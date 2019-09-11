Королевский козырь: сможет ли Саудовская Аравия поднять нефтяные цены перед выходом Saudi Aramco на международный рынок

Самая дорогая компания в мире Saudi Aramco уже в ближайшее время может выйти на глобальный фондовый рынок. С помощью своей госкорпорации Саудовская Аравия намерена привлечь порядка $100 млрд. Однако для успешной продажи ценных бумаг королевству нужны более высокие цены на нефть. За счёт чего Эр-Рияд может повлиять на стоимость углеводородов — в материале RT.

В среду, 11 сентября, мировые цены на нефть уверенно растут в ходе глобальных торгов. Сырьё эталонной марки Brent подорожало почти на 1,2% — до $63,1 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

Как отмечают эксперты, рынки позитивно отреагировали на заявление главы крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco Амина Насера. По его словам, уже «в скором времени» госкорпорация Саудовской Аравии может выйти на глобальный фондовый рынок, сообщила газета Arab News.

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Первое размещение акций (IPO) сырьевого гиганта может стать самым масштабным за всю историю. В общей сложности королевство планирует продать 5% ценных бумаг Saudi Aramco и привлечь $100 млрд. Как отметил Амин Насер, IPO Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul, а позже компания будет готова выйти на зарубежные площадки.

Как ранее заявлял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, общая стоимость госкорпорации оценивается в $2 трлн. Это значение более чем вдвое превышает показатель самых дорогих компаний на мировом фондовом рынке. Для сравнения: на сегодняшний день рыночная стоимость Microsoft составляет $1,03 трлн, Apple — $979 млрд, Amazon — $900 млрд, Alphabet (владеет Google Inc.) — $836 млрд. Такие данные приводит биржа NASDAQ.

Отметим, что ещё в 2017 году крупнейшие мировые фондовые биржи начали бороться за право стать платформой для IPO Saudi Aramco. Так, например, Дональд Трамп призывал Саудовскую Аравию разместить акции компании в Нью-Йорке. Одновременно правительство Великобритании активно продвигало идею листинга в Лондоне и предоставило саудитам кредитную гарантию в $2 млрд.

Впервые идея IPO Saudi Aramco была предложена в 2016 году и стала одним из главных пунктов программы реформ Саудовской Аравии «Видение 2030». Стратегия направлена на изменение структуры экономики и снижение зависимости королевства от нефти. Как объяснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, выполнение намеченных планов требует больших бюджетных вливаний. Значительную часть этих средств власти собираются привлечь именно за счёт продажи акций Saudi Aramco.

По словам Покатовича, для успешного выхода компании на биржу Саудовской Аравии нужны высокие цены на нефть. Между тем за последний год баррель энергосырья Brent подешевел почти на $20. Таким образом, рынки ожидают, что перед запланированным IPO королевство попытается создать более подходящие условия на энергорынке.

«Инвесторы восприняли сообщение о скором IPO как сигнал, что Эр-Рияд в ближайшее время приложит все усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень нефтяных цен для выхода компании на биржу. Заметим, что данный сигнал воспринят рынком с особой серьёзностью, поскольку в королевстве произошли существенные изменения в структуре «нефтяной власти», — отметил эксперт.

В начале сентября после трёх лет работы с поста главы саудовского Минэнерго ушёл Халед аль-Фалех. Более того, экс-министр также оставил должность председателя совета директоров Saudi Aramco.

Согласно королевскому указу, новым руководителем министерства энергетики назначен бывший помощник Фалеха принц Абдель-Азиз бен Сальман. Как полагают аналитики, в результате политических перестановок королевство может начать ещё больше сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Действия страны позволят дополнительно снизить предложение углеводородов в мире, и цены на энергосырьё начнут расти быстрее.

Также по теме Цифровая капитуляция: почему в мире нефтедобыча остаётся прибыльнее IT-сектора Крупнейшая нефтедобывающая компания в мире Saudi Aramco впервые разместила свои долговые облигации на сумму $12 млрд. Однако инвесторы...

«В профессиональных кругах новый министр энергетики известен тем, что он неоднократно добивался роста нефтяных цен в сложных обстоятельствах. Сейчас сложилась именно такая ситуация. Из-за торговых войн и торможения мировой экономики нефтяные котировки уже этой осенью рискуют опуститься до уровня $50—55 за баррель Brent. Это совершенно недопустимо для экономики и будущих планов развития королевства», — добавил Быков.

Как объяснил эксперт, большинство стран — участниц сделки ОПЕК+ устраивают цены на нефть вблизи $60 за баррель. Вместе с тем бюджет Саудовской Аравии может выйти из дефицита только при котировках выше $80. Таким образом, как полагает аналитик, королевству выгодно проводить ещё более агрессивную политику по снижению производства нефти.

Ранее экс-министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил о том, что IPO Saudi Aramco может пройти только в 2020—2021 годах. По мнению Антона Быкова, до этого момента власти страны могут намеренно подогревать интерес игроков рынка и тем самым влиять на рост котировок.

«Власти Саудовской Аравии могут использовать IPO Saudi Aramco в качестве козыря, чтобы повлиять на нефтяные цены. С такой же лёгкостью эта тема может вновь уйти на неопределённое время. Поэтому до тех пор, пока не будет объявлена точная дата размещения акций, к IPO Saudi Aramco стоит относиться скорее как к тактическому ходу, чем высоковероятному событию», — заключил Быков.