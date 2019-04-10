Цифровая капитуляция: почему в мире нефтедобыча остаётся прибыльнее IT-сектора
- Reuters
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Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco впервые вышла на международный долговой рынок. С 8 по 9 апреля государственная корпорация Саудовской Аравии разместила облигации на сумму $12 млрд, сообщил Интерфакс.
Первоначально компания намеревалась привлечь только $10 млрд за счёт дебютного выпуска долговых бумаг. При этом, как ранее предполагал министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, спрос на облигации сырьевого гиганта со стороны мировых инвесторов должен был составить порядка $30 млрд, сообщила газета Arab News.
Вместе с тем, по данным агентства Reuters, итоговый объём заявок на покупку евробондов Saudi Aramco превысил $100 млрд. Таким образом, спрос на облигации более чем в восемь раз превзошёл предложение и стал рекордным для развивающихся рынков за всю историю наблюдений. Об этом в беседе с RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.
По словам эксперта, подобный интерес игроков рынка к ценным бумагам нефтяной корпорации во многом связан с желанием инвесторов предоставить средства в долг самой прибыльной компании мира. Как ранее подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch, в 2018 году прибыль Saudi Aramco до вычета процентов, налогов и затрат на покупку и обновление оборудования достигла $224 млрд.
В то же время, по оценке международного рейтингового агентства Moody’s, чистая прибыль Saudi Aramco по итогам прошлого года составила порядка $111,1 млрд. По этому финансовому показателю сырьевой гигант обошёл Apple ($59,6 млрд), Samsung ($35,1 млрд) и управляющий корпорацией Google холдинг Alphabet ($30,7 млрд). Результаты исследования Moody’s приводит Bloomberg.
В 2020—2021 годах главная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии намерена выйти на глобальный фондовый рынок. Как ранее заявлял наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, госкорпорация собирается разместить 5% своих акций объёмом $100 млрд. Таким образом, стоимость Saudi Aramco на сегодняшний день оценивается в $2 трлн.
Примечательно, что это значение более чем вдвое превышает показатель самых дорогих компаний на мировом фондовом рынке. Для сравнения: на сегодняшний день рыночная стоимость Apple составляет $940 млрд, Microsoft — $915 млрд, Amazon — $901 млрд, Alphabet — $834 млрд. Такие данные приводит биржа NASDAQ.
Опрошенные RT эксперты объясняют превосходство нефтяной корпорации на фоне глобального развития цифровых технологий сохраняющимся влиянием сырьевого рынка на мировую экономику.
«На IT-революцию есть спрос, однако в случае с Saudi Aramco речь идёт о самом масштабном рынке в мире. Выручка компании превышает выручку Apple в 1,4 раза. В 2018 году объём добычи нефти и газа корпорацией составлял 13,6 млн баррелей в сутки, что в три раза больше уровней производства ExxonMobil, которая имеет нефтяные вышки по всему миру», — подчеркнул в беседе с RT начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
Кроме того, поддержку позициям Saudi Aramco в 2018 году оказал и заметный подъём цен на нефть. Об этом в беседе с RT рассказал начальник управления по развитию продуктов «БКС Брокер» Ержан Наурузбаев. Так, по данным биржи ICE в Лондоне, с февраля по октябрь прошлого года стоимость энергосырья эталонной марки Brent увеличилась почти на 40% — с $62 до $87 за баррель.
Более того, как отмечает Дмитрий Александров, на сегодняшний день мировой финансовый сектор по-прежнему зависит от динамики цен на углеводороды. Эта ситуация положительно сказывается на показателях не только Saudi Aramco, но и других нефтегазовых корпораций. Так, например, в списке компаний с самой высокой чистой прибылью эксперты Moody’s также обозначили Shell ($23,4 млрд) и ExxonMobil ($20,8 млрд).
«Прибыльность нефтяных корпораций остаётся на пике из-за подавляющего все другие отрасли влияния нефтяного рынка на валютный и фондовый рынки всего мира. Сейчас можно особенно чётко проследить, как нефтяные котировки диктуют тенденции на повышение или снижение курсов валют и стоимости акций на глобальных торговых площадках», — отметил Александров.
Как пояснил RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, резкое падение мировых цен на нефть в конце 2018 года и сокращение энергосырья Саудовской Аравией в рамках соглашения ОПЕК+ может привести к снижению прибыли Saudi Aramco на 20% в 2019 году. Между тем, по оценке Вадима Меркулова, корпорация всё равно сумеет удержать первенство и в ближайшие годы будет оставаться самой прибыльной в мире.
«Не думаю, что в следующие пять лет что-то изменится. Чтобы сменилось первенство, должен сильно упасть спрос на нефть и нефтепродукты в мире. Такой вариант развития возможен только с массовым переходом на возобновляемые источники энергии и отказ от двигателей внутреннего сгорания», — заключил аналитик.