Новостное давление: курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля поднялся выше 67 рублей. Как объясняют эксперты, давление на нацвалюту оказали обострение торговой войны США и КНР, падение цен на нефть, а также угроза новых санкций со стороны Соединённых Штатов. Вместе с тем аналитики не ожидают резкого ослабления рубля, поскольку считают, что возможный запрет Вашингтона на покупку российских гособлигаций не скажется на финансовом рынке страны. Как может измениться курс доллара в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 19 августа, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара прибавил 0,76% и впервые с февраля превысил отметку 67 рублей. Курс евро поднялся на 0,9% — до 74,4 рубля. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать ещё 11 марта.

Официальный курс валют Центробанка на 20 августа составил 66,6 рубля за доллар и 73,94 рубля за евро.

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По словам опрошенных RT аналитиков, нацвалюта оказалась под влиянием нескольких внешних факторов. Так, недавнее усиление торговой войны между США и КНР спровоцировало обвал мирового фондового рынка и усилило опасения инвесторов относительно возможного наступления новой глобальной рецессии. На этом фоне с начала августа игроки стали выводить средства из рисковых активов развивающихся государств.

Более того, как отметил в беседе с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, помимо глобальной распродажи акций новый виток тарифной войны между Пекином и Вашингтоном спровоцировал резкое падение цен на нефть. По данным биржи ICE в Лондоне, на сегодняшний день сырьё эталонной марки Brent торгуется вблизи отметки $59 за баррель. При этом ещё в конце июля показатель составлял порядка $65.

По словам аналитиков, дополнительное давление на российскую валюту оказало обострение санкционной повестки. В начале августа Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета мер против России по делу Скрипалей.

Как ожидается, Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кроме того, американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублёвые кредиты российскому правительству.

Согласно официальному заявлению Минфина Штатов, ограничительные меры вступят в силу 26 августа. Вместе с тем аналитики не ожидают резкого ослабления рубля. Так, новые санкции распространяются только на покупку российских евробондов — долговых ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. В то время как главным инструментом финансовых властей России по привлечению средств из-за рубежа остаются рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ).

«Второй пакет по делу Скрипалей оказался исключительно формальным, по сути бессодержательным — в МВФ или ЕБРР Россия давно не занимает, в размещении евробондов почти не нуждается, набирая основную массу долга в рублях, а американские банки нам для размещения этих займов ни к чему. Вместе с тем, сообщения о санкциях и одновременное появление в новостных сводках большого количества материалов про грядущий спад мировой экономики вызвали негативную реакцию инвесторов на валютном рынке страны», — пояснил Пушкарёв.

Опрошенные RT эксперты не исключают в будущем возможного введения ограничений на покупку ОФЗ со стороны американских властей, но при этом говорят о низкой вероятности такого развития событий. Так, ещё в 2018 году американский Минфин официально заявлял, что меры против российских облигаций федерального займа приведут к дестабилизации финансовых рынков и нанесут ущерб отношениям двух стран.

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Более того, как ожидается, накопленный объём золотовалютных резервов позволит смягчить риски относительно ограничений против госдолга России. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Внешний долг России не превышает 15% ВВП, а золотовалютные резервы покрывают его с солидным запасом. Таким образом, в данный момент причин для серьёзного беспокойства нет», — пояснил аналитик.

По словам Николаева, в настоящий момент поддержку рублю должен оказать начавшийся налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Помимо этого, как объяснил в интервью RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов, на фоне сохраняющейся разницы между процентными ставками в России и США рубль по-прежнему остаётся привлекательным для инвесторов с точки зрения операций кэрри-трейд. Такая финансовая стратегия подразумевает приобретение валюты государства, в котором установлены низкие процентные ставки, с последующим вложением этих денег в валюту стран с высокими процентными ставками для получения большей прибыли.

На этом фоне, согласно оценке Геннадия Николаева, российская валюта ещё может укрепиться до 66,5 рубля за доллар и 73,7 рубля за евро.