«Выступили единым фронтом»: зачем мировые центробанки начали синхронно снижать процентные ставки

Центральные банки крупнейших стран мира приступили к активному снижению своих процентных ставок. Процесс уже запустили американский Федрезерв и регуляторы ряда развивающихся государств. По мнению экспертов, синхронные действия мировых ЦБ отчасти смогут ускорить рост мировой экономики и уменьшить вероятность глобального замедления, о котором предупреждают некоторые аналитики.

Федеральная резервная система США, а также центральные банки некоторых из крупнейших развивающихся стран — Бразилии, Индии и России — начали снижать свои ставки. Эксперты отмечают, что такая политика уже стала трендом в мировой экономике, который подхватывают всё больше центробанков разных стран.

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Новый курс регуляторов аналитики объясняют замедлением мировой экономики. В своём последнем прогнозе МВФ снизил ожидания роста глобального ВВП в 2019 году с 3,3% до 3,2%, а в 2020-м — с 3,6% до 3,5%. Такие данные содержатся в июльском докладе организации. Показательно, что экономисты фонда ухудшили оценку мирового экономического роста в текущем году в четвёртый раз подряд.

«Недавно МВФ выпустил доклад об экономической ситуации в мире, в котором отчасти объясняется эта тенденция. Одна из причин замедления роста ВВП — низкий потребительский спрос и низкая инвестиционная активность. Поэтому центральным банкам было рекомендовано немного снизить базовые ставки, чтобы подстегнуть как спрос со стороны населения, так и инвестиционную активность бизнеса», — пояснил RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Абрамов добавил, что снижение ставки приводит к уменьшению банковских процентов по кредитам. В результате население получает займы дешевле, берёт их больше и, соответственно, больше потребляет. Одновременно снижаются и ставки по депозитам, что стимулирует людей меньше сберегать, поскольку доход от лежащих в банке денег уменьшается. То же самое касается бизнеса — кредиты становятся доступнее, что позволяет компаниям увеличивать инвестиции.

В разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов рассказал, что происходящее напоминает ситуацию 2008—2009 годов, когда мировые центробанки также выступили единым фронтом — стали понижать ставки, дали рынкам финансовые средства и объявили программу по выкупу токсичных активов. Правда, одиннадцать лет назад регуляторы «слишком долго думали» и включились в процесс достаточно поздно.

«Подходит к концу очередной цикл роста мировой экономики, который начался после провала 2008—2009 годов. Судя по всему, в этот раз мировые центральные банки решили не дожидаться наступления кризиса и всеми силами стараются его предотвратить», — утверждает Дроздов.

На сложности в глобальной экономике указывает также индекс деловой активности в мире JPMorgan Global Composite PMI. В аналитическом агентстве IHS Markit отметили, что, несмотря на небольшой рост в июле (с 51,2 пункта до 51,7), этот показатель двенадцатый месяц подряд остаётся ниже долгосрочного среднего значения 53,7 пункта.

Кроме того, деловая активность в мировом производственном секторе снижается третий месяц подряд и опустилась до 49,3 пункта — самого низкого уровня с октября 2012 года.

Поясним: значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже этой отметки — о стагнации сектора.

Страховка от неопределённости

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что в процессе снижения ставок основную роль сыграют Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, а также ЦБ Китая и Японии.

Руководство ФРС США 31 июля снизило ставку на 25 базисных пунктов — до 2—2,25% годовых. В последний раз американский регулятор её снижал ещё в декабре 2008 года. Между тем в 2018 году Федрезерв четыре раза повысил базовую ставку и в декабре планировал два повышения на 2019 год.

Решение регулятора стало своего рода страховкой от возможного снижения темпов роста экономики США в результате общемирового замедления и неопределённостей в торговой политике. Об этом говорится в сопроводительном заявлении главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 25 июля не изменил размер ставки, но заявил о возможности смягчения своей политики в дальнейшем. Ставка сохранится на текущем или более низком уровне по крайней мере до середины 2020 года, говорится в итоговом заявлении ЕЦБ. Поясняя решение регулятора, его председатель Марио Драги обратил внимание на возможное замедление роста экономики еврозоны в третьем квартале этого года.

Сергей Дроздов отметил, что европейскому регулятору пришлось отказаться от прежних планов повысить ставку на фоне ухудшения экономической ситуации в некоторых европейских странах, прежде всего в Германии и Италии. При этом эксперт полагает, что смягчение монетарной политики не сильно поможет европейской экономике.

«Ставки ЕЦБ уже находятся на отрицательных значениях, единственный позитивный момент состоит в том, что регулятор рассматривает возможность запустить очередную программу количественного смягчения, в ходе которой ЕЦБ обычно выкупает активы с рынка и тем самым предоставляет им дополнительную ликвидность. ЕЦБ поступал так в 2008—2009 годах, и это более действенный способ, чем уменьшение размера процентной ставки», — подчеркнул Дроздов.

Центробанк Китая держит свою ставку неизменной (4,6%) с августа 2015 года. Монетарные власти КНР полагают, что это вполне надлежащий уровень. Об этом заявил глава Народного банка Китая И Ган, сообщает Reuters со ссылкой на китайское издание Caixin.

Сергей Дроздов отметил, что, несмотря на сохранение ставки, Народный банк Китая также участвует в общей политике смягчения, поскольку активно предоставляет собственному рынку необходимые денежные средства.

«Центральный банк КНР смягчает условия доступа к деньгам китайских корпораций за счёт различных льготных программ. Если мировая экономика окажется на грани кризиса, можно не сомневаться, что китайский регулятор также выступит единым фронтом вместе с остальными мировыми регуляторами», — прогнозирует Дроздов.

Ранее Банк Японии сохранил ставку на текущем отрицательном значении — минус 0,1%, но при этом также смягчил свою риторику. Председатель японского Центробанка Харухико Курода заявил, что регулятор может принять дополнительные меры по смягчению своей политики, если рост экономики не будет достигать целевых значений, сообщает агентство «Синьхуа».

Сергей Дроздов не исключил, что снижение Банком Японии процентной ставки может стать сигналом для остальных стран о значительном ухудшении ситуации в мировой экономике.

Крупный выигрыш

Опрошенные RT эксперты полагают, что политика мировых центробанков сможет частично поддержать рост мирового ВВП.

Антон Покатович считает, что действия регуляторов могут дать глобальной экономике дополнительные 0,2—0,4 процентного пункта роста.

Без поддержки центробанков мировой ВВП в 2019 году прибавит порядка 2,8—3,0%, считает Сергей Дроздов. В то же время, если мировые ЦБ продолжат политику смягчения, рост экономики может достигнуть 3,1—3,2%.

Александр Абрамов полагает, что больше остальных от смягчения монетарной политики могут выиграть Бразилия, Индия и Россия, регуляторы которых перешли к активному снижению ключевых ставок, причём куда более агрессивными темпами, чем ФРС. Эксперт не исключил, что только за счёт смягчения монетарной политики развивающиеся страны могут получить дополнительно от 0,5 до 1 процентного пункта к росту ВВП.

Так, Банк Бразилии снизил ставку с 6,5% до 6%, обновив тем самым исторический минимум. Банк Индии уменьшил процентную ставку на 35 базисных пунктов до 5,4% годовых — самого низкого уровня за девять лет. Центральный банк России на двух последних заседаниях также снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,25% годовых.