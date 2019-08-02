Финансовый мотив: зачем США анонсировали новые торговые пошлины против Китая

Мировой фондовый рынок обвалился после новостей об усилении торговой войны США и Китая. Дональд Трамп пообещал ввести с 1 сентября новые пошлины на импорт китайских товаров на сумму $300 млрд. Как ожидается, под ограничения подпадут все поставки из КНР в Штаты. При этом заявления главы Белого дома прозвучали сразу после заседания Федеральной резервной системы (ФРС). 31 июля американский аналог центробанка впервые за десять лет снизил ставку, но не стал объявлять о долгосрочном стимулировании экономики. Таким образом, как полагают аналитики, Трамп хочет оказать давление на регулятор и за счёт противостояния с Китаем заставить ФРС и дальше снижать ставку. В чём риск эскалации тарифного конфликта — выяснял RT.

В пятницу, 2 августа, мировые инвесторы массово продают ценные бумаги на фондовых рынках. Торги на биржах в Азии закрылись резким снижением котировок. Так, индекс Шанхайской биржи SSE Composite упал на 1,41%, до 2867 пунктов, а гонконгский Hang Seng — на 2,51%, до 26 872 пунктов. Последний раз аналогичные уровни можно было наблюдать ещё в середине июня. Японский Nikkei, в свою очередь, также сократился на 2,11%, до минимальной отметки за две недели — 21 540 пунктов.

Открытие торговой сессии в Европе сопровождается рекордным за 1,5 месяца обвалом главных биржевых индикаторов. Немецкий индекс DAX опустился на 2,18% (до 11 983 пунктов), французский CAC 40 — на 2,3% (до 5430 пунктов), а английский FTSE 100 — на 1,61% (до 7463 пунктов).

Динамика европейских и азиатских котировок ухудшилась вслед за падением американского рынка ценных бумаг. Накануне ключевые фондовые индексы США достигли самых низких значений с конца июня. Промышленный индекс Доу — Джонса снизился на 1,05% (до 26 583 пунктов), корпоративный S&P 500 — на 0,9% (до 2953 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ — на 0,79% (до 8111 пунктов).

Панику среди финансовых игроков спровоцировали заявления Дональда Трампа об эскалации торговой войны США и КНР. Как заявил американский президент, уже с 1 сентября Штаты введут новые 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров на сумму $300 млрд.

«Наши представители только что вернулись из Китая, где у них были конструктивные переговоры по будущему торговому соглашению. Мы думали, что договорились о сделке с Китаем ещё три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть условия договора до его подписания», — отметил Трамп в своём Twitter.

По словам главы Белого дома, Пекин не выполнил своё обещание начать закупки сельскохозяйственной продукции из США и прекратить продажу лекарственного препарата фентанила, от передозировки которого «продолжает умирать большое число американцев». Более того, по сообщению ТАСС, Дональд Трамп также не исключил, что позже, в зависимости от дальнейшего хода переговоров с КНР, размер обещанных тарифов может увеличиться с 10% до 25%.

Реакция азиатской республики на слова президента Штатов последовала незамедлительно. Так, КНР пригрозила Вашингтону «плачевными последствиями своих действий» и ответными мерами. Об этом 2 августа во время брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Reuters

© Kevin Lamarque

Напомним: торговое противостояние двух крупнейших экономик мира началось ещё в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит США с азиатской республикой достиг $375 млрд.

В мае 2018-го страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами половину китайского экспорта (на $250 млрд). В ответ Пекин установил тарифы в размере 5% и 10% на импорт американской продукции на $60 млрд, после чего Вашингтон пообещал ввести пошлины на все поставки из Китая.

Хотя в начале 2019 года государства провели серию успешных переговоров, в мае Штаты повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Китай в ответ ввёл свои пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня. Тем временем технологические компании США стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei. На саммите G20 в июне стороны вновь условились возобновить переговоры, но Белый дом в очередной раз решил усилить давление на азиатскую республику.

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«Результатом чрезмерно затянувшегося конфликта может стать более серьёзное замедление международного производства и торговли, что оценивается многими аналитиками и финансистами как первый фактор возможного начала экономического кризиса в мире», — пояснил в беседе с RT партнёр практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев

Отметим, что тарифное противостояние двух стран уже спровоцировало рекордное падение деловой активности в глобальном производственном секторе. В июле соответствующий индекс PMI опустился до 49,3 пункта — впервые с октября 2012 года. Об этом говорится в совместном отчёте J.P. Morganи аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

По оценке начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, в ближайшие дни рынок продолжит отыгрывать сообщения о новом витке торговой войны. По прогнозу специалиста, американские индексы могут дополнительно снизиться на 5—6%, азиатские — на 8—10%, а европейские — на 3—4%.

Внутреннее давление

Любопытно, как отмечают опрошенные RT аналитики, что заявления Трампа об эскалации торговой войны последовали за итогами заседания ФРС США. 31 июля Федрезерв впервые с 2008 года ожидаемо снизил процентную ставку, но при этом глава регулятора Джером Пауэлл не стал объявлять о начале долгосрочного стимулирования экономики Штатов. Такое решение вызвало негативную реакцию инвесторов и обернулось критикой со стороны американского президента.



«Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира. Как обычно, Пауэлл нас разочаровал», — написал Трамп в своём Twitter.

Отметим, что в 2018 году Федеральная резервная система Штатов четыре раза повысила базовую ставку и ещё в декабре планировала два повышения на 2019 год. Вместе с тем Трамп неоднократно критиковал действия регулятора и его руководителя. По мнению главы Белого дома, экономическое положение страны не требовало такого ужесточения монетарной политики.

В результате обвинений Трампа и возникших опасений по поводу экономического спада в США регулятор сменил риторику. Весной ставка была сохранена, а в начале июля Джером Пауэлл уже открыто намекал участникам рынка на возможное смягчение денежно-кредитной политики. Таким образом, рынки рассчитывали на продолжительное снижение ставок, но по итогам последнего заседания не получили от Федрезерва подтверждения своих прогнозов.

По словам опрошенных RT экспертов, за счёт усиления рисков торговой войны Дональд Трамп пытается надавить на руководство ФРС и тем самым ускорить процесс снижения ставок.

«Факт, что заявления Трампа о пошлинах были озвучены на следующий день после слов Пауэлла, можно считать индикатором того, что у американского политического и экономического истеблишмента на данный момент нет единого понимания ситуации», — отметил Герман Шеховцев.

Как рассказал в интервью RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский, попытки Трампа оказать влияние на действия ФРС уже вызывают недовольство у политических элит страны. По мнению аналитика, в случае дальнейшего роста напряжённости между главой Белого дома и руководителем ФРС конгресс США может инициировать законопроект, ограничивающий полномочия президента в отношении финансово-фискальной политики государства.