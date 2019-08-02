Торговые колебания: курс доллара впервые за два месяца превысил 65 рублей

2 августа российская валюта оказалась под давлением внешних факторов. Курс доллара впервые с начала июня превысил отметку 65 рублей. Эксперты объясняют такую динамику общим ухудшением настроений инвесторов на развивающихся рынках. Финансовые игроки начали выводить средства из рисковых активов на фоне усиления торговой войны США и Китая. Американский президент пообещал ввести новые пошлины против Пекина уже с 1 сентября. Впрочем, по мнению аналитиков, макроэкономические показатели России защитят нацвалюту от резких колебаний. Как может измениться курс доллара до конца лета — в материале RT.

В пятницу, 2 августа, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. В середине дня курс доллара вырос на 1% и впервые с начала июня превысил 65 рублей. Курс евро, в свою очередь, прибавил порядка 0,9% и преодолел отметку 72 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 28 июня.

Официальный курс валют Центробанка на 3 августа составил 64,64 рубля за доллар и 71,7 рубля за евро.

Также по теме Валютная планка: курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей 25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года. Эксперты объясняют такую динамику...

Как отмечают опрошенные RT эксперты, удешевление нацвалюты связано с общим ухудшением настроений инвесторов на мировом финансовом рынке. Поводом для озабоченности игроков стало обострение торговой войны США и КНР. Согласно заявлению Дональда Трампа, уже с 1 сентября Штаты собираются ввести новые пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на сумму $300 млрд. Об этом накануне американский президент написал в своём Twitter.

Власти Китая, в свою очередь, уже пригрозили Вашингтону «плачевными последствиями» новых ограничений и предупредили об ответных мерах. С таким заявлением в пятницу во время брифинга выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передаёт ТАСС.

Примечательно, что ещё в июне на полях саммита G20 стороны условились возобновить переговоры для заключения торговой сделки. Вместе с тем, по словам Трампа, Пекин решил пересмотреть достигнутые ранее условия договора, в результате чего Вашингтон собирается усилить давление на азиатскую республику.

«Трамп в открытую обвиняет китайцев в том, что они намеренно затягивают переговоры до очередных президентских выборов в США. Вашингтон хочет подтолкнуть КНР к более решительным действиям по заключению торгового соглашения, угрожая ввести новые ограничения. Ранее глава Белого дома таким же образом действовал и с Северной Кореей, и c Ираном», — рассказал в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

По словам эксперта, усиление торговой войны может спровоцировать дополнительное замедление мировой экономики. Таким образом, на фоне возникших рисков инвесторы начали выводить деньги из рисковых активов развивающихся государств.

Более того, как отмечает Дроздов, заявления Трампа также спровоцировали и заметный отток средств с сырьевых рынков и, как следствие, вызвали падение цен на нефть. 1 августа стоимость сырья эталонной марки Brent упала сразу более чем на 6% и впервые с конца июня опустилась ниже $61 за баррель. По данным биржи ICE в Лондоне, в ходе торгов 2 августа котировки незначительно выросли до $62 за баррель, но при этом, как полагают эксперты, в ближайшее время цены будут оставаться под давлением.

Помимо значительного удешевления нефти инвесторы российского финансового рынка также отреагировали и на сообщения о возможном введении новых санкций против Москвы. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Согласно информации газеты Politico, глава Белого дома подписал указ о втором пакете ограничений по делу об отравлении Скрипалей. Впрочем, как отмечает Мильчакова, до появления официальных заявлений и подробностей об очередных антироссийских мерах инвесторы не станут менять свои долгосрочные стратегии и резко выводить средства из рублёвых активов.

Помимо этого, согласно оценке эксперта, в настоящий момент от внешних шоков российскую валюту защищают внутренние макроэкономические факторы. Так, по данным Росстата, в июне инфляция в России опустилась ниже психологической отметки 5% — до 4,7%. Более того, к позитивным факторам опрошенные RT аналитики также относят тройной профицит (бюджета, торгового баланса и платёжного баланса) и высокий объём золотовалютных резервов страны.

Как полагает Наталья Мильчакова, до конца лета курс доллара будет оставаться в диапазоне 64—65 рублей, а курс евро — вблизи 71,5—71,8 рубля. В дальнейшем на российскую валюту может оказать влияние политика ФРС США. Об этом в беседе с RT рассказал шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

31 июля аналог американского центробанка впервые почти за 11 лет снизил свою процентную ставку. Решение должно поддержать экономику Штатов, но сделает менее выгодными вложения в долларовые активы. Хотя глава регулятора Джером Пауэлл не стал объявлять о начале продолжительной политики экономического стимулирования, аналитики по-прежнему высоко оценивают вероятность дальнейшего снижения ставки и глобального удешевления доллара.

«Заявления Пауэлла были довольно противоречивыми, но глава Федрезерва всё же намекнул на то, что вопрос смягчения монетарной политики будет обсуждаться на каждом последующем заседании ФРС. В результате ожидаемое снижение ставок приведёт к ослаблению доллара до конца года, а рубль сможет укрепиться к нацвалюте Штатов», — пояснил Пушкарёв.