Торговая уступка: как Китай пытается защитить мировую экономику от рецессии

Фондовые рынки США и Азии показывают существенный рост после относительного ослабления американо-китайской торговой войны. Тарифный конфликт двух стран всё чаще заставляет экспертов говорить о скором начале глобальной рецессии. Между тем Соединённые Штаты и КНР договорились продолжить переговоры и тем самым приободрили инвесторов. Пекин согласился закупать американские сельхозтовары в обмен на снятие части ограничений с Huawei. Как полагают аналитики, Китай намеренно идёт на уступки, пытаясь не только уберечь себя от новых санкций, но и снизить риски спада мировой экономики.

Мировой фондовый рынок стал восстанавливаться после резкого обвала в августе. С начала сентября в США промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,7% (до 256 835 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 — на 1,7% (до 2978 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ — на 1,5% (до 8087 пунктов). Это самые высокие значения индикаторов за более чем месяц.

Похожую динамику показывают и торговые площадки Азии. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite увеличился на 4,6% (до 3021 пункта), гонконгский Hang Seng — на 3,7% (до 26 683 пунктов), а японский Nikkei — на 3,3% (до 21 392 пунктов). В последний раз аналогичные уровни индексов можно было наблюдать ещё в конце июля.

Рост котировок опрошенные RT эксперты связывают с ослаблением торговой войны между США и Китаем. Хотя в августе отношения двух стран обострились, Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает провести консультации с представителями КНР до конца сентября. Об этом американский лидер ранее заявлял на встрече с журналистами в Белом доме, передаёт ТАСС. В то же время в Министерстве коммерции Китая официально заявили о проведении новых торговых переговоров со Штатами в начале октября.

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«Ситуация пока развивается благоприятно, и торговые переговоры должны возобновиться. Рынки положительно оценивали неоднократные сообщения Трампа об успехах в обсуждении с Пекином. При этом, когда китайцы сами заявили о готовности к диалогу с Вашингтоном, это лишь укрепило уверенность инвесторов. Индексы оттолкнулись от минимальных значений августа и начали двигаться в сторону исторических максимумов», — рассказал в беседе с RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Напомним, тарифная борьба двух крупнейших экономик мира началась ещё в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит США с азиатской республикой достиг $375 млрд.

На первом этапе торговой войны Штаты начали накладывать повышенные пошлины на ввозимые в страну китайские товары на $250 млрд. В ответ Пекин установил тарифы на импорт американской продукции суммой $60 млрд.

В начале 2019 года стороны сели за стол переговоров, но уже в мае Вашингтон пошёл на обострение конфликта. Так, США дополнительно увеличили пошлины на товары из КНР (на $200 млрд), а Китай ввёл новые ограничения объёмом $60 млрд. Одновременно американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

Очередной виток конфликта произошёл в августе и спровоцировал панику на мировых рынках. Страны не смогли договориться об условиях торговой сделки и вновь заявили о введении взаимных тарифов. Часть ограничений начала действовать с 1 сентября, а в полную силу меры вступят 15 декабря.

Согласно обвинениям Трампа, Китай не выполняет достигнутые договорённости и пытается отложить подписание сделки до президентских выборов в Штатах в 2020 году. Впрочем, по мнению Олега Богданова, такая выжидательная позиция рискует привести к новому усилению торговой войны.

«Китай пытается тянуть время до выборов в США. Пекин рассчитывает на то, что власть в Штатах сменится и давление на Пекин снизится. Впрочем, пока что Дональд Трамп пользуется популярностью у избирателей, поэтому шансы на победу у него есть. Более того, действующий президент ранее сам говорил о том, что если он победит в 2020 году, а договор с Китаем всё ещё не будет подписан, против Пекина будут введены новые ограничения», — добавил Богданов.

Цепная реакция



9 сентября международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по росту экономики Китая в 2019 году с 6,2% до 6,1%, а в 2020-м — с 6% до 5,7%. Такую оценку в организации связывают с затянувшимся торговым конфликтом Пекина и Вашингтона. Более того, по мнению аналитиков Fitch, замедление в Китае угрожает мировой экономике в целом.

«Замедление Китая всё более заметно сказывается на глобальной экономике. Этот фактор стал одной из главных причин разочаровывающих данных по росту экономики еврозоны», — говорится в обзоре Fitch.

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Помимо негативного влияния на европейские рынки, ухудшение экономической ситуации в Китае и продолжение торговой войны отрицательно сказываются и на самих США. Об этом в беседе с RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, слишком жёсткие американские пошлины лишают предпринимателей дохода и крупнейшего рынка сбыта.

«Во время июльских переговоров одно из главных условий заключалось в том, что Китай должен был начать покупку сельхозпродукции у США. Тогда встреча была сорвана, и за этим последовал ряд негативных последствий для всей мировой экономики: стремительное падение курса юаня на 7% за одну неделю, снижение нефтяных котировок до отметки ниже $57 долларов за баррель, а также серьёзное ослабление валют развивающихся стран», — добавил эксперт.

В результате тарифного конфликта, сегодня большинство финансовых директоров ведущих компаний мира предсказывают всеобщий экономический спад уже в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования «Перспективы глобального бизнеса» американского Университета Дьюка.

По данным анализа, в США 48,1% опрошенных прогнозируют экономический спад в стране во II квартале следующего года, а 69% однозначно говорят о наступлении рецессии к концу 2020-го. Одновременно в странах Африки 85% финдиректоров ожидают спад в экономике региона во II квартале 2020 года, в Европе — 63%, в Азии — 57%, в Латинской Америке — 52%.

«Впервые за десятилетие ни один регион мира не оказался в достаточно прочном экономическом положении, чтобы стать движущей силой мировой экономики», — считает профессор финансов Университета Дьюка и руководитель исследования Джон Грэм.

По словам Олега Богданова, даже в текущих условиях США не собираются снимать пошлины с КНР и тем самым только усиливают давление на азиатскую республику и мировую экономику в целом. На этом фоне Китай готовится пойти на определённые уступки в торговом споре.

Так, согласно информации газеты Politico, Пекин готов закупать у США небольшое количество аграрной продукции в обмен на ослабление ограничений для Huawei. Как полагают эксперты, таким образом Китай стремится не только оградить себя от влияния американских пошлин, но и отсрочить возможное наступление глобального кризиса.