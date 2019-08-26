Нервный срыв: что спровоцировало обвал на мировом фондовом рынке

В понедельник, 26 августа, ценные бумаги в Европе и Азии дешевеют после пятничного падения американских биржевых котировок. Обвал на площадках аналитики связывают с обострением торговой войны США с Китаем: стороны пообещали ввести новые заградительные пошлины. Участников мирового фондового рынка также разочаровало выступление главы американской ФРС Джерома Пауэлла, который не стал обнадёживать инвесторов и объявлять о введении мер по поддержке экономики страны. Любопытно, что игроки российского финансового рынка меньше подвержены общей панике и продолжают сохранять спокойствие.

В понедельник, 26 августа, торги на мировом фондовом рынке сопровождаются падением биржевых котировок. По итогам азиатской сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite снизился на 1,17% (до 2863 пунктов), гонконгский Hang Seng — на 2,2% (до 25 602 пунктов), а японский Nikkei — на 2,17% и достиг 20 261 пункта.

Ценные бумаги дешевеют и на европейских площадках. В ходе открытия торгов немецкий индекс DAX опускался на 0,34% (до 11 572 пунктов), английский FTSE 100 — на 0,47% (до 7094 пунктов), а французский CAC 40 — на 0,19% (до 5316 пунктов).

Котировки в Европе и Азии падают вслед за обвалом американского рынка акций. В пятницу, 23 августа, в США промышленный индекс Dow Jones рухнул на 2,37% (до 25 628 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 — на 2,59% (до 2847 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ потерял сразу 3% и опустился до 7751 пункта.

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Как рассказал RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, панику на мировых биржах спровоцировало обострение торговой войны США и Китая. Ранее комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР объявил о повышении пошлин на американские товары объёмом $75 млрд на 10% и 5%. Ограничительные меры вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Своё решение власти республики объяснили протекционизмом со стороны США.

В свою очередь, Белый дом пообещал ввести с 1 сентября новые пошлины размером 10% на импорт китайских товаров на сумму $300 млрд. В результате под ограничения могут подпасть все поставки из КНР в Штаты. По заявлению китайской стороны, американская политика создаёт угрозу принципам свободной торговли, сообщает ТАСС.

В ответ на заявление властей КНР Дональд Трамп объявил об увеличении действующих пошлин с 25% до 30% на импорт китайских товаров суммой $250 млрд. Более того, с 1 сентября новый тариф на продукцию из Китая объёмом $300 млрд составит не 10%, а 15%. Об этом американский президент написал Twitter. В своём сообщении он также призвал американские компании вернуть производство из Китая в США.

Примечательно, что по словам Трампа, на фоне анонсированных ограничений Вашингтон по-прежнему готов вести торговые переговоры с Пекином. Между тем, как полагает Сергей Суверов, инвесторы всё меньше верят в разрешение конфликта и потепление отношений между двумя странами в ближайшее время.

«Как нам представляется, доверие между Вашингтоном и Пекином серьёзно подорвано, и это может продолжать дестабилизировать мировые рынки», — пояснил Суверов.

Раскол в ФРС

Поводом для недовольства участников мирового фондового рынка стали и заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 23 августа во время выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) председатель ФРС вновь не дал инвесторам чёткого сигнала о будущей монетарной политике регулятора. Как пояснил в беседе с RT директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев, игроки рассчитывали получить от Пауэлла намёк на очередное снижение процентной ставки, но остались разочарованы.

Отметим, что 31 июля американский аналог центробанка впервые почти за 11 лет снизил свою процентную ставку. В долгосрочной перспективе такая мера поддерживает экономический рост, но делает менее выгодными вложения в доллары. Рынки высоко оценивали вероятность такого решения и ждали от Федрезерва сообщений о начале долгосрочной политики по снижению ставок. Пауэлл воздержался от конкретных заявлений.

Инвесторы считают необходимым снижение процентной ставки на фоне прогнозов о скорой рецессии в США. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, вероятность наступления экономического спада в Штатах в течение года составляет 31,4% — максимальное значение за 10 лет. При этом, как отмечает Александр Тимофеев, в комитете по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) пока нет определённой позиции относительно мер по поддержке экономики.

«Пауэлл в Джексон-Хоуле воздержался от чётких намёков на дальнейшее смягчение политики и ограничился нейтральными заявлениями. К слову, в составе комитета FOMC всё сильнее проявляется раскол. Накануне встречи два члена комитета заявили, что в экономических стимулах нет необходимости, и выступили за выжидательную позицию регулятора», — отметил эксперт.

Отсутствие чётких заявлений по итогам симпозиума в Джексон-Хоуле также может быть связано и с традиционной закрытостью встречи. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов. По его словам, ежегодно участниками симпозиума становятся главы центробанков со всего мира. При этом в настоящий момент регуляторы готовятся к массовому снижению процентных ставок в рамках валютных войн и пока не хотят обнародовать свои планы.

«Скорее всего, сегодня вырабатывается некая общая политика, координация. Европейский центральный банк и Федеральная резервная система взяли курс на смягчение политики, и я думаю, что они попытаются к своему курсу привлечь и другие центральные банки», — пояснил Катасонов.

Против тренда

Любопытно, что на фоне глобального падения биржевых котировок российский финансовый рынок сохраняет относительную стабильность. В ходе торгов 26 августа индекс Мосбиржи рос на 0,3% до 2669 пунктов. При этом курс доллара прибавлял порядка 0,05% и торговался вблизи 66 рублей, а курс евро снижался на 0,2% — до 73,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 27 августа составил 65,97 рубля за доллар и 73,39 рубля за евро.

Как объяснила в беседе с RT руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, в последнее время игроки российского рынка всё меньше подвержены глобальной биржевой панике. По её словам, внимание инвесторов больше сосредоточено на изменении нефтяных цен и санкционной повестке.

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На торгах понедельника стоимость энергосырья эталонной марки Brent выросла на 0,5% — до $59 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне. Как отмечает Френкель, нефтяное удорожание поддерживает нацвалюту.

Кроме того, 26 августа Штаты ввели второй пакет мер против России по делу Скрипалей. В рамках ограничений Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кроме того, американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублёвые кредиты российскому правительству.

Впрочем, игроки рынка уже заранее учли новые ограничения в своих действиях, поэтому эксперты не ожидают резких колебаний курса рубля. Более того, санкции распространяются только на покупку российских евробондов — долговых ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. В то время как главным инструментом финансовых властей России по привлечению средств из-за рубежа остаются рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ).

«Второй пакет по делу Скрипалей оказался исключительно формальным, по сути бессодержательным — в МВФ или ЕБРР Россия давно не занимает, в размещении евробондов почти не нуждается, набирая основную массу долга в рублях, а американские банки нам для размещения этих займов ни к чему», — пояснил RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По прогнозу Сергея Суверова, в ближайшее время курс доллара может снизиться до 66,5 рублей, а индекс Мосбиржи будет оставаться вблизи текущих значений. В свою очередь, Катя Френкель полагает, что в сентябре у российской валюты по-прежнему сохраняются шансы укрепиться до 64,5—65 рублей за доллар.