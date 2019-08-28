Особое положение: как рекордное за 11 лет снижение курса юаня может повлиять на статус китайской валюты

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Владимир Цегоев
28 августа Народный банк Китая понизил курс юаня до минимального значения за 11 лет. Эксперты связывают действия регулятора с усилением торговой войны КНР и США: искусственное ослабление нацвалюты позволяет Пекину обходить тарифные ограничения Вашингтона. Вместе с тем такая игра на понижение может заметно повлиять на статус юаня как одного из ключевых резервных активов в мировой экономике.
Особое положение: как рекордное за 11 лет снижение курса юаня может повлиять на статус китайской валюты
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon/File

В среду, 28 августа, Народный банк Китая рекордно понизил курс нацвалюты страны — до 7,0835 юаня за доллар. Ранее аналогичное значение можно было наблюдать лишь в марте 2008 года.

С начала августа китайский центробанк ослабил валюту почти на 3%. Опрошенные RT эксперты связывают действия регулятора с обострением торговой войны КНР и США.

«Удешевление китайской валюты выгодно для местных экспортёров — их продукция в юанях становится дешевле. Такой эффект частично снижает негативное влияние американских тарифов, которые вызывают удорожание товаров из КНР», — пояснил RT профессор программы «EMBA для Евразии» бизнес-школы «Сколково» Олег Ремыга.  

Дональд Трамп пообещал с сентября ввести новые пошлины размером 10% на импорт китайских товаров суммой $300 млрд. Власти азиатской республики назвали действия Белого дома угрозой для свободной торговли и заявили об ответных мерах. Так, 1 сентября и 15 декабря Пекин повысит тариф на ввоз американской продукции объёмом $75 млрд на 10% и 5%.

Решение Китая вызвало недовольство американского президента. Трамп назвал поступок КНР «политически мотивированным» и объявил об увеличении действующих пошлин с 25% до 30% на импорт китайских товаров суммой $250 млрд. Более того, с 1 сентября новый тариф на продукцию из Китая объёмом $300 млрд составит не 10%, а 15%. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

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Взаимный обмен пошлинами спровоцировал резкий обвал мирового рынка акций. На фоне начавшейся паники инвесторов Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться за стол переговоров с Пекином. Заявление президента ненадолго вернуло оптимизм на биржи, и фондовые котировки начали восстанавливаться. В то же время, по мнению аналитиков, финансовые власти Китая не рассчитывают на завершение конфликта в ближайшее время.

«Руководство КНР не верит в скорое окончание торгового конфликта с США. Поэтому сейчас власти Китая, как неоднократно предполагал сам Дональд Трамп, заняли выжидательную позицию в преддверии президентских выборов в Штатах в 2020 году», — рассказал RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

Как ожидается, до окончания своего президентского срока Трамп продолжит давить на Пекин и попытается выторговать более выгодные для США условия партнёрства. В результате под ограничения могут попасть все поставки из КНР в Штаты объёмом $550 млрд. Сейчас Китай поставляет в США больше товаров, чем закупает, поэтому не может вводить против Вашингтона соразмерные пошлины.

Таким образом, в качестве ответной меры республика искусственно снижает курс своей валюты. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

«Пекин не слишком заинтересован в повышении ввозных пошлин — у страны нет нужды защищать внутренний рынок от американских товаров. Поэтому, чтобы выстоять в торговых войнах, для КНР важно противодействовать США иными методами. Прежде всего, ослаблением своей валюты», — отметил Гойхман.

Торговое противостояние двух государств началось ещё в начале 2018 года. На тот момент курс китайской валюты составлял порядка 6,3—6,4 юаня за доллар. Таким образом, за всё время тарифной войны нацвалюта КНР обесценилась более чем на 12%.

Валютная репутация

Как полагают аналитики, в случае дальнейшего обострения конфликта Народный банк Китая продолжит осторожно ослаблять юань, но не станет резко девальвировать курс. По словам Олега Ремыги, такая ситуация рискует привести к значительному ускорению инфляции, росту процентных ставок и снижению деловой активности в стране. Более того, по словам Владимира Рожанковского, обвал юаня мог бы серьёзно ударить по усилившейся в последние годы финансовой и торговой репутации Китая.

«Среди крупных экономик, участвующих в торговых конфликтах, никто, кроме КНР, больше не придерживается прежней классической концепции свободного рынка без протекционизма. Поэтому не допустить обвала юаня очень важно для Китая с точки зрения поддержания очень дорогой для него репутации последнего гаранта свободного рынка», — добавил Рожанковский.

В 2016 году Международный валютный фонд (МВФ) включил нацвалюту КНР в корзину специальных прав заимствования (SDR). Таким образом, юань официально стал мировой резервной валютой наравне с долларом США, евро, японской иеной, швейцарским франком и британским фунтом.

При этом за последние несколько лет на фоне глобального тренда по дедолларизации именно китайская валюта начала резко набирать популярность среди инвесторов. По данным МВФ, с 2016 по 2018 год доля доллара в международных резервах снизилась с 65,7% до 61,7%. Доля юаня выросла с 1,07% до 1,95%.

В то же время, как отметил Олег Ремыга, в настоящий момент торговая война США и КНР приводит к снижению товарооборота между странами и снижает спрос на юани. Такое положение дел могло бы пошатнуть позиции китайской валюты как одного из мировых резервных активов. Впрочем, по мнению аналитика, даже в случае усиления тарифной борьбы со Штатами Китай сумеет сохранить статус своей валюты. Так, снижение американского спроса на юани Пекин сможет компенсировать за счёт стран Юго-Восточной Азии.

«Торговые отношения КНР с партнёрами в регионе настолько тесные, что валюты соседних стран начинают следовать за юанем и двигаться в том же направлении. Отсюда возникает серьёзный спрос на китайскую валюту при проведении торговых и инвестиционных операций. Поэтому, несмотря на текущее ослабление, страны не откажутся от использования юаня в качестве резервной валюты», — заключил Олег Ремыга.

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