«До конца года рубль должен укрепиться»: глава банка «ФК Открытие» Задорнов о валютном курсе и об экономическом росте

Российская валюта укрепится к доллару США и евро до конца 2019 года. Такое мнение глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов выразил в эксклюзивном интервью RT на полях Восточного экономического форума. Топ-менеджер также рассказал об инфляции в РФ, условиях роста доходов россиян, увеличении ВВП и влиянии санкций на экономику страны.

— Михаил Михайлович, сейчас в эскпертном сообществе активно обсуждается ухудшенный прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики. Как ожидают в ведомстве, в 2019 году ВВП страны увеличится всего на 1,3%, а в 2020-м — на 1,7%. Как вы считаете, почему в министерстве снизили оценки? Какие темпы роста прогнозируете вы?

— «ФК Открытие» уже спрогнозировал для себя ситуацию 2020 года с точки зрения подготовки внутренних бизнес-планов. По нашей оценке, в текущем году темпы роста ВВП России составят порядка 0,9—1%. При этом инфляция уже к декабрю может замедлиться до 3,8%. Эти ориентиры достаточно близки к тем показателям, о которых заявили в Минэкономразвития.

На наш взгляд, важную роль сыграет глобальное экономическое торможение. Международные рынки, торговля и мировой ВВП в ближайший год замедлятся. В связи с этими общемировыми кризисными явлениями мы ожидаем, что рост экономики России в 2020 году не достигнет отметки 2% и составит примерно 1,5—1,7%.

При этом считаем возможным и некоторое снижение цен на сырьевые товары, что тоже повлияет на темпы роста российской экономики. Вместе с тем, инфляция будет по-прежнему оставаться низкой — вблизи целевой отметки Центробанка 4% или ещё меньше. Именно из такого прогноза мы исходим, планируя свой бизнес на 2020 год.

— На недавнем совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин выразил обеспокоенность доходами населения. По словам главы государства, они растут слишком медленно. За счёт чего, на ваш взгляд, можно исправить ситуацию? Стоит ли ожидать повышения доходов граждан уже в ближайшее время?

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— Увеличение доходов населения напрямую зависит от роста экономики. В первую очередь нужно сосредоточиться на повышении производительности труда. Необходимо сделать так, чтобы человек, занимая своё нынешнее рабочее место, мог производить больше продукции или услуг, и за счёт этого получать более высокий доход.

Если говорить о ближайшей перспективе, то в этом году наш бюджет индексирует зарплаты и социальные выплаты примерно на 4%. Это даст дополнительный доход бюджетникам, а они традиционно подтянут за собой доходы работников частного сектора.

— Внимание россиян и экспертов сейчас приковано к динамике российской валюты. В июле рубль сумел укрепиться к доллару США и евро до максимальных уровней за последние полтора года. Вместе с тем, в последние недели нацвалюта начала слабеть. С чем это связано, и как могут измениться курсы доллара и евро осенью, а также до конца года?

— Во-первых, евро ослабнет по отношению к доллару на мировом рынке. Сейчас уже очевидно, что Европейский центральный банк вынужден будет в сентябре принять меры и за счёт денежных вливаний дополнительно простимулировать экономику Европы.

Михаил Задорнов об изменении курсов доллара и евро

Если говорить о еврозоне в целом, то ВВП региона уже практически не растёт. Особенно тревожит ситуация в экономике Германии и Италии. Поэтому, несмотря на снижение ставки ФРС США, доллар будет достаточно крепко себя чувствовать, а евро, видимо, будет ослабляться в среднесрочной перспективе.

С точки зрения отношения американской и европейской валют к рублю, на ситуацию будет влиять изменение цен на сырьё. В принципе до конца года рубль от сегодняшних значений должен даже несколько укрепиться. В дальнейшем всё будет зависеть от того, как долго может продлиться снижение сырьевых цен и замедление мировой экономики.

— Летом в нашей стране, впервые за два года, несколько недель подряд снижались потребительские цены. При этом вы уже упомянули, что до конца года инфляция может опуститься ниже цели ЦБ 4%. Повлияет ли эта динамика на политику Центробанка? Как регулятор может изменить ключевую ставку?

— Мы ожидаем, что Центробанк снизит ключевую ставку уже в эту пятницу, 6 сентября, — на 25 базисных пунктов (до 7% годовых. — RT). Кроме того, в текущих условиях мы также считаем возможным ещё одно снижение ставки до конца 2019 года.

— В августе США ввели новый пакет ограничений против России по делу Скрипалей. Что значит для экономики страны усиление санкционной политики?

— Новые ограничения никак не повлияли на экономику. Введённые санкции были формальными, а каких-то принципиально новых движений в этом направлении со стороны американской администрации мы пока не ждём. Поэтому действующий санкционный режим останется примерно в рамках тех параметров, которые мы наблюдаем сегодня.