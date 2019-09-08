Сезонный баррель: что может повлиять на стоимость нефти осенью

С наступлением осени мировые цены на нефть частично восстановили свои позиции после серьёзного падения в августе. Аналитики подчёркивают, что турбулентность на рынке сырья связана с торговыми войнами и санкционным давлением в отношении Ирана. На стоимость барреля также влияют договорённость о сокращении добычи нефти в странах ОПЕК и ситуация на энергорынке США. Как могут измениться цены на нефть осенью — в материале RT.

Инвесторы нефтяного рынка обеспокоены ситуацией в мировой экономике. В этом убеждены аналитики, которые приводят в пример динамику котировок. Так, в июне и июле они достигали отметки $66 за баррель. Но в августе произошёл крупнейший с начала года обвал цен — до $56. К началу осени нефть частично отыграла потери и сейчас торгуется возле отметки в $60.

«Котировки нефти снижались после выхода отчётов по производственной активности: в США она сократилась впервые за три года, а в Евросоюзе продолжила падение, начавшееся семь месяцев назад», — прокомментировал RT динамику цен на нефть эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Согласно данным IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе США опустился до уровня в 50,3 пункта. Значение стало самым низким за десятилетие.

Ухудшение показателей производства происходит на фоне торговой войны Штатов с Китаем. Геннадий Николаев пояснил, что торговые ограничения США против КНР нарушили глобальные цепочки продаж и ударили по многим странам, зависящим от экспорта.

«Мировая экономика скатывается в рецессию, которая должна негативно сказаться на спросе на сырьё. Таким образом, нефть будет находиться под давлением, пока США и Китай не урегулируют спорные моменты. До тех пор потенциал роста котировок крайне ограничен. Впрочем, на этой неделе появилась позитивная новость о рекордном за три месяца росте активности в китайской сфере услуг, которая оживила сырьевой рынок. Но, вероятнее всего, это сейчас единичный позитивный случай», — считает эксперт.

Политические решения

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов в разговоре с RT подчеркнул, что торговые войны сводят на нет усилия стран ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка и предотвращению падения цен.

Согласно последнему отчёту, опубликованному на сайте организации, государства ОПЕК сократили производство нефти в июле на 246 тыс. баррелей в день.

Однако Гайдар Гасанов отметил, что при эскалации торговых войн заморозки добычи будет недостаточно.

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«Страны ОПЕК не могут долго выжидать исхода конфликта, им необходимо разработать меры, которые не только бы остановили и стабилизировали нефтяные цены, но и развернули тренд к росту. Пересмотр квот по сокращению добычи сейчас является приоритетным планом, который мог бы удержать цены в пределах $60 за баррель», — подчеркнул эксперт.

Как считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, новые обязательства ОПЕК по ограничению производства могут ускорить рост цен вплоть до $65. Однако эксперт не исключил, что возможное увеличение добычи нефти в США спровоцирует снижение котировок до $50.

На уровень цен способна повлиять и ситуация вокруг Ирана, считает Пушкарёв. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил план, согласно которому Ирану предоставят кредит на $15 млрд для сохранения ядерной сделки, и это позволило бы закупать Европе иранскую нефть.

Впрочем, как сообщил ТАСС со ссылкой на иранское телевидение, в ходе переговоров Тегеран отказался от кредита из-за нежелания официального Вашингтона возвращаться в ядерную сделку.

Встречные ожидания

В беседе с RT руководитель аналитического департамента «ФинИст» Катя Френкель спрогнозировала на осень стоимость барреля нефти марки Brent в диапазоне $55—60. Однако при усилении негативных факторов эксперт допустила снижение до $53—55 в октябре.

Гайдар Гасанов предположил, что ясность на энергетическом рынке может появиться уже на следующей неделе.

«12 сентября в Абу-Даби состоится министерская встреча стран ОПЕК, на которой будет проанализирована ситуация на глобальном нефтяном рынке и разработаны меры по уменьшению отрицательного эффекта торговых войн. Крупные участники рынка ожидают именно этого события, чтобы осуществить стратегическую расстановку сил на товарно-сырьевом рынке. Пока цены на нефть также привязаны к данным энергетических ведомств США по запасам сырой нефти. В связи с этим ценовой диапазон по нефти будет варьироваться от $57 до $60,5 за баррель», — рассказал эксперт.

Между тем опрошенные RT аналитики считают, что возможное снижение нефтяных котировок осенью не окажет серьёзного влияния на российскую экономику.

«Учитывая, что Минфин заложил в бюджет цены на нефть на уровне $40—45 за баррель, осенние падения не отразятся негативно на экономике страны. В декабре 2018 года стоимость нефти опускалась до $42 за баррель, однако Россия от этого не пострадала», — заключила Катя Френкель.