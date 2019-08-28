Рабочий застой: что вызвало первую за 10 лет стагнацию американской промышленности

Фондовые рынки Азии и США пытаются восстановиться после обвала последних дней. Инвесторы всерьёз озабочены новым витком торговой войны Вашингтона и Пекина. Затянувшаяся тарифная борьба и падение китайских поставок спровоцировали первый за десять лет застой в американской промышленности. Уровень деловой активности в производственном секторе страны опустился до минимума с сентября 2009 года. В своих заявлениях Дональд Трамп по-прежнему говорит о хорошем состоянии экономики Штатов, но международные эксперты видят все признаки наступающей рецессии.

Во вторник, 27 августа, фондовый рынок Азии незначительно вырос вслед за американским. По итогам сессии индикатор Шанхайской биржи SSE Composite прибавил 1,35%, а японский Nikkei — 0,96%. Накануне в США промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,05%, корпоративный S&P 500 — на 1,1%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 1,32%.

Торговые площадки пытаются восстановиться после произошедшего на днях резкого обвала. Панику среди инвесторов спровоцировало новое обострение отношений между США и Китаем. В пятницу стороны объявили о взаимном повышении пошлин с 1 сентября. Позже Дональд Трамп сказал о готовности Вашингтона вести торговые переговоры с Пекином. Впрочем, инвесторы не ожидают разрешения конфликта в ближайшее время.

«Торговая война создаёт всё больше неопределённостей, в том числе для инвестиций в американскую экономику. Из-за этого возникает неуверенность среди финансистов», — отметил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По словам собеседника RT, сложившаяся ситуация стала одной из главных причин наметившейся впервые за десять лет стагнации в промышленности Штатов. По предварительной оценке аналитического агентства IHS Markit, в августе индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США опустился ниже психологической отметки 50 пунктов — до 49,9 пункта. Значение стало самым низким с сентября 2009 года.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Новые экспортные продажи падают самыми быстрыми темпами с августа 2009 года. Деловые ожидания на ближайший год стали более мрачными в августе и остаются на самом низком уровне за всё время наблюдений — с 2012 года», — отметил заместитель директора по экономике IHS Markit Тим Мур.

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В результате снижения импорта из Китая и тарифных споров уже во второй половине 2019 года в мировой торговле может начаться спад. Об этом в беседе с RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. По его словам, такая ситуация приведёт к ещё большему снижению деловой активности в Штатах.

Примечательно, что на этом фоне большинство международных экспертов ожидают наступления рецессии в стране в ближайшие 2,5 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национальной ассоциации экономики и бизнеса (NABE) США. По результатам опроса 2% аналитиков прогнозируют экономический спад уже в 2019 году, 38% — в 2020-м, а 34% — в 2021-м.

При этом, по оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, вероятность начала рецессии в Штатах в ближайшие 12 месяцев составляет 31,4%. Значение является максимальным с 2009 года.

Накачка деньгами

Как рассказал в беседе с RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон, риски возможного экономического спада связаны не только с торговыми войнами, но и с действиями ФРС США. По словам эксперта, «неизбежные рецессионные силы были навязаны политикой лёгких денег Федрезерва».

После начала кризиса 2008 года ФРС Соединённых Штатов проводила политику количественного смягчения. Для стимулирования национальной экономики Федрезерв «включил печатный станок» и на выпущенные деньги скупал ценные бумаги. В результате с 2008 по 2015 год стоимость приобретённых активов на балансе ФРС выросла с $8,9 млрд до $4,5 трлн. Такие данные представлены на официальном сайте регулятора.

Количественное смягчение позволило стране оправиться от мирового кризиса, но привело к серьёзному увеличению дефицита бюджета и госдолга страны. По данным бюджетного управления конгресса США, в 2019 году отрицательная разница между доходами и расходами американской казны станет максимальной за последние пять лет и составит $960 млрд. При этом в настоящий момент объём госдолга превышает $22,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные официального портала Usdebtclock.org.

Сейчас ФРС уже проводит политику количественного ужесточения, то есть продаёт активы со своего баланса. В 2018 году Федрезерв избавился от ценных бумаг на $400 млрд.

Нагрузку на бюджет усиливает и необходимость обеспечивать крупнейший в истории страны госдолг, который может привести к разрастанию дефицита. На этом фоне в июле эксперты американского Центра двухпартийной политики не исключили возможности наступления первого за 40 лет дефолта в США.

Здание ФРС в Вашингтоне

Reuters

© Kevin Lamarque

«Драматический сигнал»

По словам Александра Абрамова, озабоченность специалистов связана и с ситуацией на американском рынке трежерис (государственных долговых бумаг). Доходность гособлигаций со сроком погашения десять лет составляет 1,5%. При этом значение уже почти полгода остаётся ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца (1,99%).

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Традиционно такая ситуация складывается именно перед наступлением рецессии, и в последний раз это происходило в 2007 году.

«Доходность по краткосрочным облигациям превысила доходность по долгосрочным облигациям. Этот факт свидетельствует о том, что американцы не уверены в перспективах роста экономики», — добавил Абрамов.

Более того, одним из тревожных сигналов для инвесторов стал пересмотр корпоративной статистики в Штатах за последние четыре года. Как оказалось, данные по прибыли американских компаний были завышены на $300 млрд. Об этом в беседе с RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

«Бюро экономического анализа США пересмотрело статистические данные за 2014—2018 годы. Новая оценка показала, что последние три года корпоративные прибыли не растут, а падают и уже достигли минимальных значений с 2014 года. Статистическая ошибка составила больше $300 млрд. Это очень драматический сигнал», — пояснил аналитик.

Временная помощь

Любопытно, что, по словам Дональда Трампа, экономика США по-прежнему находится в отличном состоянии. Согласно заявлению американского президента, для поддержания роста Штатам необходимо снизить процентную ставку ФРС. Такая мера со стороны Федрезерва могла бы простимулировать экономику за счёт удешевления кредитов и роста потребления.

По мнению Дмитрия Александрова, снижение ставки ФРС может временно улучшить ситуацию в финансовом секторе государства и подбодрить инвесторов. Впрочем, как полагает эксперт, действия Федрезерва не повлияют на ухудшение ситуации в производственном секторе страны. В результате, согласно оценке Марка Торнтона, заметнее всего влияние рецессии может ощутить на себе американское население.

«В конечном итоге произойдёт потеря благосостояния. Причиной этого может послужить падение рынка акций и недвижимости. Более того, в результате торговой войны вырастет инфляция. Это приведёт к снижению покупательной способности граждан и росту безработицы», — заключил Торнтон.