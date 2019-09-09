Высокие ожидания: почему 9 сентября резко выросли цены на нефть

9 сентября нефть на мировом рынке торгуется выше $62 за баррель — впервые с начала августа. Сырьё дорожает в преддверии одного из главных событий мирового энергорынка — заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Инвесторы рассчитывают на дальнейшее снижение добычи странами — экспортёрами углеводородов. По словам экспертов, на ценах отразилась и новость об отставке министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

В понедельник, 9 сентября, мировые цены на нефть уверенно растут. Энергосырьё эталонной марки Brent подорожало почти на 0,8% и впервые с начала августа торгуется выше $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Рост котировок происходит в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+. 12 сентября в Абу-Даби участники сделки по заморозке добычи нефти обсудят результаты выполнения договора и рассмотрят прогноз на 2020 год. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на полях Мирового нефтяного конгресса, передаёт ТАСС.

В ожидании заседания рынки рассчитывают на дальнейшее снижение производства сырья государствами — экспортёрами углеводородов. Таким образом, нефтяные цены отражают положительный настрой инвесторов. Об этом в интервью RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«По данным аналитических агентств, в рамках сделки государства снижают добычу с опережением на 10—20%, что однозначно сказывается на рынке. Тот факт, что страны ОПЕК и ОПЕК+ намерены продолжать сотрудничество по сокращению объёмов добычи, даёт оптимистичный сигнал для роста мировых цен», — пояснил Деев.

Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны — участницы соглашения ОПЕК+ с 1 января снижают добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

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Согласно достигнутым договорённостям, участвующие в сделке государства ОПЕК должны сократить производство нефти с 26,75 млн до 25,94 млн баррелей в сутки. Как следует из последнего отчёта организации, в июле страны картеля перевыполнили условия соглашения и ежесуточно добывали 25,57 млн баррелей.

Отметим, что сделка ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года. Вместе с тем некоторые из участников пакта уже договорились о бессрочном партнёрстве в рамках договора. Такое заявление сделал Мухаммед Баркиндо.

«Ратификация — это индивидуальный процесс для каждой страны. Но некоторые страны уже прошли её. Оман, Ирак, например, сообщили, что их парламенты уже ратифицировали хартию (о бессрочном сотрудничестве. — RT)», — цитирует ТАСС генсека ОПЕК.

По словам Артёма Деева, новости о бессрочном договоре дополнительно поддерживают нефтяные котировки. Так, инвесторы всё больше уверены в продолжении политики ОПЕК+ по снижению добычи.

Королевская рокировка

Рост нефтяных цен опрошенные RT эксперты также связывают и с политическими перестановками в Саудовской Аравии. После трёх лет работы с поста главы министра энергетики страны ушёл Халед аль-Фалех. Новым руководителем назначен сын короля — принц Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Инвесторы позитивно восприняли новость о смене министра и теперь ждут ещё большего снижения добычи нефти в королевстве. В результате энергосырьё в мире начало дорожать. Об этом в беседе с RT рассказал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Впервые министром энергетики стал член королевской семьи. Как ожидается, сын монарха усилит меры по сокращению объёмов предложения сырья на рынке. По всей видимости, его предшественник, а по совместительству и главный архитектор сделки ОПЕК+, не добился требуемых целей и не сумел сохранить цены на высоком уровне перед выходом на биржу нефтяной госкорпорации Saudi Aramco», — пояснил Дадашев.

Первичное размещение акций (IPO) Saudi Aramco намечено на 2020 год. Изначально выход компании на биржу должен был стать крупнейшим в истории. Так, в октябре 2018-го власти Саудовской Аравии оценивали стоимость корпорации в $2 трлн и планировали продать 5% ценных бумаг. Впрочем, с тех пор баррель нефти подешевел почти на $20. По словам Арсения Дадашева, в результате шансы на успешное привлечение средств начали уменьшаться.

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Как полагает эксперт, Абдель-Азиз бен Сальман может озвучить обновлённый план действий по добыче нефти уже 12 сентября на встрече в Абу-Даби. В то же время назначение нового министра энергетики не скажется на политике Саудовской Аравии в отношении ОПЕК+. Такую точку зрения выразил Мухаммед Баркиндо, сообщил ТАСС.

Более того, отставка Халеда аль-Фалеха не повлияет и на отношения Эр-Рияда с Москвой. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уход отдельного министра вряд ли способен повлиять на общую политическую волю Москвы и Эр-Рияда на продолжение и дальнейшее развитие многоплановых партнёрских отношений, взаимовыгодных отношений. Эти отношения будут продолжаться, в том числе и в сфере сотрудничества на международных энергетических рынках», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ценовая планка

Поддержку мировым ценам на нефть оказывает и некоторое ослабление торговой войны США и Китая. Как объяснил Артём Деев, готовность Вашингтона и Пекина к переговорам сигнализирует инвесторам о возможности завершения конфликта в скором будущем. Как ожидается, такое развитие событий увеличит спрос на нефть и приведёт к удорожанию сырья.

По оценке Арсения Дадашева, в ближайшие месяцы американо-китайские переговоры в значительной степени будут влиять на стоимость углеводородов.

Между тем именно решения стран — участниц сделки ОПЕК+ станут определяющими для котировок. Как пояснил в беседе с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, благодаря выполнению договора осенью баррель Brent может подорожать до $65—66.

«Всё, что сейчас требуется от мониторингового комитета ОПЕК+, — это не спугнуть настроения участников рынка. Члены договора должны подтвердить перевыполнение планов по снижению добычи или же вовсе заявить о готовности ещё крепче ужаться по объёмам, если это необходимо для стабилизации рынка», — заключил Пушкарёв.