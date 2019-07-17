Денежный манёвр: почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США

Китай сократил вложения в американские гособлигации до минимума с 2017 года. По словам экспертов, крупнейший кредитор Соединённых Штатов может использовать свои деньги в качестве инструмента торга при переговорах с Белым домом на фоне тарифной войны. Одновременно российские инвестиции в американский госдолг обвалились до рекордного уровня за последние 12 лет. Аналитики отмечают, что Москва меняет структуру своих резервов и распродаёт долларовые активы, делая выбор в пользу евро, юаня и золота.

Китай сократил вложения в гособлигации США (трежерис) до рекордно низкого уровня за последние два года. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Согласно последнему отчёту ведомства, в мае 2019 года объём китайских инвестиций в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшился почти на $3 млрд — до $1,11 трлн. Значение оказалось минимальным с мая 2017 года.

Трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

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Сегодня в общем объёме задолженности США ($22,5 трлн) около трети — 29% — приходится именно на казначейские бумаги. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина и официального портала Usdebtclock.org.

Отметим, что на протяжении последних двух лет Китай остаётся крупнейшим держателем американских госбумаг. Вместе с тем, как отмечают опрошенные RT аналитики, в результате тарифной войны с Соединёнными Штатами азиатская республика начала постепенно отказываться от вложений в госдолг США.

Напомним, что торговое противостояние двух крупнейших экономик мира началось ещё в начале 2018 года. США обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит (превышение импорта над экспортом) Соединённых Штатов с азиатской республикой достиг $375 млрд.

В результате американская сторона обложила пошлинами половину китайского экспорта ($250 млрд), а Пекин в ответ ввёл таможенные тарифы на импорт американской продукции на $60 млрд. В декабре 2018 года стороны объявили о перемирии, но после череды успешных переговоров в течение нескольких месяцев Вашингтон вновь пошёл на обострение конфликта.

Так, в мае 2019-го Соединённые Штаты повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин, в свою очередь, ввёл ответные пошлины объёмом $60 млрд и почти одновременно начал выводить свои деньги из долговых бумаг США.

Хотя в июне на саммите G20 государства вновь договорились о перемирии, Китай может продолжить распродажу американских госбумаг в ближайшее время.

Как объяснил в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, Пекину будет удобно использовать инвестиции в трежерис в качестве инструмента торга в переговорах с Вашингтоном.

Более того, по словам эксперта, вывод китайских средств из госдолга Штатов также связан с потребностью КНР в свободных деньгах для стимулирования собственной экономики. Согласно статистике Государственного статистического управления Китая, во II квартале 2019 года рост ВВП республики замедлился до 6,2%. Показатель стал самым низким за последние 27 лет.

Совместный уход

Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд. В последний раз такой уровень российских инвестиций в госдолг Соединённых Штатов можно было наблюдать ещё в 2007 году.

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Отметим, что активная распродажа американских гособлигаций Москвой началась ещё весной 2018 года. Тогда с марта по май вложения уменьшились более чем в шесть раз — с $96 млрд до $14,9 млрд, в результате чего Россия вышла из числа крупнейших держателей государственного долга США.

Как рассказал Сергей Суверов, этими действиями Россия страхует себя от санкционных рисков и меняет структуру своих золотовалютных резервов за счёт отказа от долларовых активов. По последним данным ЦБ, в 2018 году доля нацвалюты США в российских запасах упала в два раза — с 45,8% до 22,7%. В то же время доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%, юаня — с 1% до 14,4%, а золота — с 17,2% до 18,1%.

Кроме того, одновременный выход России и Китая из американского госдолга также может быть связан с ожидаемым снижением процентных ставок в США. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Отток средств обусловлен ожиданиями длительного разворота к смягчению монетарной политики Федрезерва. Процентные ставки в США вновь станут ниже, что автоматически приведёт и к падению инвестиционной привлекательности подобных ценных бумаг», — пояснил эксперт.

Любопытно, что на этом фоне Япония (второй по величине держатель американского долга), напротив, рекордно увеличивает свои инвестиции в трежерис. По данным Минфина США, в мае вложения Токио в госбумаги Соединённых Штатов выросли на $36 млрд и достигли двухлетнего максимума — $1,1 трлн. Как объяснил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, в текущих условиях стратегическое партнёрство с Вашингтоном вынуждает японцев активнее покупать гособлигации.