослаблением своей валюты», — отметил Гойхман.

Торговое противостояние двух государств началось ещё в начале 2018 года. На тот момент курс китайской валюты составлял порядка 6,3—6,4 юаня за доллар. Таким образом, за всё время тарифной войны нацвалюта КНР обесценилась более чем на 12%.

Валютная репутация

Как полагают аналитики, в случае дальнейшего обострения конфликта Народный банк Китая продолжит осторожно ослаблять юань, но не станет резко девальвировать курс. По словам Олега Ремыги, такая ситуация рискует привести к значительному ускорению инфляции, росту процентных ставок и снижению деловой активности в стране. Более того, по словам Владимира Рожанковского, обвал юаня мог бы серьёзно ударить по усилившейся в последние годы финансовой и торговой репутации Китая.

«Среди крупных экономик, участвующих в торговых конфликтах, никто, кроме КНР, больше не придерживается прежней классической концепции свободного рынка без протекционизма. Поэтому не допустить обвала юаня очень важно для Китая с точки зрения поддержания очень дорогой для него репутации последнего гаранта свободного рынка», — добавил Рожанковский.

В 2016 году Международный валютный фонд (МВФ) включил нацвалюту КНР в корзину специальных прав заимствования (SDR). Таким образом, юань официально стал мировой резервной валютой наравне с долларом США, евро, японской иеной, швейцарским франком и британским фунтом.

При этом за последние несколько лет на фоне глобального тренда по дедолларизации именно китайская валюта начала резко набирать популярность среди инвесторов. По данным МВФ, с 2016 по 2018 год доля доллара в международных резервах снизилась с 65,7% до 61,7%. Доля юаня выросла с 1,07% до 1,95%.

В то же время, как отметил Олег Ремыга, в настоящий момент торговая война США и КНР приводит к снижению товарооборота между странами и снижает спрос на юани. Такое положение дел могло бы пошатнуть позиции китайской валюты как одного из мировых резервных активов. Впрочем, по мнению аналитика, даже в случае усиления тарифной борьбы со Штатами Китай сумеет сохранить статус своей валюты. Так, снижение американского спроса на юани Пекин сможет компенсировать за счёт стран Юго-Восточной Азии.

«Торговые отношения КНР с партнёрами в регионе настолько тесные, что валюты соседних стран начинают следовать за юанем и двигаться в том же направлении. Отсюда возникает серьёзный спрос на китайскую валюту при проведении торговых и инвестиционных операций. Поэтому, несмотря на текущее ослабление, страны не откажутся от использования юаня в качестве резервной валюты», — заключил Олег Ремыга.