Валютная ставка: как ослабление юаня может помочь Китаю в торговой войне с США

В понедельник, 5 августа, курс китайского юаня к доллару США опустился до минимального значения за 11 лет на фоне обострившихся торговых отношений с Вашингтоном. Эксперты не исключают связь валютного ослабления с желанием Пекина получить конкурентное преимущество в торговле со Штатами и другими странами. Дональд Трамп уже обвинил власти КНР в валютной манипуляции.

Курс китайского юаня на торгах 5 августа опустился до самого низкого значения с февраля 2008 года. Китайская валюта впервые более чем за 11 лет достигла психологически важной для финансового рынка отметки 7 юаней за доллар США.

Ослабление китайской валюты произошло на фоне очередного обострения торговых отношений с США. Ранее Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября Вашингтон введёт новые 10%-ные пошлины на весь оставшийся импорт из КНР, ранее не затронутый тарифной войной двух государств. Речь идёт о китайских товарах на общую сумму $300 млрд.

Экономисты полагают, что ослабление юаня — это ответный шаг Пекина на новые ограничения со стороны Белого дома. Так, старший экономист по Китаю Capital Economics Ltd Джулиан Эванс-Притчард назвал снижение курса нацвалюты КНР самым мощным средством в противодействии новым пошлинам — сильнее, чем прекращение экспорта металлов или продажа гособлигаций США, сообщает Reuters.

За счёт девальвации юаня Китай сможет снизить цену на свои экспортные товары, отметил в разговоре с RT заместитель председателя правления КБ «Локо-Банк» Андрей Люшин. Эксперт пояснил, что таким образом Пекин рассчитывает повысить привлекательность своей продукции и оказать давление на конкурентов. Люшин также полагает, что сейчас в интересах КНР оставить курс нацвалюты на текущем уровне.

«Курс китайской валюты пробил психологически важный уровень 7 юаней за доллар и теперь, в условиях эскалации торговой войны и отсутствия тренда долгосрочного снижения ставок ФРС, у юаня нет причин выходить из этой зоны. Валюта будет удерживаться в этом диапазоне, во-первых, за счёт планомерной продажи Китаем американского госдолга, во-вторых, за счёт искусственного поддержания текущего уровня властями КНР», — считает Андрей Люшин.

Китай — крупнейший держатель гособлигаций США в мире — постепенно сокращает свои вложения. В мае объём американского госдолга в резервах КНР сократился почти на $3 млрд — до $1,11 трлн. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Значение оказалось минимальным с мая 2017 года.

Китай также держится в списке крупнейших торговых партнёров США, при этом экспорт из КНР в Штаты значительно превышает импорт. В июне разница составила $30,2 млрд. Это больше половины общего торгового дефицита Соединённых Штатов, который составляет $55,2 млрд. Такие данные приводит Министерство торговли США.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с RT отметил, что дешёвый юань может ещё больше увеличить торговый дисбаланс в пользу китайских товаров, поскольку делает американские товары дороже и, следовательно, менее привлекательными.

Эксперт считает, что именно поэтому Белый дом воспринял понижение курса юаня как недружественный шаг со стороны Пекина.

Дональд Трамп уже назвал действия КНР серьёзным нарушением и валютными манипуляциями. Об этом президент США написал в Twitter.

Алексей Маслов полагает, что дальнейшего ослабления китайской валюты не последует, поскольку такой шаг может вызвать критику правительства уже внутри страны. По прогнозу экономиста, до конца года юань будет находиться в коридоре 6,9—7,1 за доллар.

Reuters

© Leah Millis

Польза экономике

Опрошенные RT эксперты отмечают, что ослабление юаня может поддержать экономику КНР за счёт повышения привлекательности китайских товаров и увеличения объёмов экспорта. Дело в том, что для конечного зарубежного потребителя продукция из КНР будет стоит дешевле в пересчёте на доллары.

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Алексей Маслов пояснил, что снижение курса юаня позволит Пекину нарастить торговлю не только с США, где барьером для товаров остаются ввозные пошлины, но и со странами Юго-Восточной Азии, на которые Китай сейчас переключает основные торговые потоки. Эксперт отметил, что КНР ведёт серьёзные переговоры о создании всеобъемлющего азиатского экономического партнёрства, куда могут войти все страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа), а также Южная Корея, Япония и Индия.

«Это может стать большим экономическим регионом, в котором Китай рассчитывает играть главенствующую роль. Главный вопрос — какая валюта станет основной для торговли в данной зоне. Полагаю, что КНР готовит юань для этой роли и стремится сделать его привлекательнее для других стран. Для этого нацвалюту необходимо сначала ослабить, что Пекин и делает», — отмечает Маслов.

Алексей Маслов отметил, что КНР планирует «перезапустить» свою торговлю с другими странами. В прежние годы она обеспечивала до 40% ВВП, но в настоящее время доля внешнеторгового оборота сократилась до 25%. Прирост внешней торговли на 5—10% компенсирует почти все потери, которые Китай понёс в торговой войне с США, уверен Маслов. Эксперт полагает, что в 2019 году экономика КНР сможет показать рост не менее 6,3%.

Во втором квартале этого года ВВП Китая вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро статистики КНР. Это самый низкий прирост за последние 27 лет.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян в беседе с RT предположил, что рост китайской экономики снизится по сравнению с 6,6% в 2018 году и составит 6,2—6,3%. В следующем году эксперт допустил ускорение экономики Китая до 6,5%.